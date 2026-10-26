Binh chủng Thông tin - Binh đoàn 19 lần thứ 13 vô địch bóng chuyền nữ quốc gia

Tối 25/10, tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Vĩnh Long, Binh chủng Thông tin - Binh đoàn 19 đối đầu Hà Nội Tasco Auto trong trận chung kết bóng chuyền nữ. Hai đội nhập cuộc quyết liệt, liên tục tạo ra những pha bóng giằng co. Với sự tỏa sáng của ngoại binh Thomas cùng khả năng chắn bóng hiệu quả, đội bóng áo lính giành chiến thắng 27-25 ở set đầu tiên.

Sang set 2, Thomas tiếp tục phát huy vai trò chủ lực, giúp Binh chủng Thông tin - Binh đoàn 19 kiểm soát thế trận và giành chiến thắng cách biệt 25-17, nâng tỷ số lên 2-0.

Binh chủng Thông tin - Binh đoàn 19 giành thắng lợi thuyết phục. Ảnh: Bóng chuyền Việt Nam

Bị đẩy vào thế khó, Hà Nội Tasco Auto điều chỉnh chiến thuật trong set 3, đưa Mihajlovic sang vị trí đối chuyền. Sự thay đổi giúp đội bóng Thủ đô cải thiện khả năng tấn công, nhanh chóng tạo lợi thế và thắng 25-16, rút ngắn tỷ số xuống 1-2.

Set 4 diễn ra căng thẳng khi hai đội liên tục bám đuổi. Tuy nhiên, Binh chủng Thông tin - Binh đoàn 19 duy trì được sự ổn định nhờ khả năng xoay tua ngoại binh Erica Pritchard và Thomas. Những điểm số quan trọng của Kiều Trinh cùng các đồng đội giúp đội bóng áo lính giành chiến thắng 25-19, khép lại trận đấu với tỷ số chung cuộc 3-1.

Với chiến thắng này, Binh chủng Thông tin - Binh đoàn 19 lần thứ 13 lên ngôi trong lịch sử Giải vô địch bóng chuyền nữ quốc gia, kể từ lần đăng quang gần nhất năm 2021.