Binh chủng Hóa học thực hiện kiểm tra Quy chế dân chủ ở cơ sở đối với Lữ đoàn 86

Tại buổi kiểm tra, đoàn công tác tập trung kiểm tra hệ thống văn bản, quy chế, quy định; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp; việc phát huy quyền làm chủ của cán bộ, chiến sĩ; hoạt động của Hội đồng quân nhân và các tổ chức quần chúng. Đoàn công tác cũng tiến hành nắm tình hình, khảo sát, trao đổi trực tiếp với cán bộ, chiến sĩ về những vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng, tâm tư, nguyện vọng và việc thực hiện dân chủ ở cơ sở tại đơn vị.

Đại tá Phạm Công Hữu chủ trì kiểm tra thực hiện kiểm tra Quy chế dân chủ ở cơ sở đối với Lữ đoàn 86.

Cùng với kiểm tra, Ban Thường vụ Đảng ủy Binh chủng Hóa học tổ chức sinh hoạt đối thoại dân chủ với cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 86. Tại buổi đối thoại, cán bộ, chiến sĩ đã thẳng thắn trao đổi, phản ánh những tâm tư, nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị liên quan đến thực hiện nhiệm vụ, chế độ, chính sách, đời sống và các mặt công tác của đơn vị. Các ý kiến được lãnh đạo Binh chủng và cơ quan chức năng trao đổi, giải đáp trực tiếp, làm rõ những vấn đề thuộc thẩm quyền.

Đại tá Phạm Công Hữu kiểm tra sổ sách của Lữ đoàn 86.

Phát biểu tại buổi kiểm tra và đối thoại, Đại tá Phạm Công Hữu ghi nhận, biểu dương Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn 86 đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; duy trì nền nếp đối thoại, nắm và giải quyết tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ, góp phần xây dựng đoàn kết, thống nhất trong đơn vị.

Đại tá Bùi Văn Luyện, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn 86 báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của Lữ đoàn 86.

Đồng chí Phó chính ủy Binh chủng yêu cầu Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn 86 tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các chủ trương, quy định về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy, cán bộ chủ trì trong phát huy quyền làm chủ của quân nhân. Duy trì nghiêm chế độ đối thoại dân chủ, chủ động nắm tình hình tư tưởng, kịp thời tiếp nhận, giải quyết những kiến nghị, đề xuất chính đáng của cán bộ, chiến sĩ; những vấn đề vượt thẩm quyền phải tổng hợp, báo cáo cấp trên xem xét, giải quyết.

Đại tá Phạm Công Hữu nhấn mạnh, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở phải gắn với xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; bảo đảm dân chủ được thực hiện thực chất, đúng nguyên tắc, đúng quy định, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao. Qua đó, góp phần xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.