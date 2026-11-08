Binance thay Giám đốc tài chính sau vụ tấn công mạng

Ủy ban châu Âu thúc đẩy tự chủ công nghệ, trong khi các tập đoàn lớn như Airbus, BMW và TotalEnergies tìm cách vận hành hệ thống AI riêng để bảo vệ dữ liệu và tài sản trí tuệ. Kinh nghiệm này gợi mở cho Việt Nam bài học: phát triển AI cần song hành với làm chủ dữ liệu, bảo đảm an toàn thông tin và từng bước nâng cao năng lực công nghệ trong nước.