Binance: Gom đủ 90% tài sản đền bù sau vụ hack 6,3 tỷ USD, sắp mở lại cổng rút tiền

Sử dụng 6,34 tỷ USD ngân quỹ để đền bù, đảm bảo quyền lợi người dùng

Sau vụ tấn công mạng quy mô lớn nhất lịch sử ngành tiền mã hóa, tâm điểm chú ý của giới đầu tư toàn cầu dồn về phía Binance để theo dõi cách thức xử lý khủng hoảng. Theo cập nhật mới nhất, sàn giao dịch đã nâng tỷ lệ bù đắp tài sản bị ảnh hưởng từ 80% lên mốc 90%. Toàn bộ 10 đồng tiền mã hóa chủ chốt bao gồm Bitcoin, Ethereum, Tether, BNB, Solana, USDC, XRP, USD1, RLUSD và ZEC đều đã được đảm bảo an toàn với tỷ lệ bảo chứng 1:1.

Đối với 10% thiệt hại còn lại, phần lớn là các token có thanh khoản thấp, Binance đang tiến hành gom mua bổ sung trực tiếp thông qua thị trường tự do và các kênh giao dịch thỏa thuận (OTC). Đồng Giám đốc điều hành Richard Teng lên tiếng cam kết người dùng sẽ không phải gánh chịu bất kỳ thiệt hại tài chính nào. Để thực hiện lời hứa này, doanh nghiệp đã phải trích lập nội bộ khoảng 6,34 tỷ USD. Cấu trúc đền bù khổng lồ này được cấu thành từ ba nguồn chính: 1 tỷ USD từ Quỹ Bảo vệ Tài sản Người dùng dự trữ bằng Bitcoin, một phần từ Quỹ Bảo hiểm Hợp đồng Tương lai và phần còn lại rút trực tiếp từ ngân quỹ tự có của Binance.

Để minh bạch hóa năng lực tài chính sau sự cố, Binance đã thực hiện chụp nhanh dữ liệu số dư tài sản trên toàn hệ thống vào lúc 7 giờ sáng ngày 31/10 theo giờ Việt Nam. Báo cáo Bằng chứng Dự trữ sử dụng công nghệ zero knowledge proof dự kiến sẽ được hoàn tất trong khoảng thời gian từ 40 đến 50 giờ để người dùng tự kiểm chứng. Song song với đó, cổng rút tiền cũng được lên lịch hoạt động trở lại theo đúng kế hoạch. Dù ban lãnh đạo khẳng định vụ việc sẽ không ảnh hưởng đến chế độ đãi ngộ, dư luận nội bộ công ty vẫn xuất hiện những lo ngại về nguy cơ cắt giảm thưởng Tết để bù đắp cho con số thiệt hại lịch sử.

Lỗ hổng từ máy tính cá nhân và bài học cảnh tỉnh về bảo mật

Quá trình điều tra nguyên nhân sự cố bước đầu xác định cuộc xâm nhập xuất phát từ một chiếc máy tính xách tay bị can thiệp. Mã độc được cấy vào có tính chất cực kỳ phức tạp khi có khả năng tự động xóa sạch dấu vết nhằm cản trở hoạt động điều tra kỹ thuật số. Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) phối hợp cùng các đơn vị phân tích on chain xác định nhóm tin tặc TraderTraitor là thủ phạm, đồng thời ghi nhận hành vi liên tục chuyển hóa dòng tiền chiếm đoạt sang mạng lưới Ethereum để rửa tiền.

Trước khi thực hiện đòn đánh quyết định, nhóm tin tặc đã có những bước thử nghiệm tinh vi. Lợi dụng thời điểm giao dịch tấp nập giữa tuần, chúng chạy các chuỗi mã độc trên mạng Ethereum với từng giao dịch giá trị rất nhỏ để kiểm tra công cụ chiếm đoạt quyền kiểm soát các ví lưu ký. Khi đến 16 giờ ngày thứ Năm theo giờ New York, kẻ tấn công bất ngờ bung toàn lực, rút sạch hơn 6 tỷ USD từ các ví trên ít nhất 4 chuỗi khối khác nhau, đẩy tổng thiệt hại lên con số 6,3 tỷ USD chỉ trong khoảng thời gian ngắn.

Cuộc tấn công diễn ra bất ngờ đã buộc Binance phải lập tức kích hoạt phòng tác chiến khẩn cấp, quy tụ khoảng 100 chuyên gia kỹ thuật và an ninh toàn cầu, làm việc xuyên đêm cùng FBI và Cơ quan Mật vụ Mỹ. Phản ứng dây chuyền cũng lan tỏa khắp thị trường khi Tether nhanh chóng phong tỏa hơn 1,5 tỷ USD và Circle đóng băng hơn 800 triệu USD liên quan đến các địa chỉ ví tình nghi. Sự việc lần này được giới chuyên môn nhìn nhận là hồi chuông cảnh báo đanh thép về mức độ an toàn của hệ thống hạ tầng tiền số. Ban lãnh đạo Binance thừa nhận sự cần thiết phải mạnh tay đầu tư nguồn lực lớn hơn cho an ninh mạng và siết chặt các tiêu chuẩn bảo mật nội bộ trong chu kỳ phát triển tiếp theo.