Binance nâng mức bù đắp thiệt hại vụ tấn công 6,3 tỷ USD lên 90%, dự kiến mở lại rút tiền

Binance đã bổ sung 90% tài sản để bù đắp thiệt hại

Trong bản cập nhật công bố tối 31/10, Binance cho biết đã nâng tỷ lệ tài sản được bổ sung để bù đắp thiệt hại từ 80% lên 90%. Đáng chú ý, 10 đồng tiền mã hóa gồm Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), USDT, BNB, Solana (SOL), USDC, XRP, USD1, RLUSD và ZEC đã được bảo đảm đủ 100% bằng tài sản tương ứng.

Binance cho biết đã nâng tỷ lệ tài sản được bổ sung để bù đắp thiệt hại lên 90%.

Phần 10% còn lại chủ yếu là các token nằm ngoài nhóm 10 đồng tiền lớn nhất, có thanh khoản thấp hơn nên cần thêm thời gian để mua bổ sung. Binance cho biết nguồn tài chính được huy động từ một phần quỹ bảo vệ người dùng SAFU, quỹ bảo hiểm của hoạt động giao dịch hợp đồng tương lai và ngân quỹ doanh nghiệp. Sàn cũng cam kết bổ sung để đưa quỹ SAFU trở lại mức khoảng 1 tỷ USD.

Binance cho biết dữ liệu chụp nhanh số dư dự trữ tại thời điểm 0h ngày 31/10 (giờ UTC) đã được cập nhật. Tuy nhiên, quá trình tạo bằng chứng xác minh đầy đủ bằng công nghệ zero-knowledge (bằng chứng không tiết lộ thông tin) dự kiến cần thêm khoảng 40-50 giờ, với thời hạn ước tính vào ngày 3/11. Sau khi hoàn tất, người dùng có thể kiểm tra mức bảo đảm tài sản theo tỷ lệ 1:1 đối với các đồng tiền được Binance công bố.

Dự kiến khôi phục dịch vụ rút tiền trong ngày 1/11

Một trong những vấn đề được người dùng quan tâm là thời điểm Binance mở lại chức năng rút tiền. Trong thông báo ngày 30/10, sàn cho biết đang đặt mục tiêu khôi phục dịch vụ trong khoảng 34 giờ, với điều kiện hoàn tất các bước kiểm tra an ninh. Việc mở lại sẽ được triển khai theo từng giai đoạn, thay vì khôi phục đồng loạt.

Theo mốc thời gian Binance công bố, dịch vụ rút tiền dự kiến bắt đầu được khôi phục vào khoảng trưa 1/11 theo giờ Việt Nam. Đây chưa phải lịch mở lại được xác nhận chắc chắn; Binance cho biết sẽ tiếp tục thông báo khi có thông tin cụ thể.

Trong thời gian tạm dừng rút tiền để kiểm tra an ninh, Binance cho biết hoạt động nạp tiền và các dịch vụ khác không bị ảnh hưởng vẫn được duy trì.

Hàng tỷ USD tài sản vẫn nằm trong tầm kiểm soát của tin tặc

Song song với việc bổ sung tài sản để bảo vệ số dư người dùng, các đơn vị phân tích blockchain tiếp tục truy vết dòng tiền bị đánh cắp. Theo báo cáo cập nhật ngày 31/10 của Elliptic, khoảng 2,85 tỷ USD tài sản đã bị phong tỏa hoặc thu giữ, tương đương 44% tổng số tài sản bị đánh cắp theo ước tính của đơn vị này.

Trong khi đó, Elliptic (nền tảng phân tích blockchain hàng đầu) ước tính tin tặc vẫn kiểm soát khoảng 3,21 tỷ USD tài sản không thể bị các đơn vị phát hành đóng băng theo cách áp dụng với một số tiền mã hóa ổn định (stablecoin). Số tài sản này chủ yếu gồm Bitcoin, Ethereum và một số token khác. Đây là ước tính độc lập của Elliptic, không đồng nhất với con số khoảng 3 tỷ USD tài sản bị phong tỏa mà Binance công bố.

Elliptic cũng phát hiện tin tặc đã chuyển đổi khoảng 786 triệu USD stablecoin sang ETH và TRX nhằm đưa tài sản sang những loại tiền mã hóa khó bị phong tỏa hơn. Trong đó, khoảng 434 triệu USD USDT được chuyển thành ETH thông qua các nền tảng giao dịch phi tập trung và nhà tạo lập thị trường; khoảng 234 triệu USD USDT khác được đổi sang TRX.

Đáng chú ý, đơn vị này ghi nhận khoảng 59,9 triệu USD USDT được đưa vào nền tảng cho vay Aave làm tài sản thế chấp để vay 19.762 ETH. Những giao dịch trên cho thấy tin tặc đã tìm cách phân tán và chuyển đổi tài sản qua nhiều nền tảng, khiến quá trình truy vết, thu hồi trở nên phức tạp hơn.

Vụ tấn công làm dấy lên cảnh báo về an ninh của các sàn tiền mã hóa

Vụ việc cũng khiến nhiều sàn giao dịch lớn rà soát lại hệ thống bảo mật. Theo Reuters, sàn giao dịch tiền mã hóa Coinbase đã điều chỉnh các hệ thống lưu trữ khóa tiền mã hóa ngoại tuyến để tăng cường phòng ngừa, trong khi Kraken cho biết đang theo dõi các sự cố và đánh giá lại biện pháp bảo vệ của mình.

Một số lãnh đạo trong ngành kêu gọi các sàn tăng cường chia sẻ thông tin về sự cố, thiết lập hệ thống cảnh báo theo thời gian thực và phối hợp xử lý các giao dịch đáng ngờ. Theo giới chuyên gia, việc phát hiện và cảnh báo sớm có thể giúp các nền tảng, đơn vị phát hành stablecoin và đối tác liên quan phối hợp ngăn chặn dòng tiền bị đánh cắp.

Trước đó, Binance xác nhận vụ việc bắt đầu vào khoảng 20h05 ngày 29/10 (giờ UTC), khi các ví nóng của sàn bị xâm nhập, khiến lượng tài sản trị giá khoảng 6,3 tỷ USD bị đánh cắp. Ban đầu, cuộc điều tra tập trung vào khả năng máy tính xách tay của một nhân viên bị xâm phạm. Tuy nhiên, Binance sau đó cho biết đã phát hiện thêm các điểm xâm nhập khác và chưa tìm thấy bằng chứng cho thấy khóa riêng của ví bị rò rỉ.