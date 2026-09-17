Binh chủng Tăng thiết giáp công bố các quyết định công tác cán bộ

Thiếu tướng Đỗ Đình Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Binh chủng Tăng thiết giáp phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Nguyệt Hà

Tại hội nghị, các đại biểu nghe cán bộ Cục Chính trị Binh chủng TTG công bố các quyết định của Bộ Quốc phòng về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ.

Thiếu tướng Đỗ Đình Thanh trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Đại tá Đậu Huy Hoàng và Đại tá Nguyễn Anh Tuấn. Ảnh: Nguyệt Hà

Theo đó, Đại tá Đậu Huy Hoàng, Chỉ huy trưởng Phân hiệu miền Nam, Trường Trung cấp Kỹ thuật TTG được điều động đến công tác tại Lữ đoàn 215, Binh chủng TTG. Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, nguyên Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 22, Binh chủng TTG được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Chỉ huy trưởng Phân hiệu miền Nam, Trường Trung cấp Kỹ thuật TTG, Binh chủng TTG.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Tăng thiết giáp và chỉ huy phân hiệu cùng chụp hình với 2 đại tá. Ảnh: Nguyệt Hà

Đồng thời công bố quyết định kiện toàn Đảng ủy Phân hiệu miền Nam, Trường Trung cấp Kỹ thuật TTG, chỉ định Đại tá Nguyễn Anh Tuấn giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy phân hiệu.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Đỗ Đình Thanh chúc mừng các đồng chí nhận quyết định bổ nhiệm. Tư lệnh Binh chủng TTG đề nghị, trên cương vị mới, các đồng chí tiếp tục phát huy kết quả đạt được; đoàn kết trong Đảng ủy, chỉ huy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Tiếp nhận nhiệm vụ mới, Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Chỉ huy trưởng Phân hiệu miền Nam, Trường Trung cấp Kỹ thuật TTG bày tỏ cảm ơn sự quan tâm sâu sắc của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh chủng TTG và hứa phát huy tốt vai trò người cán bộ chủ trì, tập trung nghiên cứu các nội dung nhiệm vụ của nhà trường, cùng đoàn kết trong Đảng ủy, chỉ huy phân hiệu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.