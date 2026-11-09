Binance đóng tài khoản tại 4 nước châu Âu vì MiCA: phí 0,025% nếu không rút tiền trước 29/11

Binance đang yêu cầu một bộ phận khách hàng tại Pháp, Tây Ban Nha, Italy và Ba Lan rút toàn bộ tài sản trước ngày 29/11. Nếu không, người dùng sẽ bị tính phí hàng tháng, và các tài khoản thuộc diện ảnh hưởng dự kiến bị đóng vào ngày 31/12/2026. Nguyên nhân là những vướng mắc về cấp phép theo quy định về Thị trường tài sản tiền mã hóa (MiCA) của Liên minh châu Âu (EU).

Những mốc thời gian và hạn chế người dùng cần nắm

Theo nội dung email được nhiều khách hàng chia sẻ, Binance đã vô hiệu hóa chức năng nạp tiền đối với các tài khoản này. Tuy nhiên, người dùng vẫn có thể rút cả tiền mã hóa lẫn tiền pháp định ra khỏi sàn.

Binance cho biết việc chấm dứt các tài khoản bị ảnh hưởng được thực hiện theo một quy trình có kiểm soát. Sàn khẳng định tài sản của khách hàng vẫn được bảo đảm an toàn, có thể truy cập và sẽ không bị phong tỏa bất ngờ.

Cách tính phí: mức nào cao hơn sẽ được áp dụng

Điểm đáng chú ý là từ ngày 29/11, các tài khoản chưa rút hết tài sản sẽ bị tính phí hàng tháng. Mức thu bằng 0,025% tổng số dư tiền mã hóa còn lại hoặc 10 USDC, tùy theo mức nào cao hơn.

Logo sàn giao dịch tiền số Binance được hiển thị trên điện thoại. Ảnh: CoinDesk

Khoản phí đầu tiên sẽ được khấu trừ trong vòng 3 ngày kể từ ngày 29/11, còn khoản tiếp theo được thu sau ngày 24/12. Đặc biệt, với những tài khoản có số dư thấp hơn mức phí phải trả, Binance có thể khấu trừ toàn bộ số tài sản còn lại.

MiCA và cơ chế hộ chiếu dịch vụ: vì sao giấy phép quyết định tất cả

Người phát ngôn Binance cho biết sàn đang từng bước giới hạn một số dịch vụ đối với nhóm khách hàng bị ảnh hưởng nhằm tuân thủ MiCA.

MiCA là bộ khung pháp lý chung do EU xây dựng để quản lý các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa. Theo cơ chế này, doanh nghiệp được cấp phép tại một quốc gia thành viên có thể dùng giấy phép đó để cung cấp dịch vụ trên phạm vi toàn khối thông qua cơ chế hộ chiếu dịch vụ.

Những doanh nghiệp trước đó hoạt động dựa trên giấy phép hoặc đăng ký trong nước được dành một khoảng thời gian chuyển tiếp để hoàn tất thủ tục theo MiCA. Khi thời hạn này kết thúc, các sàn chưa có giấy phép phù hợp sẽ không thể tiếp tục cung cấp dịch vụ.

Pháp và bài toán đăng ký trong nước hết hiệu lực

Pháp, Tây Ban Nha, Italy và Ba Lan là những thị trường Binance từng hoạt động thông qua các pháp nhân đăng ký tại địa phương, trước khi thời hạn chuyển đổi sang cơ chế cấp phép mới kết thúc.

Tại Pháp, Cơ quan Quản lý Thị trường Tài chính (AMF) xác nhận hồ sơ đăng ký của Binance France, được cấp từ tháng 5/2022, đã tự động hết hiệu lực vào ngày 2/7. Đây cũng là thời điểm giấy phép đăng ký trong nước hết hạn, khiến hơn 50 nhà cung cấp dịch vụ không có giấy phép MiCA bị loại khỏi danh sách.

Tuy nhiên, phạm vi ảnh hưởng dường như chưa đồng nhất giữa các quốc gia. Theo báo Expresso của Bồ Đào Nha, một số người dùng tại nước này vẫn chưa nhận được thông báo yêu cầu rút tài sản tương tự, dù cũng chịu những hạn chế chung theo quy định của EU.

Lộ trình xin giấy phép MiCA của Binance còn bỏ ngỏ

Binance từng rút hồ sơ xin cấp phép MiCA tại Hy Lạp vào tháng 6. Dù vậy, sàn cho biết vẫn có kế hoạch tìm kiếm giấy phép tại một quốc gia thành viên EU khác nhưng chưa tiết lộ cụ thể địa điểm. Thời điểm đó, doanh nghiệp kỳ vọng có thể hoàn tất việc xin cấp phép trong những tháng tiếp theo.

Tuy nhiên, đến nay Binance vẫn chưa có tên trong danh sách các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền mã hóa được cấp phép của Cơ quan Chứng khoán và Thị trường châu Âu (ESMA).

Dù đang thu hẹp một số dịch vụ tại các thị trường nhất định, người phát ngôn Binance khẳng định cam kết với thị trường châu Âu không thay đổi. Doanh nghiệp cho biết vẫn tích cực thúc đẩy lộ trình xin cấp phép để đáp ứng các yêu cầu pháp lý tại khu vực này.