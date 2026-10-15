Binh chủng Tăng thiết giáp: 12 tập thể và 22 cá nhân được khen thưởng tại Hội thi công tác tham mưu hậu cần, kỹ thuật năm 2026

Dự lễ bế mạc có Thiếu tướng Hoàng Văn Lợi, Chính ủy Binh chủng TTG; Đại tá Phan Hải Long, Phó tư lệnh Binh chủng TTG, Trưởng ban tổ chức Hội thi; lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan Bộ tư lệnh Binh chủng và các đồng chí cán bộ tham gia Hội thi.

Thiếu tướng Hoàng Văn Lợi, Chính ủy Binh chủng Tăng thiết giáp phát biểu bế mạc.

Các đại biểu dự lễ bế mạc.

Qua 3 ngày tranh tài sôi nổi, nghiêm túc, Hội thi công tác tham mưu hậu cần, kỹ thuật cấp Binh chủng năm 2026 đã đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, đánh giá đúng thực chất trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác hậu cần, kỹ thuật ở các đơn vị.

Phát biểu bế mạc, Thiếu tướng Hoàng Văn Lợi biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực, cố gắng của Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, các lực lượng phục vụ và 22 đồng chí cán bộ dự thi đã tham gia với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm cao. Đồng chí Chính ủy Binh chủng TTG khẳng định, đội ngũ cán bộ tham mưu hậu cần, kỹ thuật đã thể hiện rõ tư duy tham mưu toàn diện, khả năng phân tích, đánh giá tình hình, xây dựng phương án bảo đảm sát thực tế; bước đầu khai thác hiệu quả công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác huấn luyện, quản lý và điều hành.

Để phát huy kết quả Hội thi, Thiếu tướng Hoàng Văn Lợi yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện tốt các nội dung: Tiếp tục quán triệt sâu sắc vị trí, vai trò của công tác hậu cần, kỹ thuật; tổ chức rút kinh nghiệm nghiêm túc sau hội thi, xác định rõ những nội dung còn hạn chế để có kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực; tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số; xây dựng đội ngũ cán bộ hậu cần, kỹ thuật có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, chuyên môn sâu, phương pháp công tác khoa học…

Trao giải cho các tập thể đạt thành tích cao tại Hội thi.

Trao giấy khen tặng các cá nhân đạt thành tích cao tại Hội thi.

Tại lễ bế mạc, Binh chủng TTG đã trao thưởng cho 12 tập thể và các cá nhân đạt thành tích cao. Ở khối các lữ đoàn, nhà trường, Giải Nhất thuộc về Lữ đoàn 202. Ở khối trung tâm huấn luyện tổng hợp, kho Y, xưởng sửa chữa X32, Phân hiệu miền Nam, Giải Nhất thuộc về Phân hiệu miền Nam của Trường Trung cấp Kỹ thuật Tăng thiết giáp. 9 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 13 cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ tại Hội thi được Binh chủng TTG tặng giấy khen.