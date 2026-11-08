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Binance thay Giám đốc tài chính sau vụ tấn công mạng

Sàn giao dịch tiền điện tử Binance ngày 7/11 thông báo thay đổi vị trí Giám đốc tài chính (CFO), chỉ hơn một tuần sau vụ tấn công mạng khiến lượng tiền điện tử trị giá 6,3 tỷ USD bị đánh cắp. Ông Kaiser Ng sẽ rời công ty sau hơn 5 năm gắn bó, trong khi người kế nhiệm là ông Justin Yek, cựu Phó Chủ tịch phụ trách tài chính của công ty công nghệ tài chính Airwallex.

Đài Phát thanh và truyền hình Hà Nội
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Ngọc Mai

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/binance-thay-giam-doc-tai-chinh-sau-vu-tan-cong-mang-246261108184251542.htm