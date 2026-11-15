Binance từng bước khôi phục hoạt động sau vụ tấn công 6,3 tỷ USD

Tiền điện tử Binance. (Nguồn: Canva)

Ngày 14/11, Binance cho biết sàn giao dịch tiền điện tử này đặt mục tiêu mở lại chức năng rút tiền cho tất cả các mạng lưới và tài sản còn lại trước cuối tuần tới.

Hoạt động của sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới đang dần trở lại bình thường, sau vụ tấn công khiến 6,3 tỷ USD bị đánh cắp hồi tháng trước.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, Binance cho biết trong tuần này, sàn đã mở lại chức năng rút tiền cho 87 mạng lưới. Binance đặt mục tiêu mở lại chức năng rút tiền cho tất cả các mạng lưới và tài sản còn lại trước cuối tuần tới.

Đầu tháng 11/2026, Binance đã nối lại hoạt động rút tiền theo từng giai đoạn, sau khi bù đắp 95% trong số 6,3 tỷ USD tài sản số bị đánh cắp. Giới chuyên gia coi đây là vụ đánh cắp tiền điện tử lớn nhất từ trước đến nay.

Trong báo cáo ban đầu về cách tin tặc thực hiện vụ đánh cắp, Binance mô tả một chiến dịch xâm nhập gồm nhiều giai đoạn, bắt đầu từ tháng 6/2026.

Chiến dịch này đã gây ra hàng loạt vụ vi phạm bảo mật, đỉnh điểm là vụ đánh cắp ngày 29/10. Vụ việc cho thấy tài sản số dễ bị tấn công, đồng thời đặt ra câu hỏi về tác động đối với Binance, sàn đã cam kết hoàn trả đầy đủ cho khách hàng.

Giám đốc Tài chính Kaiser Ng của Binance đã rời công ty chỉ hơn một tuần sau vụ đánh cắp, để theo đuổi dự án kinh doanh mới, sau hơn 5 năm làm việc tại Binance.

Người thay thế ông là ông Justin Yek, người có nhiều năm kinh nghiệm điều hành tài chính và gần đây nhất giữ vai trò Phó Chủ tịch phụ trách tài chính tại công ty công nghệ thanh toán Airwallex./.