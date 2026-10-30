Binance đóng băng 2,54 tỷ USD tiền số sau nghi vấn bị tấn công, Bitcoin rơi xuống đáy 6 tuần

Hình ảnh minh họa cho thấy một chiếc điện thoại thông minh có hiển thị logo Binance và hình ảnh các loại tiền mã hóa được đặt trên bàn phím. Ảnh: Reuters.

Sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới Binance cho biết đã đóng băng 2,54 tỷ USD tài sản số trong quá trình điều tra một sự cố an ninh có dấu hiệu bị tấn công. Các nhà phát hành stablecoin như Tether và Circle cũng phối hợp phong tỏa những tài sản liên quan. Thông tin này lập tức gây sức ép lên thị trường tiền số, kéo Bitcoin xuống mức thấp nhất trong 6 tuần và Ether chạm đáy 2 tháng.

Binance hôm thứ Năm cho biết đang điều tra một vụ việc có khả năng liên quan đến lỗ hổng bảo mật. Sàn giao dịch này phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật, đơn vị phát hành token, công ty phân tích dữ liệu blockchain và các đối tác trong ngành để truy tìm, phong tỏa tài sản liên quan.

Số tài sản bị đóng băng có thể tiếp tục tăng khi quá trình điều tra được mở rộng, Binance cho biết. Đồng sáng lập Binance Yi He khẳng định công ty sẽ chịu trách nhiệm bồi hoàn toàn bộ thiệt hại do vụ tấn công gây ra.

“Binance sẽ bù đắp toàn bộ tổn thất do vụ tấn công”, bà Yi He viết.

Trong khi đó, Changpeng Zhao, đồng sáng lập Binance nhưng hiện không còn điều hành công ty, nhận định trên mạng xã hội X rằng sự việc “có vẻ giống một vụ tấn công mạng”.

Binance chưa công bố nguyên nhân cụ thể cũng như tổng giá trị tài sản thực tế bị đánh cắp. Công ty cho biết đang tiến hành các đợt kiểm tra an ninh và sẽ khôi phục chức năng rút tiền sau khi vấn đề được xử lý triệt để. Sàn giao dịch này khẳng định tài sản của người dùng vẫn an toàn, đồng thời cho biết các nhóm chuyên trách đang rà soát sự cố.

Binance cũng tạm thời đình chỉ hoạt động giao dịch trên nền tảng Binance Alpha như một biện pháp phòng ngừa.

Tether, Circle và Ripple cùng phong tỏa tài sản liên quan

Phản ứng trước sự cố, các nhà phát hành stablecoin và doanh nghiệp tiền mã hóa đã nhanh chóng phối hợp với Binance để ngăn dòng tiền bị nghi có liên quan đến vụ việc tiếp tục dịch chuyển.

Tether cho biết đã đóng băng gần 1,57 tỷ USD tài sản liên quan, trong khi Circle phong tỏa hơn 800 triệu USD. Theo bà Yi He, công ty tiền mã hóa Ripple cũng đã đóng băng khoảng 200 triệu USD.

Jack McDonald, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách stablecoin tại Ripple, cho biết công ty đang theo dõi sát các thông tin về khả năng xảy ra một vụ khai thác lỗ hổng bảo mật liên quan đến Binance. Ripple đã tiến hành phong tỏa những khoản tiền bị ảnh hưởng và phối hợp với các bên liên quan.

Một doanh nghiệp tiền số khác có liên hệ với Tổng thống Mỹ Donald Trump và gia đình ông là World Liberty Financial cũng thông báo đã làm việc với đơn vị lưu ký tài sản số BitGo để đóng băng số tiền bị đánh cắp trong vụ việc mà công ty mô tả là một cuộc tấn công nhằm vào Binance.

Theo bà Yi He, khoảng 27 triệu USD stablecoin và gần 2 triệu USD token World Liberty đã bị phong tỏa.

Trong khi đó, Miguel Morel, Giám đốc điều hành công ty phân tích dữ liệu blockchain Arkham, cho biết dữ liệu mà công ty theo dõi cho thấy có dấu hiệu hàng tỷ USD tài sản tiền mã hóa đã bị một đối tượng chưa xác định lấy cắp từ Binance. Tuy nhiên, nguyên nhân chính xác vẫn chưa được xác nhận.

Ông Morel cho biết sự việc bắt đầu vào khoảng 16h30 theo giờ miền Đông Mỹ và dường như vẫn đang tiếp diễn tại thời điểm ông đưa ra nhận định.

Thị trường tiền mã hóa đồng loạt đi xuống

Thông tin về sự cố an ninh tại Binance nhanh chóng gây áp lực lên thị trường tiền mã hóa. Trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu, nhiều đồng tiền lớn đồng loạt giảm giá khi nhà đầu tư lo ngại về mức độ ảnh hưởng của vụ việc.

Bitcoin có thời điểm giảm xuống 77.646 USD, mức thấp nhất trong 6 tuần. Ether cũng rơi xuống 2.238,76 USD, thấp nhất trong 2 tháng.

BNB, đồng token do Binance phát hành, cũng chịu áp lực bán mạnh. Theo dữ liệu từ nền tảng tổng hợp thị trường CoinGecko, giá BNB giảm hơn 8% trong vòng 24 giờ, xuống còn 694 USD. Token này được sử dụng trong hệ sinh thái Binance, trong đó có chức năng thanh toán phí giao dịch trên sàn.

Diễn biến trên cho thấy một sự cố bảo mật tại sàn giao dịch lớn có thể nhanh chóng lan rộng thành cú sốc tâm lý đối với toàn thị trường tiền mã hóa. Khi niềm tin vào khả năng bảo vệ tài sản của các nền tảng giao dịch bị đặt dấu hỏi, nhà đầu tư có xu hướng giảm nắm giữ những tài sản biến động mạnh.

Các vụ đánh cắp tiền mã hóa tiếp tục là rủi ro lớn

Sự cố tại Binance xảy ra trong bối cảnh ngành tiền mã hóa liên tiếp đối mặt với những vụ tấn công và đánh cắp tài sản quy mô lớn.

Theo các nhà nghiên cứu tại TRM Labs, trong năm ngoái, tin tặc đã lấy đi khoảng 2,9 tỷ USD tiền mã hóa thông qua gần 150 vụ tấn công. Hồi tháng 9, sàn giao dịch Bitget cũng thông báo khoảng 350 triệu USD tài sản trên nền tảng này đã bị đánh cắp, một lần nữa cho thấy những rủi ro an ninh mà ngành công nghiệp tiền mã hóa phải đối mặt.

Các cơ quan chức năng từng cảnh báo những nhóm tội phạm có tổ chức ngày càng sử dụng tiền mã hóa để chuyển tiền xuyên biên giới, nằm ngoài hệ thống tài chính truyền thống. Đặc tính giao dịch xuyên biên giới và tốc độ dịch chuyển tài sản trên blockchain khiến việc truy vết, thu hồi tiền bị đánh cắp trở thành thách thức lớn.

Theo báo cáo thường niên năm 2024 của Binance, sàn giao dịch này có hơn 300 triệu tài khoản đăng ký trên toàn cầu và đang lưu ký khoảng 160 tỷ USD tài sản. Với quy mô như vậy, bất kỳ sự cố an ninh nào tại Binance cũng có khả năng tác động đáng kể đến niềm tin của nhà đầu tư và diễn biến chung của thị trường.

Binance.US, một sàn giao dịch riêng biệt hoạt động tại Mỹ, cho biết không bị ảnh hưởng bởi sự cố. Coinbase cũng xác nhận nền tảng này không chịu tác động và đang theo dõi tình hình.

Trong một diễn biến khác hôm thứ Năm, nền tảng thị trường dự đoán Polymarket đã tạm ngừng giao dịch sau một sự cố an ninh liên quan đến nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba. Hoạt động giao dịch sau đó được khôi phục và nền tảng này cho biết sẽ hoàn trả đầy đủ cho những người dùng bị ảnh hưởng.

Theo Reuters