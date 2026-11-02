Binance vừa khôi phục chức năng rút tiền, 3,6 tỷ USD 'chạy khỏi' sàn

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Binance bắt đầu khôi phục chức năng rút tiền từ 6 giờ ngày 1/11/2026 theo giờ UTC (khoảng 13 giờ ngày 1/11/2026 giờ Việt Nam).

Trong khoảng thời gian từ 6 giờ đến 15 giờ 30 ngày 1/11 (giờ UTC), Binance đã xử lý tổng cộng 4,649 tỷ USD giao dịch rút tiền và 1,01 tỷ USD tiền gửi vào. Như vậy, dòng tiền chạy khỏi sàn là khoảng 3,64 tỷ USD, Binance thông tin trên X.

Con số này tương đương 2,1% tổng tài sản trị giá 171 tỷ USD mà Binance đang quản lý.

Binance cho biết lượng tiền rút ra tăng đột biến trong thời gian đầu, sau đó đã dần ổn định. Sàn giao dịch này cũng cho biết đã bù đắp 95% trong tổng số 6,3 tỷ USD tài sản bị đánh cắp.

Theo Reuters, vụ tấn công được các nhà phân tích nhận định có thể là một trong những vụ đánh cắp tài sản trong lĩnh vực tài chính lớn nhất từ trước đến nay.

Lượng tiền rút khỏi Binance lần này được xem là phép thử đầu tiên đối với niềm tin của khách hàng, sau khi sàn giao dịch xảy ra sự cố an ninh nghiêm trọng.

Theo các nhà nghiên cứu tại TRM Labs, trong năm ngoái, tin tặc đã đánh cắp 2,9 tỷ USD tiền mã hoá thông qua gần 150 vụ tấn công khác nhau.

Binance thống kê tài sản vào 0h ngày 31/10 (giờ UTC) trên X.

Đáng chú ý, nền tảng phân tích dữ liệu DefiLlama đưa ra con số dòng tiền rút ra cao hơn so với báo cáo của Binance.

Theo thống kê của nền tảng này, tổng lượng tài sản rút khỏi Binance lên tới 5,81 tỷ USD, tăng so với con số 4,36 tỷ USD được công bố trước đó của nền tảng.

Theo Reuters, một phát ngôn viên của Binance cho biết số liệu trên DefiLlama chưa phản ánh đầy đủ các giao dịch chuyển tài sản mà sàn thực hiện vào những ví nóng mới của chính mình, do đó chưa hoàn toàn chính xác.

"Con số này chưa tính đến lượng tài sản chúng tôi chuyển vào các ví nóng mới của mình, vì vậy chưa phản ánh chính xác thực tế. Số liệu chúng tôi cập nhật gần nhất trên X là gần với thực tế nhất", người này cho biết.

Binance triển khai mở lại chức năng rút tiền theo từng giai đoạn, trong đó ưu tiên những tài sản có nhu cầu giao dịch và rút tiền cao.

Trong giai đoạn đầu, sàn hỗ trợ rút 15 loại tài sản mã hóa, bao gồm Bitcoin, Ether, các đồng tiền mã hóa liên quan đến hai stablecoin USDC và USDT, cùng Dogecoin.

Binance cho biết đã sử dụng nguồn lực tài chính của công ty để mua các tài sản mã hóa thay thế, qua đó bù đắp toàn bộ giá trị 6 tỷ USD tiền mã hóa bị đánh cắp.

Khoảng 5% tài sản còn lại chưa được bù đắp là những loại token có tính thanh khoản thấp hơn. Binance cho biết việc tìm mua đủ số lượng các tài sản này có thể mất nhiều thời gian hơn do nguồn cung trên thị trường hạn chế.

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) hôm thứ Bảy xác định nhóm tin tặc Triều Tiên, có tên TraderTraitor, là thủ phạm đứng sau vụ tấn công.

FBI cho biết đã phát hiện các thành viên của nhóm tin tặc chuyển đổi tài sản bị đánh cắp sang Ether, nhóm này có thể tiếp tục tìm cách tẩu tán tài sản thông qua các công nghệ và phương thức liên quan.

Các công ty phân tích blockchain cũng đưa ra những nhận định cho thấy dấu hiệu Triều Tiên có liên quan đến vụ việc.

Theo TRM Labs và Chainalysis, hai công ty phân tích dữ liệu blockchain của Mỹ, phần lớn tài sản trong vụ tấn công đã bị đánh cắp chỉ trong khoảng 20 phút, bắt đầu từ cuối ngày thứ Năm. Cách thức thực hiện có nhiều điểm tương đồng với những vụ tấn công quy mô lớn trước đây từng bị cáo buộc do tin tặc Triều Tiên tiến hành.

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Bảy cho biết vẫn chưa thể xác định chắc chắn liệu Triều Tiên có đứng sau vụ việc hay không.

"Chúng tôi chưa biết liệu đó có phải là Triều Tiên hay không. Nhưng nếu đúng là như vậy, chúng tôi sẽ trao đổi với Triều Tiên về vấn đề này", ông Donald Trump nói với các phóng viên.

Giá nhiều loại tiền mã hóa đã giảm trong ngày thứ Sáu, trong bối cảnh Binance phải tìm cách trấn an khách hàng về mức độ an toàn của tài sản trên sàn.

Ông Ari Redbord, Giám đốc chính sách toàn cầu tại TRM Labs, công ty phân tích dữ liệu blockchain của Mỹ, cho biết các quỹ ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng vốn rút ra 643 triệu USD trong ngày thứ Sáu. Đây là mức rút vốn trong một ngày lớn nhất kể từ đầu tháng 10. Cùng thời điểm, hơn 1,3 tỷ USD giá trị các vị thế sử dụng đòn bẩy trên thị trường cũng bị thanh lý.

Binance là nền tảng cho phép người dùng mua, bán và giao dịch các tài sản kỹ thuật số, hiện có 335 triệu tài khoản đăng ký trên toàn cầu. Sàn cho biết, tính đến ngày 28/10, tổng giá trị tài sản do nền tảng quản lý đạt 171 tỷ USD.