Binance khôi phục nạp rút sau vụ hack 6,3 tỷ USD: dòng tiền rút ròng 3,6 tỷ USD trong 9,5 giờ

Sau khi khôi phục chức năng nạp và rút tiền vào ngày 1/11, sàn Binance ghi nhận người dùng rút tổng cộng 4,6 tỷ USD tài sản số, trong khi lượng tiền nạp vào là 1 tỷ USD. Dòng tiền rút ròng vì vậy đạt 3,6 tỷ USD, tương đương khoảng 2,1% tổng tài sản sàn đang quản lý. Đợt rút tiền này diễn ra khi Binance vẫn đang khắc phục hậu quả của vụ tấn công mạng gây thiệt hại ước tính 6,3 tỷ USD.

Ảnh minh hoạ.

Dòng tiền rút ròng 3,6 tỷ USD: số liệu Binance công bố nói gì?

Theo Binance, số liệu được tính từ 6h đến 15h30 ngày 1/11 theo giờ UTC, tương ứng 13h đến 22h30 cùng ngày tại Hà Nội. Trong khoảng thời gian khoảng 9,5 giờ này, tổng giá trị tài sản bị rút là 4,6 tỷ USD, còn lượng tiền nạp vào là 1 tỷ USD.

Đại diện Binance cho biết nhu cầu rút tiền tăng mạnh ngay sau khi dịch vụ hoạt động trở lại, nhưng sau đó giảm dần và bắt đầu có dấu hiệu ổn định.

Vì sao DefiLlama và Binance đưa ra hai con số khác nhau?

Tuy nhiên, nền tảng phân tích tiền điện tử DefiLlama lại ghi nhận mức rút ròng lên tới 5,81 tỷ USD, cao hơn đáng kể so với con số của sàn. Người phát ngôn Binance phản hồi trên mạng xã hội X rằng cách tính này chưa phản ánh chính xác tình hình, vì không bao gồm những khoản tiền sàn chuyển vào các ví nóng mới.

Sự chênh lệch này cho thấy cách xác định dòng tiền trên blockchain có thể cho kết quả khác nhau, tùy việc có loại trừ các giao dịch chuyển nội bộ giữa các ví của sàn hay không.

Binance bù đắp thiệt hại bằng nguồn tiền nào?

Đợt rút tiền diễn ra sau sự cố an ninh mạng ngày 29/10, khi tin tặc đánh cắp lượng tài sản mã hóa ước tính 6,3 tỷ USD. Ngay sau khi phát hiện, Binance đã tạm dừng nạp và rút tiền để xử lý sự cố.

Theo CoinDesk ngày 30/10, vụ tấn công khiến cả nhà đầu tư cá nhân lẫn tổ chức tìm cách chuyển tài sản khỏi Binance vì lo ngại an toàn. Tâm lý thận trọng cũng xuất hiện tại một số sàn giao dịch tập trung khác, khi người dùng rút tài sản vì những lo ngại tương tự.

Ngày 31/10, Richard Teng, đồng CEO Binance, thông báo nền tảng đã bổ sung lại 90% giá trị tài sản bị đánh cắp và cam kết xử lý 10% còn lại. Phần lớn tổn thất được bù đắp thông qua việc mua lại các token trên thị trường. Với nhóm tài sản chiếm 10% còn lại, việc khôi phục có thể kéo dài hơn do tính thanh khoản thấp.

Theo Reuters, nguồn tiền mua lại tài sản được huy động từ ba nguồn:

Quỹ Tài sản An toàn cho Người dùng (SAFU);

Quỹ Bảo hiểm Hợp đồng Tương lai (FIF);

Nguồn ngân quỹ riêng của Binance.

Trong đó, SAFU được Binance thành lập năm 2018 nhằm bảo vệ người dùng trước các tình huống khẩn cấp. Quỹ này hiện nắm giữ lượng Bitcoin trị giá khoảng một tỷ USD.

Dấu vết kỹ thuật dẫn tới nhóm TraderTraitor

Vụ tấn công ngày 29/10 được đánh giá là sự cố đánh cắp tài sản mã hóa có quy mô lớn nhất từng được ghi nhận. Ở giai đoạn đầu điều tra, Binance nhận định cuộc xâm nhập có thể bắt nguồn từ máy tính xách tay của một kỹ sư DevOps bị tin tặc kiểm soát. Đến ngày 30/10, sàn thông báo đã phát hiện thêm những điểm xâm nhập khác.

Các công ty phân tích blockchain nhận thấy phương thức tấn công có nhiều nét tương đồng với những chiến dịch trước đây được cho là do các nhóm tin tặc Triều Tiên thực hiện. TRM Labs và Chainalysis đều nhận định nhóm TraderTraitor đứng sau vụ việc.

Ngày 31/10, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cũng công bố quy trách nhiệm cho TraderTraitor, xác định nhóm này liên quan tới vụ đánh cắp hơn 6 tỷ USD tài sản mã hóa từ Binance vào khoảng ngày 29/10/2026.

Quy mô tài sản của Binance sau cú sốc

Dù thiệt hại rất lớn, quy mô tài sản Binance đang quản lý vẫn cao hơn đáng kể. Theo dữ liệu của công ty phân tích blockchain Nansen, các ví thuộc sàn nắm giữ khoảng 167 tỷ USD tài sản mã hóa, gồm tài sản khách hàng, tài sản riêng của Binance và khoản dự trữ trong quỹ SAFU. Ngoài ra, nền tảng còn sở hữu những tài sản khác không được phản ánh trong dữ liệu blockchain.

Nhìn chung, mức rút ròng 3,6 tỷ USD theo số liệu của Binance chỉ chiếm khoảng 2,1% tổng tài sản quản lý. Tuy vậy, sự khác biệt giữa số liệu của sàn và DefiLlama cho thấy việc đánh giá sức khỏe thực tế của Binance sau vụ hack vẫn phụ thuộc vào cách tính dòng tiền và dữ liệu minh bạch mà sàn công bố trong thời gian tới.