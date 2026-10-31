Binance tìm cách khôi phục niềm tin khách hàng sau vụ thất thoát 6,3 tỷ USD

Sàn giao dịch điện tử lớn nhất thế giới vừa bị tấn công mạng với giá trị thiệt hại lớn. Ảnh: Canva

Công ty đồng thời khẳng định tài sản của khách hàng vẫn an toàn và đang nỗ lực khôi phục các dịch vụ bị ảnh hưởng.

Theo các hãng truyền thông quốc tế, thông tin về vụ tấn công đã gây sức ép lên thị trường tiền điện tử, khiến giá nhiều đồng tiền giảm mạnh. Cổ phiếu của các công ty liên quan đến lĩnh vực này, trong đó có Coinbase, Strategy và Robinhood, cũng đồng loạt đi xuống. Các nhà phân tích nhận định đây có thể là vụ trộm tài chính lớn nhất từ trước đến nay.

Binance cho biết đang phối hợp với các đối tác trong ngành để xác định và phong tỏa một phần tài sản bị đánh cắp. Đến nay, khoảng 3 tỷ USD đã được xác định vị trí. Đồng Giám đốc điều hành (CEO) Yi He cho biết trên mạng xã hội X rằng số tài sản này tương đương khoảng 2% tổng tài sản của người dùng và lượng dự trữ công khai của công ty.

Cũng trong ngày 31/10, Binance thông báo đội ngũ kỹ thuật đang nỗ lực khôi phục dịch vụ rút tiền trong khoảng 34 giờ tới. Công ty đồng thời tiến hành rà soát an ninh toàn diện và dự kiến hoàn tất đợt kiểm tra dự trữ tài sản đầu tiên trong vòng 12 giờ, với kết quả được công bố vào ngày 2/11.

Theo Binance, công ty đã trích lập khoảng 6,34 tỷ USD từ nguồn vốn nội bộ để bù đắp tổn thất. Trên trang web, Binance cho biết hiện duy trì quỹ dự trữ Bitcoin trị giá 1 tỷ USD nhằm bảo vệ tài sản khách hàng trong trường hợp xảy ra sự cố an ninh. Trong khi đó, nhà sáng lập Changpeng Zhao cho biết công ty đang nắm giữ cổ phần tại SpaceX trị giá hơn 1 tỷ USD.

Một đồng CEO khác của Binance, Richard Teng, mô tả đây là một cuộc tấn công phức tạp, có sự tham gia của nhiều đối tượng. Theo ông, vụ việc liên quan đến một máy tính xách tay bị xâm nhập và phần mềm độc hại có khả năng tự động xóa dấu vết hoạt động, gây khó khăn cho quá trình truy vết và điều tra.

Ông Teng cho biết các tin tặc đã thao túng hệ thống phê duyệt giao dịch, qua đó rút tiền từ một ví nóng (ví tiền điện tử kết nối với Internet) do Binance quản lý mà không phải trải qua quy trình phê duyệt thông thường. Ông khẳng định công ty đang nỗ lực xử lý sự cố và bảo đảm khách hàng không phải chịu tổn thất.

Vụ tấn công cũng tác động đến thị trường tiền điện tử. Bitcoin có thời điểm giảm xuống 76.368 USD, mức thấp nhất trong 6 tuần, trong khi Ether mất hơn 3%, xuống 2.178 USD, mức thấp nhất trong 2 tháng. Sau đó, thị trường dần ổn định, với Bitcoin giao dịch ở mức 76.447 USD và Ether ở mức 2.226 USD. Token BNB của Binance cũng giảm khoảng 6,4% trong 24 giờ, xuống còn 696 USD.

Vụ việc nối dài chuỗi các cuộc tấn công nhằm vào lĩnh vực tiền điện tử. Theo các nhà nghiên cứu tại TRM Labs, trong năm ngoái, tin tặc đã đánh cắp lượng tiền điện tử trị giá 2,9 tỷ USD trong gần 150 vụ tấn công. Công ty phân tích blockchain Elliptic của Anh nhận định đây gần như chắc chắn là vụ trộm lớn nhất từng được ghi nhận.

Theo TRM Labs và Chainalysis, phần lớn số tài sản trong vụ tấn công Binance bị đánh cắp trong khoảng 20 phút, bắt đầu từ cuối ngày 29/10. Các tin tặc đã kiểm soát những ví trên nền tảng này và chuyển toàn bộ tài sản sang các ví do chúng nắm giữ. Phương thức này có nhiều điểm tương đồng với vụ tấn công sàn giao dịch tiền điện tử Bybit năm 2025, mà Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cho rằng có liên quan đến Triều Tiên.

Giới chức Mỹ, Hàn Quốc và các chuyên gia an ninh mạng cho biết Triều Tiên từ lâu bị cáo buộc sử dụng các đơn vị mạng có liên hệ với nhà nước để tiến hành hoạt động gián điệp, trộm cắp tài chính và tạo nguồn thu. Bình Nhưỡng phủ nhận các cáo buộc này. Phái đoàn Triều Tiên tại Geneva và đại sứ quán nước này tại Trung Quốc chưa phản hồi yêu cầu bình luận.

Theo các nhà phân tích, ngoài nguy cơ thất thoát tài sản, vụ việc còn có thể ảnh hưởng đến niềm tin của nhà đầu tư đối với các sàn giao dịch tiền điện tử tập trung. Tim Sun, nhà nghiên cứu cấp cao tại HashKey Group, nhận định sự cố có thể khiến nhà đầu tư thận trọng hơn với rủi ro và đánh giá lại mức độ an toàn khi lưu ký tài sản trên các nền tảng này.

Nhà đầu tư Michael Saylor, một trong những người ủng hộ Bitcoin nổi bật, bày tỏ kỳ vọng Binance sẽ thực hiện cam kết, bảo đảm không khách hàng nào phải chịu tổn thất. Trong bài viết trên mạng xã hội X ngày 30/10, ông cho rằng ngành tiền điện tử có thể rút ra bài học từ sự cố để tăng cường an ninh.

Binance là nền tảng cho phép người dùng mua, bán và giao dịch tài sản kỹ thuật số, hiện có 335 triệu tài khoản đăng ký trên toàn cầu. Theo báo cáo thường niên năm 2025, sàn giao dịch này đang nắm giữ lượng tài sản trị giá khoảng 162,8 tỷ USD.

Vụ việc cũng thu hút nhiều ý kiến trái chiều trên diễn đàn Reddit, từ những bình luận thể hiện niềm tin vào tiềm lực tài chính của Binance đến các câu hỏi về lỗ hổng an ninh khiến vụ trộm quy mô lớn có thể xảy ra.