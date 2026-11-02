Binance triển khai 'phòng chiến tranh' 100 người ngay sau khi bị hack 6,3 tỷ USD

Khoảng 16h20 ngày 29/10, hàng loạt giao dịch bất thường bắt đầu khiến nhân viên Binance lo ngại. Từ các tài khoản của sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới, dòng tiền trị giá hàng tỷ USD liên tục bị chuyển đi.

Ngay khi thông tin lan rộng, các lãnh đạo cấp cao của Binance lập tức thiết lập phòng điều hành khẩn cấp trên Wea, hệ thống nhắn tin nội bộ của công ty.

Khoảng 100 người tham gia, bao gồm chuyên gia truy vết tiền mã hóa và nhân viên an ninh. Họ lần lượt bật, tắt micro để trao đổi bằng cả tiếng Anh và tiếng Trung.

Trong số đó có He Yi, đồng CEO Binance, đang mang thai tháng thứ bảy. Bà làm việc xuyên đêm từ Abu Dhabi và tham gia một cuộc gọi lúc 3h sáng theo giờ địa phương.

Vụ hack lớn nhất lịch sử đã đẩy Binance vào 24 giờ đầy hỗn loạn. Ảnh: Bloomberg

He Yi cùng các đồng nghiệp phải đối mặt với một trong những cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất trong lịch sử đầy biến động của Binance.

Một nhóm tin tặc đã xâm nhập hệ thống sàn giao dịch, lấy đi hơn 6 tỷ USD, tạo nên vụ đánh cắp tiền mã hóa lớn nhất từ trước đến nay.

Binance buộc phải tạm dừng hoạt động nạp và rút tiền, đồng thời liên tục đăng thông báo trên mạng xã hội X, cam kết sử dụng nguồn lực của công ty để bù đắp mọi tổn thất.

Tình hình càng trở nên đặc biệt khi nhà sáng lập Changpeng Zhao (CZ) dành cả buổi tối tường thuật diễn biến vụ việc với 12,9 triệu người theo dõi trên X.

Ông đăng biểu tượng hai bàn tay cầu nguyện, công khai tranh luận với Elon Musk, chủ sở hữu nền tảng này, đồng thời khẳng định: "Tài sản người dùng vẫn an toàn". "Đau đớn, nhưng chúng ta sẽ vượt qua", Zhao viết.

Vụ việc tại Binance nhanh chóng tạo hiệu ứng dây chuyền trong ngành tiền mã hóa, từ Abu Dhabi đến New York. Các công ty trong lĩnh vực khẩn trương tìm cách thu hồi một phần tài sản bị đánh cắp, trong khi cơ quan thực thi pháp luật bắt đầu vào cuộc.

Trong nhiều năm, Binance là doanh nghiệp có ảnh hưởng lớn nhất, đồng thời gây nhiều tranh cãi nhất trong thế giới tiền mã hóa.

Được Zhao thành lập năm 2017, công ty nhanh chóng phát triển thành nền tảng giao dịch hàng đầu, nơi người dùng chuyển đổi tiền pháp định sang các tài sản số như Bitcoin và Ether.

Tuy nhiên, Binance cũng từng trở thành điểm đến của nhiều hoạt động phạm pháp. Năm 2023, công ty nhận tội vi phạm quy định chống rửa tiền tại Mỹ, tạo điều kiện để tội phạm chuyển tiền qua nền tảng.

Binance phải nộp phạt 4,3 tỷ USD cho các cơ quan quản lý Mỹ, trong khi Zhao bị tuyên án 4 tháng tù.

Dù đối mặt nhiều bê bối, Binance vẫn duy trì vị thế sàn giao dịch lớn nhất thế giới với khoảng cách đáng kể so với các đối thủ.

Zhao, hiện sống tại Abu Dhabi, vẫn được một bộ phận cộng đồng tiền mã hóa xem như nhân vật có ảnh hưởng đặc biệt.

Những vụ hack tương tự không còn xa lạ trong ngành. Tháng 2/2025, một nhóm tin tặc đánh cắp 1,5 tỷ USD từ Bybit. Khi đó, hệ thống bị xâm nhập sau khi CEO Ben Zhou phê duyệt một giao dịch tưởng chừng thông thường, qua đó vô tình cấp cho tin tặc quyền truy cập vào hệ thống nội bộ.

Hiện chưa rõ chính xác tin tặc đã vượt qua các lớp bảo vệ của Binance bằng cách nào. Trong thông tin ban đầu, Binance cho biết phát hiện một máy tính xách tay bị xâm nhập. Tuy nhiên, sau đó công ty thông báo đã tìm thấy thêm "các điểm xâm nhập khác".

Vụ tấn công rúng động cả ngành công nghiệp tiền mã hóa

Một phần đáng chú ý của vụ việc diễn ra công khai. Hầu hết giao dịch tiền mã hóa đều được ghi lại trên blockchain - hệ thống sổ cái kỹ thuật số cho phép bất kỳ ai cũng có thể tra cứu dòng tiền.

Nhờ vậy, các nhà phân tích có thể theo dõi trực tiếp lượng tài sản đang rời khỏi Binance.

Chiều 29/10, Jonathan Levin, CEO công ty phân tích dữ liệu tiền mã hóa Chainalysis, đang họp trực tuyến với một cựu quan chức cấp cao Mỹ thì nhận được tin Binance bị tấn công.

Một nhóm nhân viên Chainalysis lập tức tập trung tại phòng họp ở New York, có tên "Silk Road" - đặt theo tên một nền tảng tiền mã hóa từng bị tin tặc tấn công nổi tiếng.

Họ làm việc đến rạng sáng 30/10, vừa ăn đồ Malaysia vừa phân tích hàng loạt giao dịch nhằm xác định quy mô và phương thức của vụ việc.

Không lâu sau, cả Chainalysis và một công ty phân tích blockchain khác là TRM Labs đều xác định thủ phạm là nhóm tin tặc tinh nhuệ TraderTraitor. Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) sau đó xác nhận những phát hiện này.

Trong bài đăng trên blog hôm thứ Sáu, Chainalysis cho biết tin tặc đã sử dụng những "mô hình rửa tiền chưa từng được ghi nhận trước đây", thực hiện hàng nghìn giao dịch trong thời gian ngắn, nhiều khả năng có sự hỗ trợ của công cụ tự động hóa.

Giữa lúc các chuyên gia truy vết dòng tiền, nhiều doanh nghiệp trong ngành cũng phối hợp tìm cách ngăn chặn số tiền bị đánh cắp tiếp tục dịch chuyển.

Ngay sau vụ tấn công, Tether và Circle - hai nhà phát hành stablecoin lớn - thông báo đã đóng băng lượng tiền thuộc các đồng stablecoin của họ bị tin tặc lấy đi từ Binance, với tổng giá trị hơn 2 tỷ USD.

Binance cho biết đang làm việc để giành lại quyền kiểm soát số tài sản này.

Tuy nhiên, theo TRM Labs, khoảng 2,4 tỷ USD tiền mã hóa đã nằm ngoài khả năng kiểm soát của các đơn vị phát hành.

Trong bài đăng trên mạng xã hội và email gửi khách hàng, Binance cho biết đã dành riêng 6,34 tỷ USD để bù đắp thiệt hại từ vụ tấn công.

Elon Musk châm chọc Changpeng Zhao (CZ), nhà sáng lập Binance sau vụ tấn công. Ảnh: NYT

Sau nửa đêm, Elon Musk đăng biểu tượng khuôn mặt nhăn nhó bên dưới một bài viết trên X so sánh Zhao với Sam Bankman-Fried, nhà sáng lập sàn giao dịch tiền mã hóa FTX từng sụp đổ năm 2022.

"Đây không phải lúc để chế giễu. Làm ơn dừng lại", Zhao đáp trả. Ông đồng thời nhắc rằng Binance đang sở hữu lượng cổ phần SpaceX trị giá hơn 1 tỷ USD.

Bình luận này thu hút sự chú ý của He Yi, đồng CEO Binance và là bạn đời lâu năm của Zhao. "Doanh thu cả năm của công ty đủ để bù đắp các khoản tổn thất, vì vậy chúng tôi chưa cần bán cổ phần SpaceX", He Yi viết.

Khi toàn ngành vẫn đang chấn động, He Yi và đồng CEO Richard Teng gửi thông điệp yêu cầu nhân viên Binance "duy trì kỷ luật", không suy đoán về sự việc.

Ban lãnh đạo Binance cũng tìm cách trấn an cộng đồng tiền mã hóa.

Trong video đăng trên X hôm 30/10, He Yi phát biểu bằng tiếng Quan Thoại, cho rằng sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) đã biến hoạt động tấn công mạng thành "mối đe dọa đối với toàn bộ ngành công nghiệp".

"Tất nhiên, có nhiều điều chúng tôi đã làm chưa tốt. Đáng lẽ chúng tôi phải đầu tư cho an ninh từ sớm hơn, với quy mô lớn hơn, đồng thời xây dựng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt hơn", bà nói.

(Theo NYT)