Binance nối lại hoạt động rút tiền điện tử sau vụ tấn công quy mô lớn

Sàn giao dịch điện tử lớn nhất thế giới vừa bị tấn công mạng với giá trị thiệt hại lớn. Ảnh: Canva

Theo hãng tin AFP, Binance đã khôi phục tính năng rút tiền, trong đó mạng lưới Bitcoin (BTC) là mạng đầu tiên được mở lại trong giai đoạn một.

"Chúng tôi áp dụng phương pháp theo từng giai đoạn, ưu tiên các token dựa trên dữ liệu nhu cầu của người dùng trong tuần qua. Điều này giúp bảo đảm mỗi mạng lưới và cặp tài sản được khôi phục một cách thận trọng, đồng thời hoàn tất các bước kiểm tra về tính ổn định và bảo mật trước khi mở lại quyền truy cập", Binance cho biết.

Trước đó, sàn giao dịch này đã tạm dừng hoạt động rút tiền ngay sau vụ tấn công, trong khi hoạt động nạp tiền của người dùng không bị ảnh hưởng.

Ngày 31/10, Binance thông báo đã dành hơn 6,34 tỷ USD từ nguồn lực tài chính của công ty để bù đắp thiệt hại liên quan đến số tài sản bị đánh cắp. Theo công ty, khoảng 95% trong tổng số tài sản bị ảnh hưởng đã được bù đắp.

Binance khẳng định tài sản của người dùng vẫn an toàn và công ty sẽ chịu toàn bộ tác động tài chính từ vụ việc.

Theo Công ty phân tích an ninh chuỗi khối TRM Labs của Mỹ, tin tặc đã chuyển khoảng 6,36 tỷ USD khỏi các ví của Binance trên 10 blockchain, phần lớn diễn ra trong khoảng 20 phút. TRM Labs cùng một số doanh nghiệp và chuyên gia trong lĩnh vực tiền mã hóa đánh giá đây là vụ trộm tài sản số có giá trị lớn nhất từ trước đến nay.

Binance cho biết đã phối hợp với các đối tác phong tỏa khoảng 3 tỷ USD tài sản có liên quan đến vụ tấn công, đồng thời tiếp tục phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật, các công ty phân tích blockchain, tổ chức phát hành token và các sàn giao dịch khác nhằm truy tìm các đối tượng liên quan và thu hồi số tài sản còn lại.

Theo Binance, quá trình điều tra ban đầu cho thấy vụ việc có thể liên quan đến một máy tính xách tay bị xâm nhập. Tuy nhiên, quá trình kiểm tra sau đó đã phát hiện thêm các điểm có thể bị xâm nhập.

Đồng Tổng giám đốc điều hành Binance Richard Teng cho biết vụ tấn công do nhiều đối tượng thực hiện, sử dụng các phương thức phức tạp, trong đó có cơ chế tự hủy gây khó khăn cho công tác điều tra.

Ông Teng cũng xác nhận một ví nóng của Binance, tức ví kết nối Internet để phục vụ giao dịch, đã bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, phần lớn tài sản của người dùng được lưu trữ trong các ví lạnh ngoại tuyến và chỉ được chuyển sang ví nóng khi có yêu cầu rút tiền.

Chuyên gia phân tích tiền mã hóa độc lập Garrick Hileman cho biết có dấu hiệu cho thấy một phần số tài sản chưa được thu hồi đang tiếp tục được chuyển đổi sang các loại tiền mã hóa khác, gây thêm khó khăn cho việc truy vết.

Các chuyên gia an ninh nhận định những đối tượng tấn công có thể đã sử dụng thủ đoạn thao túng tâm lý để lừa nạn nhân tiết lộ thông tin nhạy cảm hoặc cấp quyền truy cập hệ thống. Công ty phân tích blockchain Chainalysis cho biết nhóm tấn công dường như đã sử dụng những phương thức chuyển đổi và che giấu dòng tiền phức tạp.

Vụ việc đã gây sức ép lên thị trường tiền mã hóa, khiến giá của phần lớn các đồng tiền kỹ thuật số lớn giảm. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 30/10 cho biết Washington đang xem xét vụ việc, trong khi Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) xác nhận đang phối hợp với các đối tác thuộc khu vực công và tư nhân để đánh giá quy mô vụ tấn công và chuẩn bị các bước điều tra cần thiết.

Sau sự cố, một số sàn giao dịch tiền mã hóa cho biết đang tăng cường các biện pháp bảo mật. Coinbase đã điều chỉnh hệ thống lưu trữ khóa tiền mã hóa ngoại tuyến nhằm nâng cao khả năng phòng ngừa, trong khi Kraken cho biết đang theo dõi diễn biến vụ việc để đánh giá và cải thiện khả năng phòng vệ.

Ông Harry Donnelly, Tổng giám đốc công ty hạ tầng quản trị rủi ro tiền mã hóa Circuit, cho biết các doanh nghiệp trong ngành đang có kế hoạch tăng cường đào tạo nhân viên nhằm hạn chế nguy cơ bị tấn công thông qua các hình thức thao túng tâm lý.

Trong khi đó, Tổng giám đốc sàn giao dịch OKX Star Xu kêu gọi xây dựng hệ thống cảnh báo theo thời gian thực, cho phép các bên nhanh chóng chia sẻ thông tin khi xảy ra sự cố, phối hợp ứng phó và tạm thời phong tỏa những tài sản bị nghi ngờ có liên quan.