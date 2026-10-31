Binance nỗ lực khôi phục niềm tin sau vụ đánh cắp tiền điện tử kỷ lục

Binance khẳng định tài sản của khách hàng vẫn an toàn và cho biết đang phối hợp với các đối tác trong ngành để phong tỏa những tài sản bị ảnh hưởng. Đến nay, khoảng 3 tỷ USD đã được xác định và phong tỏa. Tuy nhiên, sàn giao dịch chưa công bố tình trạng của 3,3 tỷ USD còn lại.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, đồng Giám đốc điều hành Binance Yi He cho biết số tài sản trị giá 3 tỷ USD nói trên chỉ tương đương khoảng 2% tổng tài sản của người dùng và lượng dự trữ công khai của công ty.

Binance cũng thông báo đội ngũ kỹ thuật đang đặt mục tiêu khôi phục dịch vụ rút tiền trong khoảng 34 giờ. Công ty tiến hành rà soát toàn diện hệ thống an ninh và dự kiến công bố đợt kiểm tra số dư tài sản dự trữ ban đầu trong vòng 12 giờ, với kết quả dự kiến được công bố vào ngày 2/11.

Để bảo đảm khả năng bồi thường, Binance cho biết đã dành riêng khoảng 6,34 tỷ USD từ nguồn vốn của công ty. Theo thông tin trên trang web của doanh nghiệp, Binance hiện cũng có quỹ dự trữ Bitcoin trị giá 1 tỷ USD nhằm bảo vệ tài sản khách hàng trong trường hợp xảy ra sự cố an ninh. Nhà sáng lập Binance Changpeng Zhao cho biết công ty còn sở hữu lượng cổ phần tại SpaceX trị giá hơn 1 tỷ USD.

Đồng Giám đốc điều hành Binance Richard Teng mô tả đây là một cuộc tấn công phức tạp, không phải do một cá nhân thực hiện. Theo ông, vụ việc liên quan đến một máy tính xách tay bị xâm nhập và phần mềm độc hại được thiết kế để xóa dấu vết hoạt động, khiến quá trình truy vết và điều tra trở nên khó khăn hơn.

Các tin tặc đã thao túng hệ thống được sử dụng để phê duyệt giao dịch, qua đó chuyển tiền khỏi một ví nóng do Binance kiểm soát. Đây là loại ví tiền mã hóa được kết nối với Internet và được sử dụng để thực hiện các giao dịch. Thủ đoạn này cho phép tin tặc chuyển tài sản mà không phải trải qua quy trình phê duyệt thông thường.

Trả lời báo giới tại Nhà Trắng ngày 30/10, về khả năng thu hồi số tiền bị đánh cắp, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng các vụ tấn công mạng đặt ra thách thức lớn do đặc thù của giao dịch tiền kỹ thuật số, khi tiền không còn được lưu chuyển theo phương thức truyền thống. Tuy nhiên, ông nhận định Binance cho biết tình hình về cơ bản vẫn nằm trong tầm kiểm soát.

Binance hiện đang phối hợp với Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) và Cơ quan Mật vụ Mỹ. FBI xác nhận đã nắm được vụ việc và đang làm việc với các đối tác liên quan trong khu vực công và tư nhân để xác định quy mô, đánh giá tác động và phối hợp các bước điều tra cần thiết.

Cơ quan Mật vụ Mỹ cũng cho biết các điều tra viên đang phối hợp với những đối tác tư nhân, trong đó có công ty Circle, để xác định, phong tỏa, truy vết và thu hồi số tài sản bị đánh cắp khỏi Binance.

Giới phân tích nhận định vụ tấn công có thể gây ra những tác động rộng hơn đối với thị trường tiền mã hóa, vốn đã chịu sức ép từ lãi suất cao tại Mỹ và nhu cầu suy yếu từ các nhà đầu tư vào quỹ hoán đổi danh mục (ETF).

Theo báo cáo thường niên năm 2025, Binance hiện có 335 triệu người dùng đăng ký trên toàn cầu và quản lý khoảng 162,8 tỷ USD tài sản lưu ký.