Binh chủng Thông tin vô địch giải bóng chuyền nữ quốc gia các CLB 2026

Tối 25/10, Binh chủng Thông tin vượt qua Hà Nội Tasco Auto sau 4 set đấu với tỷ số lần lượt 27-25, 25-17, 16-25 và 25-19, qua đó giành ngôi vô địch giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 tại Vĩnh Long. Đây là danh hiệu vô địch quốc gia thứ 13 trong lịch sử đội bóng quân đội, đồng thời đánh dấu lần đầu họ trở lại ngôi cao nhất kể từ năm 2021.

Trước cuộc đối đầu quyết định, hai đội đều thể hiện phong độ ấn tượng tại bán kết. Binh chủng Thông tin đánh bại đương kim vô địch VTV Bình Điền Long An 3-0, trong khi Hà Nội Tasco Auto cũng vượt qua Hóa chất Đức Giang Lào Cai với tỷ số tương tự. Đáng chú ý, đại diện thủ đô từng thắng Binh chủng Thông tin với tỷ số 3-2 ở cuộc đối đầu trước đó tại giai đoạn 2.

Bước vào trận chung kết, Binh chủng Thông tin sớm tạo được lợi thế nhờ khả năng tấn công của ngoại binh Temi Thomas Ailara và đối chuyền Hoàng Thị Kiều Trinh. Tuy nhiên, Hà Nội Tasco Auto không để đối thủ dễ dàng bứt lên khi liên tục ghi điểm, giúp đội bóng thủ đô duy trì thế trận cân bằng.

Binh chủng Thông Tin giành ngôi vô địch giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026. (Ảnh: BC Thông Tin - BĐ 19)

Hai đội giằng co quyết liệt trong những điểm số cuối set đầu tiên. Khi tỷ số đang là 23-23, Kiều Trinh thực hiện pha giao bóng khó khiến đối phương xử lý bước một không tốt. Dù bỏ lỡ hai cơ hội kết thúc set, Binh chủng Thông tin vẫn giành chiến thắng sát nút 27-25.

Sang set hai, các học trò của HLV Phạm Văn Long tiếp tục duy trì sức ép. Thomas Ailara liên tục ghi điểm bằng những cú đập mạnh, trong khi Kiều Trinh đóng góp nhiều tình huống xử lý hiệu quả. Phía đối diện, Hà Nội Tasco Auto gặp khó khăn trong việc ngăn chặn các đợt tấn công của đối thủ. Binh chủng Thông tin thắng 25-17, nâng tỷ số trận đấu lên 2-0.

Đứng trước nguy cơ thất bại, Hà Nội Tasco Auto thi đấu khởi sắc ở set ba. Những điều chỉnh chiến thuật của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt giúp đội bóng thủ đô cải thiện đáng kể khả năng tấn công và chắn bóng. Hà Nội Tasco Auto nhanh chóng dẫn 7-1, sau đó nới rộng khoảng cách lên 21-11 trước khi thắng 25-16, rút ngắn tỷ số trận đấu xuống 1-2.

Set thứ tư chứng kiến màn cạnh tranh quyết liệt khi Hà Nội Tasco Auto nỗ lực đưa trận chung kết vào set quyết định. Tuy nhiên, Binh chủng Thông tin cho thấy ưu thế về chiều sâu đội hình với khả năng luân phiên sử dụng hai ngoại binh Thomas Ailara và Erika Pritchard.

Trong thời điểm quan trọng, Pritchard ghi điểm bằng những pha xử lý khéo léo, còn Thomas Ailara tiếp tục phát huy sức mạnh ở các tình huống tấn công. Kiều Trinh cũng thi đấu nổi bật, góp phần giúp đội bóng quân đội duy trì khoảng cách dẫn trước. Hai điểm số liên tiếp của đối chuyền này ở cuối set giúp Binh chủng Thông tin ấn định chiến thắng 25-19.

Dù không thể giành chức vô địch, Hà Nội Tasco Auto vẫn khép lại mùa giải thành công khi đoạt ngôi á quân ngay trong năm đầu tiên góp mặt tại giải đấu sau khi thăng hạng.