Binance khôi phục dịch vụ rút tiền sau vụ bị đánh cắp hơn 6 tỷ USD

Theo thông báo trên mạng xã hội X, Binance đã mở lại dịch vụ rút Bitcoin, đánh dấu giai đoạn đầu tiên trong quá trình khôi phục. Sàn giao dịch cho biết sẽ mở lại các mạng lưới và cặp tài sản theo từng giai đoạn, dựa trên nhu cầu người dùng, đồng thời tiến hành kiểm tra tính ổn định và bảo mật trước khi khôi phục hoàn toàn dịch vụ.

Vụ tấn công xảy ra rạng sáng 30/10 (giờ Việt Nam), với khoảng 6,36 tỷ USD tài sản bị đánh cắp, phần lớn trong vòng 20 phút. Binance sau đó tạm dừng hoạt động rút tiền để xử lý sự cố. Ngay sau đó, công ty cho biết đã trích hơn 6,34 tỷ USD từ quỹ riêng để bù đắp thiệt hại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các cơ quan chức năng nước này đang điều tra vụ việc. Trong khi đó, các sàn giao dịch tiền điện tử khác cũng tăng cường biện pháp bảo mật.