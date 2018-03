Bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu Bình Thuận: Phát hiện nhiều sản phẩm lợi thế mới

BT- LTS: Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu là một hoạt động nằm trong chương trình công tác khuyến công theo quy định của Chính phủ nhằm tôn vinh các sản phẩm CNNT có chất lượng, có tiềm năng phát triển sản xuất, mở rộng thị trường. Để tìm hiểu rõ hơn, chúng tôi vừa có cuộc trao đổi với ông Trịnh Trầm - Giám đốc Trung tâm Khuyến công Bình Thuận là đơn vị đầu mối đang khởi động lần bình chọn thứ IV - năm 2018 tại địa phương.

Các sản phẩm CNNT tiêu biểu tỉnh Bình Thuận được bình chọn trong lần gần đây (năm 2016).

Là một trong những hoạt động trong chương trình công tác khuyến công theo quy định của Chính phủ, ông nhận xét thế nào về việc bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tại Bình Thuận?

Ông Trịnh Trầm: Bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu tỉnh Bình Thuận được tổ chức định kỳ 2 năm/lần và lần đầu tiên diễn ra vào năm 2012. Qua các kỳ tổ chức, địa phương đã phát hiện và tôn vinh nhiều sản phẩm có chất lượng, có tiềm năng phát triển sản xuất, mở rộng thị trường, đáp ứng nhu cầu và thị hiếu người tiêu dùng của các cơ sở CNNT trên địa bàn. Qua đó giúp cho các cơ sở khẳng định thêm vị trí, giá trị của sản phẩm đã đạt danh hiệu trong những năm qua, đồng thời còn hỗ trợ tiếp cận được chính sách khuyến công. Như hỗ trợ tham gia hội chợ triển lãm trong lẫn ngoài tỉnh, được ưu tiên xét hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia hay địa phương để đổi mới quy trình sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm... nhằm thúc đẩy CNNT nói riêng và công nghiệp toàn tỉnh phát triển bền vững.

Kết quả của những lần trước có như kỳ vọng của Hội đồng bình chọn?

Kết quả đạt giải sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh qua các kỳ bình chọn lần sau đều tăng so với lần trước, cụ thể: Năm 2012 có 16 sản phẩm, đến năm 2014 là 23 sản phẩm và năm 2016 có 28 sản phẩm. Ngoài số lượng mỗi năm càng tăng thêm thì sản phẩm tham gia bình chọn dần phong phú hơn về mặt chủng loại lẫn chất lượng, tính kỹ - mỹ thuật của sản phẩm và bao bì đóng gói cũng đẹp hơn, thu hút người tiêu dùng hơn. Điều này cho thấy, các cơ sở sản xuất đã chú tâm hơn đến sản phẩm và nhiều sản phẩm mới hoặc đặc thù của tỉnh đăng ký tham gia có mẫu mã, kiểu dáng đẹp và có thị trường tiêu thụ mạnh như nước mắm, sản phẩm làm từ thủy hải sản, hạt điều… Ngoài ra qua tham gia bình chọn, địa phương còn phát hiện những sản phẩm mới sử dụng nguồn nguyên liệu dồi dào, lợi thế đang được thị trường chấp nhận và có khả năng phát triển mạnh trong thời gian tới. Chẳng hạn các sản phẩm làm từ trái thanh long, mủ trôm hoặc một số sản phẩm là hàng xuất khẩu có chất lượng như muối Việt Nhật (xuất khẩu Nhật Bản), rượu vang thanh long (xuất khẩu Campuchia), thanh long sấy dẻo (xuất khẩu Trung Quốc)…

Trong lần thứ IV - năm 2018, hoạt động này hiện đang được Trung tâm Khuyến công chuẩn bị tổ chức như thế nào?

Năm 2018 là lần thứ IV diễn ra bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh tại địa phương, nên từ kinh nghiệm của những lần trước Trung tâm Khuyến công Bình Thuận chú ý một số nội dung để tổ chức tốt hơn. Đó là cần đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá hoạt động này bằng nhiều hình thức và liên tục trên các kênh thông tin như Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Bình Thuận, trang web của Sở Công Thương, Trung tâm Khuyến công để các cơ sở CNNT biết đăng ký tham gia. Tiếp nữa là xây dựng kế hoạch cụ thể, rõ ràng và thường xuyên rà soát, cập nhật kịp thời nội dung của các quy định, quy chế liên quan việc bình chọn để quá trình thực hiện theo đúng quy định. Đồng thời ban hành văn bản hướng dẫn bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu để các địa phương được nắm rõ, thông báo và vận động các cơ sở CNNT trên địa bàn đăng ký tham gia. Song song đó còn phối hợp chặt chẽ với Phòng Kinh tế (hoặc Phòng Kinh tế & Hạ tầng) các huyện, thị xã, thành phố triển khai tư vấn và lập hồ sơ, thu gom sản phẩm để trình Hội đồng bình chọn chấm điểm thông qua.

Ông có góp ý gì với các địa phương lẫn cơ sở CNNT trên địa bàn tỉnh sắp đưa sản phẩm tham gia bình chọn?

Theo thông tư quy định, sản phẩm tham gia bình chọn thuộc 4 nhóm sản phẩm: Thủ công mỹ nghệ; Chế biến nông - lâm - thủy sản và thực phẩm; Sản phẩm về thiết bị - máy móc - dụng cụ và phụ tùng cơ khí; Nhóm các sản phẩm khác... Do đó các địa phương và cơ sở CNNT đăng ký tham gia phải thuộc các nhóm sản phẩm trên, dù vậy một cơ sở cũng có thể đăng ký tham gia nhiều sản phẩm và trên nguyên tắc tự nguyện, tự chịu trách nhiệm về những thông tin liên quan đến sản phẩm của mình...

Phải có khả năng sản xuất hàng loạt

Về sản phẩm tham gia bình chọn lần này, ông Trịnh Trầm - Giám đốc Trung tâm Khuyến công Bình Thuận cũng lưu ý phải là sản phẩm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp được sản xuất tại cơ sở, do chính cơ sở đó sản xuất ra sản phẩm chứ không phải là sản phẩm sao chép. Đồng thời việc sản xuất ra sản phẩm đó không vi phạm quy định về quyền sở hữu trí tuệ, quyền sở hữu công nghiệp và các quy định khác liên quan tiêu chuẩn, quy chuẩn về chất lượng, vệ sinh an toàn lao động, an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó sản phẩm tham gia bình chọn cũng phải có khả năng sản xuất hàng loạt, với số lượng lớn chứ không phải là sản phẩm độc bản và đáp ứng được nhu cầu thị trường. Đặc biệt, các cơ sở CNNT cần chú ý đến những sản phẩm mới, sản phẩm đặc thù, tiêu biểu của địa phương mà từ trước đến nay chưa đăng ký lần nào để mạnh dạn tham gia bình chọn...

QUỐC TÍN (thực hiện)