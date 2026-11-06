Binance ứng phó với rủi ro bảo mật mới, giới chức Mỹ cảnh giác nguy cơ tấn công ngân hàng

Logo Binance. (Ảnh: Reuters).

Vào ngày 5/11, Binance thông báo đã vô hiệu hóa toàn bộ khóa giao diện lập trình ứng dụng (API) liên quan đến SignalPlus - nền tảng cung cấp hạ tầng giao dịch quyền chọn và phái sinh tài sản kỹ thuật số.

Binance đưa ra quyết định trên sau khi Signal Plus cảnh báo về một vấn đề bảo mật tiềm tàng. Động thái này chỉ mang tính chất phòng ngừa rủi ro, Binance cho biết hệ thống của họ không gặp nguy hiểm và tiền của người dùng vẫn an toàn.

Sàn giao dịch chứng khoán phái sinh Deribit cũng có động thái tương tự Binance, và cũng khẳng định hệ thống và dữ liệu của họ không gặp vấn đề.

Dù vậy, ông Changpeng Zhao, nhà sáng lập Binance, vẫn kêu gọi các nhà giao dịch tiền mã hóa nâng cao cảnh giác. Trên mạng xã hội X, ông viết: “Nếu bạn sử dụng SignalPlus cho bất kỳ nền tảng giao dịch nào khác, hãy thu hồi tất cả các khóa API của mình”.

Khóa API cho phép các ứng dụng bên ngoài kết nối với tài khoản sàn giao dịch và thực hiện giao dịch mà người dùng không cần phải đăng nhập mỗi lần. Nếu một khóa API bị xâm phạm hoặc gặp sự cố bảo mật, kẻ xấu có thể lợi dụng nó để thực hiện các giao dịch trái phép, ngay cả khi tính năng rút tiền đã bị vô hiệu hóa.

Binance đang tỏ ra thận trọng trong bối cảnh sàn giao dịch này vẫn đang khắc phục hậu quả vụ tấn công 6,3 tỷ USD diễn ra vào ngày 29/10.

Giới chức Mỹ cảnh giác

Các nhà quản lý tài chính Mỹ cũng đang nâng cao cảnh giác trước những rủi ro an ninh mạng. Khi mối liên hệ giữa thị trường tài sản kỹ thuật số và hệ thống tài chính truyền thống ngày càng chặt chẽ, giới chức lo ngại một cuộc tấn công nhằm vào các nền tảng tiền mã hóa có thể gây tác động lan rộng sang các ngân hàng.

Vì vậy, các cơ quan quản lý đã liên lạc với các ngân hàng để kiểm tra liệu hệ thống của họ có lỗ hổng không.

Theo nguồn tin của Reuters, giám sát viên từ Cục Dự trữ Liên bang (Fed) và Văn phòng Kiểm soát Tiền tệ (OCC) đã bắt đầu liên hệ với các ngân hàng vào sáng 2/11, yêu cầu cung cấp thông tin về những hoạt động bất thường hoặc sự cố gián đoạn dịch vụ.

Bản thân các ngân hàng cũng đang nghiên cứu vụ việc tại Binance, đồng rà soát hệ thống nội bộ để chuẩn bị phòng chống một cuộc tấn công tương tự.

Chỉ vài giờ sau vụ tấn công ngày 29/10, đội ngũ an ninh mạng tại một trong những ngân hàng lớn nhất Mỹ đã liên hệ với đồng nghiệp tại Binance, theo nguồn tin của Reuters.

Đội ngũ này hiện soạn thảo một báo cáo nội bộ, làm cơ sở cho việc rà soát các hệ thống của ngân hàng và có thể dẫn đến những cập nhật về an ninh mạng.

Binance cho biết họ không nắm thông tin về các cuộc trao đổi giữa giới ngân hàng và các cơ quan quản lý, cũng như không rõ liệu vụ tấn công mạng cuối tháng 10 có gây ảnh hưởng đến các ngân hàng tại Mỹ hay không. Fed và OCC từ chối bình luận.

Một nguồn tin cho biết mối lo ngại lớn trong ngành tài chính hiện nay là các mô hình AI đang phát triển quá nhanh, khiến các nhà băng khó theo các phương thức tấn công của tin tặc. Vì vậy, các ngân hàng đang dành nhiều nguồn lực để rà soát và cập nhật các đoạn mã bảo mật mạng.