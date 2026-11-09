Binance đóng tài khoản một số khách hàng châu Âu: rút tiền trước 29/11 để tránh phí hàng tháng

Binance đang hạn chế dịch vụ với một bộ phận khách hàng tại châu Âu vì chưa hoàn tất việc cấp phép theo quy định MiCA. Người dùng bị ảnh hưởng được yêu cầu rút tài sản trước ngày 29/11. Nếu không, họ sẽ bị tính phí hàng tháng, và tài khoản dự kiến bị đóng vào ngày 31/12/2026.

Theo nội dung email được nhiều khách hàng chia sẻ, thông báo đang được gửi tới người dùng tại Pháp, Tây Ban Nha, Italy và Ba Lan. Binance đã vô hiệu hóa chức năng nạp tiền với các tài khoản này. Tuy nhiên, người dùng vẫn có thể rút cả tiền mã hóa lẫn tiền pháp định ra khỏi sàn.

Cách tính phí và mốc thời gian người dùng cần nắm

Binance cho biết việc chấm dứt các tài khoản diện ảnh hưởng được thực hiện theo quy trình có kiểm soát. Sàn khẳng định tài sản của khách hàng vẫn an toàn, có thể truy cập và sẽ không bị phong tỏa bất ngờ.

Đáng chú ý, từ ngày 29/11, những tài khoản chưa rút hết tài sản sẽ bắt đầu bị tính phí hàng tháng. Mức thu bằng 0,025% tổng số dư tiền mã hóa còn lại hoặc 10 USDC, tùy mức nào cao hơn.

Logo sàn giao dịch tiền số Binance được hiển thị trên điện thoại. Ảnh: CoinDesk

Khoản phí đầu tiên sẽ được khấu trừ trong vòng 3 ngày kể từ ngày 29/11. Khoản thu tiếp theo được thực hiện sau ngày 24/12. Với những tài khoản có số dư thấp hơn mức phí phải trả, Binance có thể khấu trừ toàn bộ số tài sản còn lại.

MiCA là gì và vì sao Binance vướng quy định này?

Người phát ngôn Binance cho biết sàn đang từng bước giới hạn một số dịch vụ với nhóm khách hàng bị ảnh hưởng để tuân thủ quy định về Thị trường tài sản tiền mã hóa (MiCA) của Liên minh châu Âu (EU).

MiCA là bộ khung pháp lý chung của EU nhằm quản lý các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa. Theo cơ chế này, doanh nghiệp được cấp phép tại một quốc gia thành viên có thể dùng giấy phép đó để cung cấp dịch vụ trên toàn khối thông qua cơ chế hộ chiếu dịch vụ.

Các doanh nghiệp từng hoạt động dựa trên giấy phép hoặc đăng ký trong nước được dành thời gian chuyển tiếp để hoàn tất thủ tục theo MiCA. Khi thời hạn này kết thúc, sàn nào chưa có giấy phép phù hợp sẽ không thể tiếp tục cung cấp dịch vụ.

Pháp và các thị trường khác: phạm vi ảnh hưởng chưa đồng đều

Pháp, Tây Ban Nha, Italy và Ba Lan là những thị trường Binance từng hoạt động thông qua các pháp nhân đăng ký tại địa phương, trước khi thời hạn chuyển đổi sang cơ chế cấp phép mới kết thúc.

Tại Pháp, Cơ quan Quản lý Thị trường Tài chính (AMF) xác nhận hồ sơ đăng ký của Binance France, cấp từ tháng 5/2022, đã tự động hết hiệu lực vào ngày 2/7. Cùng thời điểm, giấy phép đăng ký trong nước hết hạn, khiến hơn 50 nhà cung cấp dịch vụ không có giấy phép MiCA bị loại khỏi danh sách.

Tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng dường như chưa đồng nhất giữa các nước. Theo báo Expresso của Bồ Đào Nha, một số người dùng tại nước này vẫn chưa nhận được thông báo yêu cầu rút tài sản tương tự, dù cũng chịu những hạn chế chung theo quy định của EU.

Lộ trình xin giấy phép của Binance đến đâu?

Binance từng rút hồ sơ xin cấp phép MiCA tại Hy Lạp vào tháng 6. Sàn cho biết vẫn có kế hoạch tìm giấy phép tại một quốc gia thành viên EU khác nhưng chưa tiết lộ địa điểm cụ thể. Khi đó, doanh nghiệp kỳ vọng hoàn tất việc xin cấp phép trong những tháng tiếp theo.

Tuy nhiên, đến nay Binance vẫn chưa có tên trong danh sách nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền mã hóa được cấp phép của Cơ quan Chứng khoán và Thị trường châu Âu (ESMA).

Dù phải thu hẹp dịch vụ tại một số thị trường, người phát ngôn Binance khẳng định cam kết với thị trường châu Âu không thay đổi. Doanh nghiệp cho biết vẫn đang tích cực thúc đẩy lộ trình xin cấp phép để đáp ứng các yêu cầu pháp lý tại khu vực này.