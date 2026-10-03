Bình An trao nhà Đại đoàn kết cho con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học
Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình An (An Giang) hỗ trợ 60 triệu đồng xây dựng nhà Đại đoàn kết cho ông Phạm Thanh Tùng, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, giúp gia đình ổn định chỗ ở.
Sáng 3/10, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình An tổ chức trao nhà Đại đoàn kết cho ông Phạm Thanh Tùng, ngụ ấp An Thới.
Căn nhà có diện tích 4,2m x 10m, tổng kinh phí xây dựng hơn 90 triệu đồng. Trong đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã hỗ trợ 60 triệu đồng, phần còn lại do gia đình đóng góp.
Sau thời gian thi công, căn nhà hoàn thành, giúp gia đình ông Tùng có nơi ở ổn định hơn.
Dịp này, Ban Chỉ huy Quân sự xã, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể xã Bình An cũng tặng quà cho ông Phạm Thanh Tùng.
Hoạt động góp phần chăm lo đời sống gia đình chính sách, người bị ảnh hưởng bởi chất độc hóa học, đồng thời hỗ trợ gia đình từng bước ổn định cuộc sống.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/binh-an-trao-nha-dai-doan-ket-cho-con-cua-nguoi-hoat-dong-khang-chien-bi-nhiem-chat-doc-hoa-hoc-a498706.html