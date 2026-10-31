Binance xoay xở khắc phục hậu quả vụ hack 6,3 tỷ USD ra sao?

Cơ quan thực thi pháp luật Mỹ đã tham gia điều tra vụ tin tặc đánh cắp 6,3 tỷ USD từ sàn giao dịch tiền điện tử Binance.

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) xác nhận đã nắm được vụ việc và đang phối hợp với các đối tác nhằm xác định phạm vi hoạt động, đánh giá những tác động tiềm tàng và triển khai các bước điều tra phù hợp. Trong tuyên bố gửi Bloomberg hôm 30/10, FBI cho biết.

Trong khi đó, người phát ngôn Cơ quan Mật vụ Mỹ cho biết các điều tra viên của cơ quan này đang tích cực phối hợp với khu vực tư nhân để tìm cách thu hồi số tiền bị đánh cắp.

Ban lãnh đạo Binance đang chạy đua tìm cách khắc phục khoản thất thoát 6,3 tỷ USD trong vụ đánh cắp tiền điện tử lớn nhất lịch sử. Quy mô thiệt hại vượt xa mức dự phòng mà sàn giao dịch này chuẩn bị cho những sự cố tương tự.

Vụ hack lớn nhất lịch sử ngành tiền điện tử

Ngày 30/10, Binance cho biết tin tặc đã cố gắng đánh cắp 6,3 tỷ USD từ các ví điện tử của sàn thông qua việc xâm nhập máy tính xách tay của một kỹ sư Binance cùng một số hình thức tấn công khác. Nhưng các nhà phát hành stablecoin như Tether và Circle, cùng một số công ty tiền điện tử khác, đã kịp thời đóng băng khoảng 3 tỷ USD trong số tài sản bị đánh cắp. Như vậy, khoảng 3,3 tỷ USD vẫn nằm trong tay tin tặc, theo Wall Street Journal.

Binance có một quỹ dự phòng khẩn cấp mang tên Quỹ Tài sản An toàn cho Người dùng (SAFU), được thành lập nhằm ứng phó với những sự cố an ninh mạng. Tính đến ngày 29/10, quỹ này nắm giữ lượng Bitcoin trị giá 1,23 tỷ USD, theo dữ liệu blockchain. Tuy nhiên, vụ tấn công mạng đã làm rung chuyển thị trường tiền điện tử và kéo giá Bitcoin giảm mạnh. Điều này khiến giá trị quỹ SAFU sụt khoảng 100 triệu USD.

Sàn giao dịch này cho biết sẽ sử dụng các nguồn dự trữ khác của công ty để bù đắp khoản chênh lệch. "Binance sẽ bù đắp mọi khoản thiếu hụt của quỹ SAFU bằng nguồn vốn của công ty", đồng CEO Richard Teng viết trên mạng xã hội X hôm 30/10.

Binance có một quỹ dự phòng khẩn cấp mang tên Quỹ Tài sản An toàn cho Người dùng (SAFU), được thành lập nhằm ứng phó với những sự cố an ninh mạng. Ảnh: Reuters.

Vụ tấn công được các nhà nghiên cứu đánh giá có quy mô lớn hơn bất kỳ sự cố tương tự nào trước đây, để lại vết nhơ cho Binance cũng như toàn ngành tiền điện tử. Sự việc làm dấy lên nhiều tranh luận trên mạng xã hội và trong cộng đồng tiền điện tử về khả năng Binance khắc phục thiệt hại cũng như cách ngành này tăng cường an ninh.

Vụ việc "cho thấy những rủi ro khi tài sản tập trung vào các tổ chức trung gian lớn", Cristiano Ventricelli, phó chủ tịch tại Moody's Ratings, nhận định. "Các biện pháp kiểm soát ở cấp độ tổ chức có thể giảm thiểu một số điểm yếu, nhưng quy mô tài sản được lưu trữ cũng có thể khiến hậu quả của một vụ xâm nhập thành công trở nên nghiêm trọng hơn".

Binance đã tạm đình chỉ dịch vụ rút tiền của khách hàng trong thời gian đội ngũ kỹ thuật tiến hành kiểm tra an ninh. Hôm 30/10, sàn giao dịch cho biết dịch vụ này sẽ hoạt động trở lại sau hai ngày.

Theo Binance, kết quả điều tra ban đầu cho thấy tin tặc có thể đã xâm nhập máy tính cá nhân của một kỹ sư, từ đó truy cập vào một trong các hệ thống của sàn và thực hiện những giao dịch rút tiền trái phép.

Trong một bài đăng trên X, Binance thông báo: "Đây là một vụ tấn công phức tạp, và chúng tôi đang làm tất cả những gì có thể, phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật để giải quyết".

Binance lấy đâu 6,3 tỷ USD để bù đắp thiệt hại?

Binance đã tạm đình chỉ dịch vụ rút tiền của khách hàng trong thời gian đội ngũ kỹ thuật tiến hành kiểm tra an ninh. Ảnh: Bloomberg.

Người phát ngôn Binance cho biết công ty đã bố trí hơn 6,3 tỷ USD từ nguồn vốn riêng, bao gồm cả quỹ SAFU, để bù đắp tài sản bị ảnh hưởng của người dùng. Trong số này, 5 tỷ USD được nắm giữ dưới dạng các loại tiền điện tử tương tự những tài sản bị đánh cắp. Phần còn lại trị giá 1,3 tỷ USD đang được Binance mua bổ sung thông qua các kênh giao dịch trên thị trường.

Người phát ngôn cho biết quá trình này có thể mất thêm thời gian. Binance lưu trữ tiền điện tử của người dùng trong các ví kỹ thuật số lớn do công ty kiểm soát, được gọi là ví nóng. Các ví này hoạt động như một hệ thống sổ cái, ghi nhận số lượng token mà mỗi khách hàng nắm giữ trên nền tảng.

Việc bổ sung tiền điện tử từ nguồn dự trữ riêng vào các ví nóng sẽ không làm thay đổi số dư tài sản của người dùng. "Chúng ta sẽ vượt qua cơn bão này", người phát ngôn Binance khẳng định.

Dù khoản thiệt hại rất lớn, con số này vẫn tương đối nhỏ so với quy mô tài sản tổng thể của Binance. Theo Nansen, công ty chuyên phân tích dữ liệu blockchain, tổng cộng 167 tỷ USD tài sản tiền điện tử đang được lưu trữ trong các ví kỹ thuật số của Binance. Con số này bao gồm tài sản của người dùng, tài sản thuộc sở hữu của Binance và quỹ dự phòng SAFU.

Ngoài ra, Binance còn sở hữu một số tài sản không được phản ánh trong dữ liệu blockchain nói trên.

Hôm 30/10, Triệu Trường Bằng, nhà sáng lập kiêm cổ đông chi phối của Binance, đăng trên X rằng phần thiệt hại còn lại "vẫn là một thách thức, nhưng nằm trong khả năng kiểm soát".

Nhà sáng lập Binance Triệu Trường Bằng. Ảnh: ZUMA Press.

Triệu Trường Bằng đối đáp căng thẳng với Elon Musk

Đáng chú ý, vụ việc còn dẫn đến màn đối đáp giữa nhà sáng lập Binance Triệu Trường Bằng và Elon Musk trên mạng xã hội X.

Musk đăng biểu tượng cảm xúc nhăn mặt để phản hồi bài viết của một người dùng, trong đó nhắc lại tuyên bố trước đây của Sam Bankman-Fried, nhà sáng lập sàn giao dịch FTX đã sụp đổ năm 2022. Trước khi FTX phá sản, Bankman-Fried từng khẳng định sàn có đủ tài sản để đáp ứng nghĩa vụ với khách hàng. Động thái của Musk được cho là nhằm bày tỏ sự hoài nghi về cam kết của Binance, đồng thời gợi nhắc đến trường hợp FTX.

Để nhấn mạnh tiềm lực tài chính của Binance, Triệu Trường Bằng đáp lại Musk rằng khoản đầu tư của Binance vào SpaceX hiện có giá trị hơn 1 tỷ USD.

Năm 2022, Binance đã đầu tư 500 triệu USD vào X, khi đó vẫn là Twitter, trong khuôn khổ thương vụ Musk mua lại nền tảng này. X sau đó được SpaceX thâu tóm vào đầu năm nay. Triệu Trường Bằng cũng là người sở hữu khối tài sản cá nhân ước tính hơn 100 tỷ USD.

Tỷ phú Elon Musk. Ảnh: Bloomberg.

"Elon, tôi rất tôn trọng anh, nhưng đây không phải lúc để gây rối. Làm ơn hãy dừng lại", Triệu Trường Bằng viết trong bài đăng gửi Musk trên X.

Trên cùng nền tảng, Triệu Trường Bằng còn trao đổi về phương án huy động vốn với Yi He (Hà Nhất), đồng CEO Binance và cũng là bạn đời của ông.

Hà Nhất, người có ba con với Triệu Trường Bằng, cho biết doanh thu hàng năm của Binance đủ để bù đắp khoản thiệt hại. "Chúng ta chưa cần phải bán cổ phần SpaceX mà anh đang rất lạc quan", bà viết, ám chỉ khoản đầu tư.

Năm ngoái, Binance xử lý tổng cộng 34.000 tỷ USD giao dịch và thu phí từ mỗi giao dịch được thực hiện trên nền tảng. Triệu Trường Bằng đáp lại rằng ông không có ý định bán cổ phần SpaceX, mà chỉ nhắc đến khoản đầu tư này để "giúp Musk bớt lo lắng".

Bitcoin lần đầu giảm xuống dưới 77.000 USD sau hơn một tháng, nối dài đà bán tháo sau khi Binance Holdings công bố vụ hack kỷ lục, làm rung chuyển ngành tiền điện tử và dấy lên lo ngại về mức độ an toàn của tài sản khách hàng ngay cả tại sàn giao dịch lớn nhất thế giới.

Trong phiên thứ Sáu, Bitcoin có lúc mất 3,1%, xuống 76.300 USD. Nhiều token khác cũng giảm, trong đó BNB của Binance mất khoảng 5% trong 24 giờ, xuống còn 700 USD.