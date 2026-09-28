Binh chủng Đặc công chú trọng xây dựng lực lượng xạ thủ bắn tỉa

Theo báo cáo tại hội nghị, quá trình huấn luyện chuẩn bị cho Hội thao xạ thủ bắn tỉa toàn quân năm 2026, đội tuyển bắn tỉa của Binh chủng Đặc công đã quán triệt, chấp hành nghiêm các chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên; chủ động triển khai nhiệm vụ với nhiều biện pháp đồng bộ. Cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên cùng lực lượng bảo đảm phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt các nội dung huấn luyện theo kế hoạch.

Các đại biểu dự hội nghị.

Bước vào hội thao, đội tuyển chấp hành nghiêm quy chế của ban tổ chức, thi đấu với quyết tâm cao, bản lĩnh vững vàng, thao tác chính xác và hiệp đồng chặt chẽ. Đội tuyển xuất sắc giành giải nhất toàn đoàn với 3 huy chương vàng, 1 huy chương bạc, 1 huy chương đồng và được ban tổ chức trao tặng cúp vàng.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Binh chủng Đặc công, sau hội thao, đội tuyển đã phối hợp với Trường Sĩ quan Đặc công tổ chức trao đổi kinh nghiệm về công tác chuẩn bị, tổ chức và phương pháp huấn luyện; thảo luận nội dung lý luận của các bài bắn tỉa, tham quan thực hành bắn và tham mưu, đề xuất điều chỉnh chương trình học phần môn bắn tỉa.

Lãnh đạo Binh chủng Đặc công trao thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu tại Hội thao xạ thủ bắn tỉa toàn quân năm 2026.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Hoàng Minh Sơn biểu dương thành tích nhất toàn đoàn của đội tuyển bắn tỉa Binh chủng Đặc công, đồng thời nhấn mạnh: Thành tích tại Hội thao xạ thủ bắn tỉa toàn quân năm 2026 cũng đặt ra yêu cầu phải tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện trong thời gian tới, nhất là khả năng duy trì kết quả ổn định trong những điều kiện khác nhau.

Thiếu tướng Hoàng Minh Sơn yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho bộ đội đối với nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu, tập trung nâng cao kết quả bắn các loại súng có trong biên chế. Bộ Tham mưu Binh chủng Đặc công chủ trì, phối hợp tổ chức rà soát, bổ sung chương trình, nội dung huấn luyện bắn súng phù hợp với từng đối tượng, với yêu cầu nhiệm vụ và thực tiễn huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng Đặc công toàn quân.

Thiếu tướng Hoàng Minh Sơn, Tư lệnh Binh chủng Đặc công phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Các đơn vị nghiên cứu, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp huấn luyện; coi trọng huấn luyện cơ bản, vững chắc, đồng thời tổ chức huấn luyện chuyên sâu đối với lực lượng nòng cốt. Mỗi đơn vị xây dựng một đội tuyển bắn súng có trong biên chế theo hướng có chiều sâu, có lực lượng kế cận để tiếp tục tuyển chọn, bồi dưỡng những cá nhân có tố chất, đồng thời phát hiện nhân tố mới từ cơ sở để có kế hoạch bồi dưỡng dài hạn nhằm bảo đảm tính kế thừa và ổn định thành tích.

Đồng chí Tư lệnh Binh chủng Đặc công mong muốn các cơ quan, đơn vị, cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên phát huy tinh thần, thành tích đã đạt được, tạo nền tảng để Binh chủng tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, giữ vững vị trí và xây dựng lực lượng xạ thủ bắn tỉa ngày càng chính quy, tinh nhuệ, có trình độ chuyên môn cao, đáp ứng tốt mọi yêu cầu nhiệm vụ được giao.