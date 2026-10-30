Binance - Sàn tiền số lớn nhất thế giới nghi bị hack lượng tiền khủng

Hàng tỷ USD tài sản liên quan đến các ví được cho là thuộc Binance bất ngờ dịch chuyển trên nhiều blockchain, làm dấy lên nghi vấn về một sự cố bảo mật quy mô lớn tại sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới. Tổng giá trị các giao dịch được ghi nhận lên tới 6,17 tỷ USD, song nguyên nhân và mức độ ảnh hưởng thực tế vẫn chưa được xác định.

Binance đã tạm dừng hoạt động rút tiền trên một số mạng lưới sau sự cố bảo mật, như một biện pháp phòng ngừa.

Sự việc bắt đầu thu hút sự chú ý vào rạng sáng 30/10 (giờ Việt Nam), khi nhà phân tích on-chain Spreek phát hiện hàng loạt giao dịch bất thường xuất phát từ các ví được cho là thuộc hệ thống Binance.

Theo dữ liệu blockchain, lúc 20h24 UTC ngày 29/10, ví Binance 14 chuyển 167.464 ETH cùng 63 loại token, trong đó có khoảng 1,615 tỷ USDT, tới một địa chỉ mới được tạo. Chỉ hai phút sau, ví Binance 16 tiếp tục chuyển 28.005,6 ETH tới cùng địa chỉ. Đến 3h41 sáng 30/10, thêm khoảng 780 triệu USDC được ghi nhận rời sàn theo dòng giao dịch tương tự.

Nhà phân tích Spreek công khai phát hiện này lúc 3h32 sáng. Theo người này, địa chỉ khởi phát giao dịch được nạp phí thông qua Tornado Cash, dịch vụ trộn tiền mã hóa thường được sử dụng nhằm che giấu dấu vết giao dịch. Chi tiết này càng khiến cộng đồng đặt nghi vấn về tính bất thường của chuỗi dịch chuyển tài sản.

Các giao dịch sau đó tiếp tục được ghi nhận trên nhiều blockchain, bao gồm Ethereum, Bitcoin, Tron, XRP và các mạng Arbitrum, Optimism cùng Base. Theo các ước tính on-chain, tổng giá trị tài sản dịch chuyển liên quan đến sự việc ban đầu khoảng 5,64 tỷ USD, sau đó tăng lên 6,17 tỷ USD.

Trong đó, Ethereum ghi nhận khoảng 3,53 tỷ USD, Bitcoin khoảng 1,45 tỷ USD, Tron khoảng 628 triệu USD, XRP khoảng 293 triệu USD và các mạng Arbitrum, Optimism cùng Base khoảng 38 triệu USD.

Đáng chú ý, các nhà nghiên cứu bảo mật phát hiện dấu hiệu liên quan đến cơ chế ủy quyền EIP-7702 của Ethereum. Đây là cơ chế cho phép chủ sở hữu ví ủy quyền một số thao tác giao dịch cho chương trình tự động thực hiện thay mình. Nếu quyền ủy nhiệm bị thiết lập trái phép hoặc bị lợi dụng, tài sản trong ví có thể đối mặt với nguy cơ bị chuyển đi mà không cần chủ sở hữu xác nhận từng giao dịch.

Odysseas Lamtzidi, nhà sáng lập công ty bảo mật Phylax Systems, cho biết ví Binance 14 đã thiết lập quyền ủy nhiệm EIP-7702 vào lúc 20h20'59'' UTC ngày 29/10. Chỉ hơn ba phút sau, một địa chỉ khác đã gọi hàm sweep() để chuyển ETH cùng hàng loạt token khỏi ví.

Dù vậy, các dữ liệu được công bố hiện chưa đủ để xác định đầy đủ phương thức xâm nhập, chủ thể thực hiện giao dịch cũng như liệu toàn bộ dòng tiền nói trên có liên quan đến một cuộc tấn công hay không.

Trước diễn biến bất thường, các đơn vị phát hành stablecoin lớn đã triển khai những biện pháp kiểm soát tài sản liên quan. Tether được cho là đã đóng băng hơn 1,567 tỷ USDT, Circle phong tỏa hơn 800 triệu USDC, trong khi Ripple cũng tham gia chặn khoảng 200 triệu USD. Những động thái này cho thấy các nhà phát hành đang tích cực phối hợp nhằm hạn chế nguy cơ dòng tiền tiếp tục dịch chuyển.

Thông tin về sự việc nhanh chóng tạo áp lực lên thị trường tiền mã hóa. Bitcoin có thời điểm giảm xuống dưới 77.000 USD, trong khi Ethereum và BNB cũng chịu sức ép bán ra. Tổng giá trị các vị thế phái sinh bị thanh lý trong vòng 24 giờ tiến sát mốc 1 tỷ USD.

Về phía Binance, sàn giao dịch cho biết các đội ngũ bảo mật đang khẩn trương rà soát thông tin và sẽ cập nhật diễn biến qua các kênh chính thức. Binance đồng thời khẳng định tài sản của người dùng vẫn an toàn.

Người phát ngôn Ross O'Leary xác nhận với TechCrunch rằng Binance đã tạm dừng hoạt động rút tiền trên một số mạng lưới sau sự cố bảo mật, như một biện pháp phòng ngừa.

Đồng sáng lập Binance Yi He cam kết người dùng sẽ được bồi thường đầy đủ nếu phát sinh thiệt hại. Trong khi đó, Changpeng Zhao (CZ), nhà sáng lập Binance và hiện vẫn là cổ đông lớn của sàn, nhận định trên mạng xã hội X rằng sự việc có dấu hiệu của một vụ tấn công, song khẳng định tiền của người dùng vẫn an toàn. Ông cũng bày tỏ kỳ vọng mọi khoản tiền của khách hàng sẽ được bù đắp đầy đủ.

Đến 7h sáng 30/10, hoạt động rút tiền trên Solana và XRP vẫn bị tạm dừng. Binance cũng tạm ngưng giao dịch trên nền tảng Binance Alpha.

Nếu các nghi vấn về một cuộc tấn công quy mô lớn được xác nhận, sự việc có thể vượt qua vụ Bybit hồi tháng 2/2025, khi khoảng 1,5 tỷ USD tài sản bị đánh cắp. CEO công ty bảo mật Blockaid, Ido Ben-Natan, nhận định với CoinDesk rằng đây có thể là vụ hack tiền mã hóa lớn nhất trong lịch sử.

Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, con số 6,17 tỷ USD mới phản ánh quy mô dòng tiền được ghi nhận qua dữ liệu on-chain, chưa đồng nghĩa với giá trị tài sản bị chiếm đoạt hay thiệt hại thực tế. Nguyên nhân sự việc, mức độ ảnh hưởng đến hệ thống ví của Binance và khả năng thất thoát tài sản vẫn cần được các bên liên quan xác minh.