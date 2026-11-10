Bình chọn cho 2 'Điểm đến du lịch nông thôn Việt Nam tốt nhất' năm 2026 của Tuyên Quang

Ảnh Minh Họa.

Tuyên Quang có 2 điểm đến góp mặt trong danh sách bình chọn, gồm: Làng văn hóa du lịch cộng đồng thôn Bản Khun, xã Bằng Lang và Nà Tông nước non đại ngàn - điểm đến du lịch nông thôn xanh, xã Thượng Lâm.

Việc bình chọn được thực hiện trên 3 nền tảng. Trên nền tảng Facebook tại địa chỉ: https://www.facebook.com/profile.php?id=61595377905355; trên nền tảng Tiktok tại địa chỉ: https://www.tiktok.com/@diemdendulichnongthon và trên cổng bình chọn trực tuyến Landing page của Ban Tổ chức: https://dulichnongthon-liard.vercel.app/c.

Người tham gia có thể bình chọn cho nhiều điểm đến và thực hiện trên cả 3 nền tảng. Bình chọn “Điểm đến” yêu thích bằng cách: Ấn nút Like, tim và “Bình chọn”. Trong đó, mỗi lượt Like hợp lệ trên Facebook, lượt Tim trên TikTok và lượt bình chọn được hệ thống trực tuyến xác nhận đều được tính 1 điểm.

Các lượt bình chọn chỉ được ghi nhận trong thời gian quy định và phải bảo đảm tính hợp lệ; nghiêm cấm sử dụng tài khoản ảo, công cụ tự động hoặc các hình thức gian lận để làm sai lệch kết quả.

Ban Tổ chức khuyến khích người dân, doanh nghiệp, hợp tác xã, các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch và du khách tích cực tham gia bình chọn. Qua đó, góp phần quảng bá hình ảnh, tiềm năng và sức hấp dẫn của các điểm đến du lịch nông thôn Việt Nam.