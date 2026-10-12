Binh chủng Tăng thiết giáp khai mạc Hội thi công tác tham mưu hậu cần, kỹ thuật

Dự lễ khai mạc hội thi có Thiếu tướng Hoàng Văn Lợi, Chính ủy Binh chủng TTG; Đại tá Phan Hải Long, Phó tư lệnh Binh chủng TTG, Trưởng ban tổ chức hội thi.

Dự lễ khai mạc còn có đại biểu cơ quan Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật; các cơ quan, đơn vị, nhà trường trực thuộc Binh chủng TTG và 22 đồng chí cán bộ là Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm, Trưởng ban, Phó trưởng ban hậu cần-kỹ thuật đại diện cho các đầu mối đơn vị trong toàn Binh chủng.

Đại tá Phan Hải Long, Phó tư lệnh Binh chủng Tăng thiết giáp, Trưởng ban tổ chức hội thi phát biểu tại lễ khai mạc.

Phát biểu khai mạc hội thi, Đại tá Phan Hải Long nhấn mạnh, hậu cần, kỹ thuật là một trong những mặt công tác quan trọng, trực tiếp bảo đảm cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy và thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất của Quân đội.

Hội thi năm 2026 nhằm đánh giá toàn diện kiến thức, năng lực tham mưu, phương pháp tổ chức, điều hành thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ hậu cần, kỹ thuật; phát hiện những điểm mạnh, hạn chế cần khắc phục, thống nhất phương pháp công tác, góp phần nâng cao chất lượng tham mưu, bảo đảm hậu cần, kỹ thuật trong toàn Binh chủng. Hội thi cũng là cơ hội để cán bộ các đơn vị trao đổi, học tập kinh nghiệm, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hậu cần, kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Các đại biểu dự lễ khai mạc hội thi.

Để hội thi đạt kết quả cao, Đại tá Phan Hải Long yêu cầu Ban giám khảo phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, đánh giá khách quan, chính xác năng lực thực tế của từng thí sinh. Các đồng chí cán bộ dự thi chấp hành nghiêm quy chế, bình tĩnh, tự tin, đoàn kết, học hỏi lẫn nhau, vận dụng tốt kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn để hoàn thành xuất sắc các nội dung thi, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Các cơ quan, đơn vị coi hội thi là dịp quan trọng để đánh giá, rút kinh nghiệm công tác huấn luyện, bồi dưỡng cán bộ hậu cần, kỹ thuật; tiếp tục quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất chính trị vững vàng, năng lực chuyên môn sâu, phương pháp công tác khoa học, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Các đại biểu kiểm tra công tác chuẩn bị và tiến hành hội thi.

Ngay sau lễ khai mạc, đội ngũ cán bộ tham gia hội thi tranh tài ở các nội dung: Xây dựng và báo cáo kế hoạch; điều lệnh; nhận thức tổng hợp công tác hậu cần, kỹ thuật; thực hành giảng bài hậu cần, kỹ thuật. Các nội dung thi được xây dựng sát với thực tế nhiệm vụ tại đơn vị.

Dự kiến, hội thi bế mạc ngày 15-10.