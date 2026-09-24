“Bình dân học vụ số-Quốc hội số”: Từ món quà tri thức “0 đồng” đến quyết tâm hành động của tỉnh Ninh Bình

Lãnh đạo Tỉnh ủy Ninh Bình và lãnh đạo Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội thực hiện nghi thức chuyển giao Bộ học liệu đa phương tiện. Ảnh: Đức Lam

Một sự kiện giàu ý nghĩa và giá trị “0 đồng”

Sáng 10/9/2026, tại trụ sở Tỉnh ủy Ninh Bình, Hội nghị chuyển giao “Bộ học liệu đa phương tiện”, lan tỏa phong trào “Bình dân học vụ số - Quốc hội số” được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối tới 129 điểm cầu các xã, phường trên địa bàn tỉnh. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Văn Khải, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Chủ biên Bộ học liệu và đồng chí Trần Đăng Quỳnh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Ninh Bình đã ký Biên bản chuyển giao (số 01/BB-UBTVQH16-TUNB). Điều làm nên ý nghĩa đặc biệt của sự kiện chính là tinh thần chia sẻ tri thức: Bộ học liệu được chuyển giao quyền sử dụng nguyên bản hoàn toàn “0 đồng”, không thời hạn, trên phạm vi toàn quốc, phục vụ mục đích phi thương mại - thể hiện sự sẻ chia, lan tỏa sâu sắc của Quốc hội đối với các địa phương.

Ninh Bình vinh dự là đơn vị thứ hai trong hệ thống chính trị (sau Viện Kiểm sát nhân dân tối cao) và là địa phương đầu tiên trong cả nước chủ động đề nghị tiếp nhận Bộ học liệu, qua Công văn số 510-CV/TU ngày 27/5/2026 của Tỉnh ủy; đến nay đã có 16 bộ, ngành, tỉnh, thành phố đăng ký nhận chuyển giao.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình khẳng định: Tiếp nhận Bộ học liệu “không chỉ đơn thuần là tiếp nhận một bộ tài liệu, mà còn là tiếp nhận phương pháp tổ chức học tập hiện đại, bộ công cụ được chuẩn hóa nhằm nâng cao năng lực số, năng lực thực thi công vụ” của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

“Gói giải pháp hoàn chỉnh” trên nền tảng chính trị - pháp lý vững chắc

Bộ học liệu (Tập 1) được Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn tại Nghị quyết số 398/NQ-UBTVQH16 ngày 08/8/2026, là một sản phẩm tri thức số đồ sộ: 26 chuyên đề, 136 bài giảng và 136 video bài giảng ngắn, 136 infographic, 136 banner, 3 video giới thiệu, 680 câu hỏi trắc nghiệm và 1 đề sát hạch cuối chương trình. Nội dung tập trung vào 3 nhóm kiến thức - chuyển đổi số, công nghệ số, trí tuệ nhân tạo - cùng 5 nhóm kỹ năng số thiết yếu, được thiết kế theo phương thức học tập hiện đại Microlearning: ngắn gọn, dễ hiểu, dễ áp dụng, cho phép người học tự học mọi lúc, mọi nơi.

Như khẳng định của đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, đây là “một gói giải pháp hoàn chỉnh”: Nội dung đã chuẩn hóa, mô hình tổ chức đã kiểm chứng, nền tảng vận hành, cơ chế sát hạch, cấp chứng nhận và đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật đồng bộ. Hiệu quả đã được thực tiễn kiểm chứng: Tính đến ngày 25/8/2026, đã có 3.041 đại biểu Quốc hội, cán bộ, công chức tham gia học tập trên nền tảng; trong đó 3.010 người hoàn thành 100% chương trình, đạt 98,9%. Trong quá trình khai thác, tỉnh xác định phải tuân thủ nghiêm quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ; bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân của người học.

Việc tiếp nhận, triển khai Bộ học liệu là bước cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Kế hoạch số 01-KH/BCĐTW ngày 21/3/2025 của Ban Chỉ đạo Trung ương và Kế hoạch số 95/KH-UBTVQH16 ngày 07/7/2026 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Quán triệt tinh thần đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 96-KH/TU ngày 07/8/2026, gắn với Kế hoạch số 44-KH/TU và Kế hoạch số 03-KH/BCĐ về hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn chuyển đổi số.

Mục tiêu được xác định rõ: Phổ cập kiến thức, kỹ năng số cơ bản và sử dụng trí tuệ nhân tạo cho 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn hệ thống chính trị của tỉnh, theo chuẩn đầu ra tại Quyết định số 757/QĐ-BKHCN. Tinh thần xuyên suốt là triển khai bài bản, thực chất, có dữ liệu và minh chứng kiểm chứng; người đứng đầu nêu gương học trước, chịu trách nhiệm trực tiếp; kết quả học tập được đưa vào đánh giá tập thể, cá nhân và công tác thi đua, khen thưởng.

Công văn số 6689/UBND-VP11: Cụ thể hóa bằng những mốc thời gian và trách nhiệm

Thực hiện Kế hoạch số 96-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, để đưa chủ trương vào cuộc sống, ngày 18/9/2026, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 6689/UBND-VP11, yêu cầu triển khai Bộ học liệu theo phương châm “rõ người - rõ việc - rõ trách nhiệm - rõ thẩm quyền - rõ thời gian - rõ kết quả”. Nhiệm vụ chỉ được xác nhận hoàn thành khi sản phẩm vận hành được, có dữ liệu, có người sử dụng thực tế và có minh chứng. Mục tiêu bao trùm là bảo đảm 100% cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị hoàn thành chương trình học và được cấp Giấy chứng nhận trước ngày 30/11/2026.

Công văn xác lập lộ trình chặt chẽ:

♦ Các cơ quan, đơn vị tổng hợp danh sách cán bộ, công chức, viên chức gửi Sở Khoa học và Công nghệ, Viettel Ninh Bình trước ngày 23/9/2026;

♦ Viettel hoàn thành bảo đảm hạ tầng nền tảng SmartLMS trước ngày 22/9/2026;

♦ Sở Khoa học và Công nghệ hoàn thành kiểm tra, vận hành thử nghiệm trước ngày 25/9/2026;

♦ Các đơn vị đầu mối hoàn thành ký hợp đồng và tổ chức triển khai từ ngày 05/10/2026. Đây cũng là thời điểm nền tảng học trực tuyến SmartLMS chính thức vận hành theo mô hình thuê dịch vụ tính theo số người dùng thực tế (User), cấp Giấy chứng nhận tự động và xác thực kết quả học tập qua VNeID.

Về phân công nhiệm vụ, Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan đầu mối, chủ trì phối hợp Công an tỉnh theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về Nghị quyết 57 hằng tuần, hằng tháng. Công an tỉnh bảo đảm an toàn, an ninh mạng và xác thực qua VNeID; Sở Tài chính thẩm định, cấp bổ sung kinh phí; Sở Nội vụ tham mưu, xem xét đưa kết quả vào tiêu chí đánh giá, xếp loại và thi đua, khen thưởng; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo và phát thanh, truyền hình tỉnh chủ trì công tác tuyên truyền, phổ biến; Viettel quản trị, vận hành nền tảng. Toàn bộ mục tiêu, nhiệm vụ được gắn với “Kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số”.

Từ nền tảng vững chắc đến quyết tâm hành động

Ninh Bình tiếp nhận Bộ học liệu trên một nền tảng chuyển đổi số đã được chuẩn bị kỹ lưỡng. Theo công bố PAR Index 2025 của Bộ Nội vụ, Chỉ số cải cách hành chính năm 2025 của tỉnh xếp thứ 4/34 tỉnh, thành phố; đặc biệt, chỉ số chuyển đổi số trong cơ quan nhà nước đạt 97,17%, đứng đầu toàn quốc; tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn, trước hạn đạt 98,87%. Toàn tỉnh đã phủ sóng 4G tới 100% xã, phường, khoảng 70% dân số được phủ sóng 5G và kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng liên thông ba cấp; Trung tâm Dữ liệu tỉnh cùng nền tảng điện toán đám mây cơ bản đáp ứng yêu cầu tích hợp, kết nối, chia sẻ dữ liệu. Cùng với đó, 1.754 Tổ Công nghệ số cộng đồng và trên 700 Điểm hỗ trợ chuyển đổi số với gần 20.000 thành viên đang là lực lượng nòng cốt đưa kỹ năng số đến tận cơ sở. Đó là hành trang vững chắc để tỉnh triển khai Bộ học liệu một cách thực chất, hiệu quả.

Bộ học liệu là món quà tri thức quý giá, song giá trị thực sự của nó chỉ được đo bằng kết quả ứng dụng. Với tinh thần “Hành động đột phá, lan tỏa kết quả” và phương châm “dữ liệu là nền tảng, con người là trung tâm, công nghệ là công cụ”, Ninh Bình quyết tâm chuyển hóa từng bài giảng của Bộ học liệu thành kỹ năng, biến từng kỹ năng thành năng suất và chất lượng phục vụ nhân dân - đúng như chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến tại Hội nghị: Phải “từng bước biến tri thức số thành kỹ năng số, biến kỹ năng số thành năng suất, chất lượng và hiệu quả công tác của mỗi cán bộ, công chức, viên chức và của toàn tỉnh”.

Chuyển đổi số là hành trình của tất cả mọi người, mỗi bước tiến của từng cá nhân sẽ cộng hưởng thành bước tiến của cả tỉnh. Mong rằng mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và mỗi người dân Ninh Bình hãy coi việc học kỹ năng số như một cơ hội để tự làm mới mình, chủ động hoàn thành chương trình một cách thực chất thay vì chạy theo hình thức. Khi mỗi người cùng tiến một bước, cả tỉnh sẽ đi được một chặng đường dài. Đó là cách thiết thực nhất để chúng ta cùng thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 57-NQ/TW, hiện thực hóa mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau” và đưa Ninh Bình tự tin vươn mình trong kỷ nguyên số.

Đính kèm Công văn số 6689/UBND-V11, ngày 18/9/2026: 2026918_cv_van_ban_trien_khai_bo_hoc_lieu_da_phuong_tien-8412.pdf