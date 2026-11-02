Binance mở lại nạp rút ngày 1/11: 4,6 tỷ USD bị rút trong chưa đầy 10 giờ sau vụ hack 6,3 tỷ USD

Sau khi khôi phục chức năng nạp và rút tiền ngày 1/11, sàn Binance ghi nhận người dùng rút 4,6 tỷ USD tài sản số, tương ứng dòng tiền rút ròng 3,6 tỷ USD. Đợt rút tiền này diễn ra khi doanh nghiệp đang khắc phục hậu quả vụ tấn công mạng gây thiệt hại ước tính 6,3 tỷ USD.

Ảnh minh hoạ.

Dòng tiền rút ròng 3,6 tỷ USD trong chưa đầy 10 giờ

Theo thông tin Binance công bố, trong khoảng từ 6h đến 15h30 ngày 1/11 theo giờ UTC (tương ứng 13h-22h30 cùng ngày tại Hà Nội), tổng giá trị tài sản được rút khỏi sàn đạt 4,6 tỷ USD. Cùng thời gian đó, lượng tiền nạp vào là 1 tỷ USD.

Như vậy, dòng tiền rút ròng đạt 3,6 tỷ USD, tương đương khoảng 2,1% tổng tài sản Binance đang quản lý. Đại diện sàn cho biết nhu cầu rút tiền tăng mạnh ngay sau khi dịch vụ được khôi phục, sau đó giảm dần và bắt đầu có dấu hiệu ổn định.

Vì sao số liệu của Binance và DefiLlama chênh lệch?

Tuy nhiên, dữ liệu từ nền tảng phân tích tiền điện tử DefiLlama cho kết quả khác. Nền tảng này ghi nhận dòng tiền rút ròng khỏi Binance lên tới 5,81 tỷ USD.

Phản hồi trên mạng xã hội X, người phát ngôn Binance cho rằng cách tính của DefiLlama chưa phản ánh chính xác tình hình, vì không bao gồm những khoản tiền sàn chuyển vào các ví nóng mới.

Cách Binance bù đắp thiệt hại sau sự cố ngày 29/10

Đợt rút tiền diễn ra sau sự cố an ninh mạng ngày 29/10, khi Binance bị tin tặc đánh cắp lượng tài sản mã hóa ước tính 6,3 tỷ USD. Ngay sau khi phát hiện, nền tảng đã tạm dừng nạp và rút tiền để xử lý sự cố.

Theo CoinDesk ngày 30/10, vụ tấn công khiến cả nhà đầu tư cá nhân lẫn tổ chức tìm cách chuyển tài sản khỏi Binance vì lo ngại an toàn. Tâm lý thận trọng cũng xuất hiện tại một số sàn giao dịch tiền mã hóa tập trung khác.

Ngày 31/10, Richard Teng, đồng CEO Binance, thông báo nền tảng đã bổ sung lại 90% giá trị tài sản bị đánh cắp và cam kết xử lý 10% còn lại. Phần lớn tổn thất được bù đắp bằng cách mua lại các token trên thị trường, còn nhóm tài sản 10% còn lại có thể mất nhiều thời gian hơn do tính thanh khoản thấp.

Theo Reuters, nguồn tiền mua lại được huy động từ Quỹ Tài sản An toàn cho Người dùng (SAFU), Quỹ Bảo hiểm Hợp đồng Tương lai (FIF) và ngân quỹ riêng của Binance. SAFU được Binance thành lập năm 2018 để bảo vệ người dùng trong các tình huống khẩn cấp và hiện nắm giữ lượng Bitcoin trị giá khoảng một tỷ USD.

Dấu vết nhóm tin tặc Triều Tiên và hướng điều tra

Vụ tấn công ngày 29/10 được đánh giá là sự cố đánh cắp tài sản mã hóa có quy mô lớn nhất từng được ghi nhận. Giai đoạn đầu, Binance nhận định cuộc xâm nhập có thể bắt nguồn từ máy tính xách tay của một kỹ sư DevOps bị tin tặc kiểm soát. Đến ngày 30/10, sàn thông báo đã phát hiện thêm những điểm xâm nhập khác.

Các công ty phân tích blockchain nhận thấy phương thức tấn công có nhiều nét tương đồng với những chiến dịch trước đây được cho là của các nhóm tin tặc Triều Tiên. TRM Labs và Chainalysis đều nhận định nhóm TraderTraitor đứng sau vụ việc. Ngày 31/10, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cũng quy trách nhiệm cho nhóm này, xác định có liên quan đến vụ đánh cắp hơn 6 tỷ USD tài sản mã hóa từ Binance vào khoảng ngày 29/10/2026.

Quy mô tài sản vẫn lớn hơn nhiều so với thiệt hại

Dù thiệt hại rất lớn, quy mô tài sản Binance quản lý vẫn cao hơn đáng kể. Theo dữ liệu của công ty phân tích blockchain Nansen, các ví thuộc sàn đang nắm giữ khoảng 167 tỷ USD tài sản mã hóa, gồm tài sản khách hàng, tài sản riêng của Binance và khoản dự trữ trong quỹ SAFU. Ngoài ra, nền tảng còn sở hữu những tài sản khác không được phản ánh trong dữ liệu blockchain.