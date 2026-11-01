Binance đền bù được 90% thiệt hại

Ngày 31/10, sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới Binance cho biết họ đã dùng tiền túi của công ty để mua lại các token thay thế, qua đó bồi thường được 6 tỷ USD trong tổng số 6,3 tỷ USD bị đánh cắp khỏi nền tảng, theo Reuters.

Theo các quan chức Mỹ, vụ tấn công này do TraderTraitor - một nhóm hacker thực hiện.

Trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter), Binance tuyên bố: "Chúng tôi đã bồi thường 6 tỷ USD thiệt hại từ vụ tấn công". Trước đó, công ty cũng thông báo đã xử lý được 90% số tài sản bị đánh cắp.

Theo Binance, phần còn lại (hiện chiếm chưa tới 10%) bao gồm các loại tài sản có tính thanh khoản thấp hơn, do đó sẽ cần thêm thời gian để gom đủ số lượng cần thiết.

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) khẳng định nhóm hacker TraderTraitor chính là thủ phạm đứng sau vụ tấn công này.

Trong một tuyên bố, FBI cho biết giới chức trách đã phát hiện các thành viên của nhóm tin tặc này chuyển đổi tài sản đánh cắp sang đồng tiền mã hóa Ethereum. Cơ quan này cũng dự báo chúng sẽ tiếp tục "rửa" số tài sản này thông qua các công nghệ liên quan.

Binance đang phối hợp với các đối tác trong ngành để đóng băng một phần tài sản bị ảnh hưởng. Đến nay, khoảng 3 tỷ USD đã được khoanh vùng.

Công ty cũng nhiều lần cam kết sẽ tự gánh chịu toàn bộ thiệt hại tài chính từ số tiền bị đánh cắp.

Theo thông báo trên X, số tiền dùng để mua lại các token thay thế được trích từ một phần Quỹ Bảo vệ Tài sản Người dùng (SAFU) trị giá 1 tỷ USD, đây là quỹ dự trữ Bitcoin của Binance nhằm bảo vệ khách hàng trong trường hợp xảy ra sự cố bảo mật.

Ngoài ra, nguồn tiền còn được huy động từ Quỹ Bảo hiểm Hợp đồng Tương lai (Futures Insurance Fund) và kho bạc nội bộ của chính công ty.

Đồng Giám đốc Điều hành (Co-CEO) Yi He cho biết công ty sẽ sử dụng 50% quỹ SAFU, đồng thời cam kết sẽ sớm bù đắp để khôi phục quỹ này về mức khoảng 1 tỷ USD.

Giá các loại tiền mã hóa đã đồng loạt sụt giảm trong phiên giao dịch cuối tuần này, trong bối cảnh Binance nỗ lực trấn an khách hàng rằng tài sản của họ vẫn an toàn sau vụ tấn công.

Đồng Giám đốc Điều hành Richard Teng cho biết đây là một "vụ tấn công tinh vi", liên quan đến một chiếc máy tính xách tay bị vô hiệu hóa bảo mật cùng với các phần mềm độc hại được thiết kế chuyên biệt để xóa sạch dấu vết hoạt động, gây ra rất nhiều khó khăn cho quá trình truy vết và điều tra.

Ngay sau vụ tấn công, sàn giao dịch đã tạm dừng chức năng rút tiền của khách hàng. Tuy nhiên, Binance khẳng định vẫn đang theo đúng tiến độ để mở lại cổng rút tiền vào ngày hôm nay, 1/11.

Mặc dù vậy, tính đến 2:50 (giờ GMT) sáng Chủ nhật, chức năng rút tiền vẫn chưa được khôi phục.

Sàn giao dịch cho biết đã trích lập dự phòng nội bộ khoảng 6,34 tỷ USD từ quỹ công ty để khắc phục các khoản bồi thường thiệt hại này.

Binance cũng thông báo đã thực hiện một đợt rà soát sao lưu dữ liệu mới nhất đối với các tài sản đang được lưu trữ trên nền tảng tính đến 00:00 (giờ GMT) ngày 31/10. Đây là một phần trong quy trình chứng minh tài sản dự trữ của công ty.

Theo đó, người dùng nắm giữ 10 loại token bao gồm BTC, ETH, USDT, BNB, SOL, USDC, XRP, USD1, RLUSD và ZEC sẽ có thể tự xác minh rằng tài sản của họ được bảo chứng với tỷ lệ tối thiểu là 1:1 ngay khi bản báo cáo bằng chứng dự trữ hoàn chỉnh được công bố.