Bình An phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường

Công nhân nhà máy sản xuất bột cá Công ty Trách nhiệm hữu hạn Bột cá Kiên Hùng Việt Nam, xã Bình An đóng bao bì thành phẩm bột cá trước khi đưa ra thị trường.

Xã Bình An có địa giới tiếp giáp phường Rạch Giá cùng các xã Châu Thành, Tây Yên, An Biên và Định Hòa. Hệ thống giao thông đường bộ, đường thủy khá thuận lợi cho giao thương, đi lại và phát triển kinh tế.

Theo bà Trần Ngọc Tuyết Trinh, Phó trưởng Phòng Kinh tế xã Bình An, kinh tế địa phương khá đa dạng, với các ngành chủ yếu như nông nghiệp, nuôi trồng và khai thác thủy sản, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ và hậu cần nghề cá, song cũng đặt ra yêu cầu cao hơn trong quản lý nguồn thải, bảo vệ môi trường, nhất là môi trường nước.

Trên địa bàn có cụm công nghiệp Tắc Cậu và khu cảng cá Tắc Cậu tập trung nhiều doanh nghiệp, cơ sở thu mua, bảo quản, chế biến thủy sản, nhà máy sản xuất bột cá và các dịch vụ hậu cần nghề cá. Lượng tàu thuyền, lao động và nguyên liệu thủy sản thường xuyên tập trung tại đây làm phát sinh nước thải, chất thải rắn, phụ phẩm thủy sản, rác thải nhựa, mùi hôi và nguy cơ xảy ra sự cố môi trường.

Bên cạnh đó là các hoạt động chăn nuôi, lò giết mổ, xay xát, chế biến lương thực, thực phẩm, cơ khí, kinh doanh xăng dầu, vật liệu xây dựng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thu mua phế liệu và các cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ. Nguồn thải phân bố ở nhiều khu vực, đòi hỏi địa phương phải tăng cường quản lý, thu gom và xử lý phù hợp.

Từ thực tế trên, UBND xã Bình An xác định phát triển kinh tế phải gắn với sử dụng tiết kiệm tài nguyên và kiểm soát tác động môi trường. Phòng Kinh tế xã được giao tham mưu, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường theo thẩm quyền, từ tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký môi trường, kiểm tra việc chấp hành quy định đến quản lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nguy hại, bao gói thuốc bảo vệ thực vật và tài nguyên nước.

Địa phương cũng tiếp nhận, xử lý phản ánh của người dân, tổ chức phòng ngừa, ứng phó với sự cố môi trường và phối hợp với cơ quan chuyên môn có hướng xử lý đối với những vấn đề vượt khả năng của cấp xã.

Theo UBND xã Bình An, công tác quản lý kết hợp giữa rà soát đối tượng, kiểm tra thực tế, hướng dẫn tổ chức, cá nhân khắc phục hạn chế và theo dõi việc thực hiện. Từ đầu năm 2026 đến nay, xã triển khai 12 hoạt động bảo vệ môi trường, với 161 lượt người tham gia, thu gom và xử lý khoảng 4 tấn rác. Các đợt ra quân vệ sinh, xử lý điểm tập kết rác thải tự phát góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong giữ gìn vệ sinh và bảo vệ môi trường.

Tại nhà máy sản xuất bột cá Công ty Trách nhiệm hữu hạn Bột cá Kiên Hùng Việt Nam, xã Bình An, vấn đề kiểm soát mùi và chất thải được doanh nghiệp quan tâm trong quá trình sản xuất. Nhà máy hoạt động trong lĩnh vực chế biến, bảo quản thủy sản và sản xuất thức ăn chăn nuôi từ cá.

Ông Nguyễn Hoàng Sỹ, đại diện nhà máy sản xuất bột cá cho biết xử lý mùi trong sản xuất thức ăn chăn nuôi là yêu cầu bắt buộc đối với các nhà máy trong ngành. Doanh nghiệp ứng dụng công nghệ, kết hợp hệ thống xử lý khí thải và các thiết bị chuyên dụng nhằm kiểm soát mùi phát sinh trong sản xuất, hạn chế ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

Cùng với đó, doanh nghiệp cải tiến quy trình để giảm chất thải, tiết kiệm điện, nước và giảm lượng carbon phát thải. Nhà máy hiện có công suất chế biến khoảng 200 tấn nguyên liệu/ngày đêm với 3 dây chuyền sản xuất.

Công nhân nhà máy sản xuất bột cá Công ty Trách nhiệm hữu hạn Bột cá Kiên Hùng Việt Nam, xã Bình An đưa thành phẩm bột cá vào bao bì.

Một hướng đi khác đang được xã Bình An triển khai là giảm rác thải nhựa từ hoạt động khai thác thủy sản. Năm 2026, xã tiếp nhận mô hình “Cá xanh gom rác nhựa” và túi lưới chứa rác phục vụ phân loại rác tại nguồn thuộc đề tài nghiên cứu xây dựng làng cá văn minh gắn với nông thôn mới bền vững. Mô hình đang được triển khai từng bước, phù hợp với điều kiện hạ tầng thu gom, phương tiện vận chuyển và khả năng xử lý chất thải sau phân loại trên địa bàn.

Tại khu vực cảng cá, công tác xử lý nước thải được chú trọng. Ông Trần Ngô Minh Toàn - Giám đốc Ban Quản lý cảng cá An Giang cho biết trạm xử lý nước thải có công suất 500m³/ngày đêm, phục vụ thu gom, xử lý nguồn nước thải phát sinh từ hoạt động thủy sản tại cảng, góp phần đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường.

Hiện UBND xã triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản hướng dẫn, gắn với kế hoạch thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt giai đoạn 2025 - 2030. Nội dung tuyên truyền được lồng ghép trong các cuộc họp, sinh hoạt tại ấp, hoạt động của các đoàn thể và các đợt ra quân vệ sinh môi trường.

Đến nay, khoảng 43,33% hộ dân trên địa bàn thực hiện tách riêng một số loại phế liệu, chất thải có khả năng tái sử dụng, tái chế. Tỷ lệ này cho thấy việc phân loại rác tại nguồn đang từng bước hình thành thói quen trong cộng đồng.

Với xã Bình An, chuyển đổi xanh không phải là câu chuyện riêng của một ngành hay một nhóm cơ sở sản xuất mà được thực hiện từ cách quản lý của chính quyền đến từng hoạt động sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của người dân.