Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo viên truyền đạt 3 chuyên đề, gồm: Một số nội dung cơ bản và những điểm mới của Luật Trợ giúp pháp lý; Công tác phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý; Giải đáp một số câu hỏi thường gặp về trợ giúp pháp lý.

Thông qua các chuyên đề, báo cáo viên đã cung cấp những kiến thức pháp luật thiết thực, tập trung làm rõ các quy định về đối tượng, phạm vi, hình thức trợ giúp pháp lý; trách nhiệm phối hợp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện. Hội nghị cũng dành thời gian để các đại biểu trao đổi, thảo luận, nêu những câu hỏi, tình huống phát sinh từ thực tiễn tại cơ sở. Các nội dung được báo cáo viên trực tiếp giải đáp, hướng dẫn cụ thể, góp phần tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình tìm hiểu và thực hiện các quy định pháp luật về trợ giúp pháp lý.

Người dân xã Bình Ca tìm hiểu kiến thức pháp luật về trợ giúp pháp lý tại Hội nghị.

Thông qua hội nghị, nhận thức, kiến thức pháp luật và kỹ năng tiếp cận dịch vụ trợ giúp pháp lý của đội ngũ cán bộ thôn, người có uy tín trong cộng đồng và người dân được nâng lên. Qua đó, phát huy vai trò của lực lượng cơ sở trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; đưa chính sách trợ giúp pháp lý đến gần hơn với người dân, nhất là những đối tượng được hưởng chính sách.