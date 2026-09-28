Binance đầu tư 100 triệu USD vào Circle, mở rộng hợp tác USDC thêm 5 năm

Ngày 22/9, Binance, nền tảng tài sản số với hơn 300 triệu người dùng tại hơn 100 quốc gia, công bố khoản đầu tư 100 triệu USD vào Circle Internet Group (NYSE: CRCL), công ty đứng sau USDC, stablecoin lớn thứ hai thế giới. Cùng với khoản đầu tư, hai bên mở rộng quan hệ đối tác chiến lược với một thỏa thuận thương mại mới có thời hạn 5 năm.

Theo hồ sơ Circle gửi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), giao dịch được thực hiện thông qua hình thức phát hành riêng lẻ cổ phiếu phổ thông loại A. Binance mua 1.237.011 cổ phiếu với giá 80,84 USD/cổ phiếu, tương đương tổng giá trị 100 triệu USD. Giao dịch được hoàn tất ngày 17/9.

Mức giá trên phản ánh mức chiết khấu 5% so với giá thị trường của cổ phiếu CRCL trước khi giao dịch hoàn tất. Theo thỏa thuận, Binance không được bán, chuyển nhượng hoặc thực hiện các giao dịch phòng hộ đối với số cổ phiếu này trong tối đa 2 năm, ngoại trừ một số trường hợp được quy định.

Song song với khoản đầu tư, Binance sẽ đẩy mạnh quảng bá, tích hợp và mở rộng mức độ sử dụng USDC trên nền tảng toàn cầu, đặc biệt tại các thị trường mới nổi. Circle tiếp tục cung cấp hạ tầng phục vụ việc nắm giữ và sử dụng USDC.

Theo thỏa thuận thương mại, Circle cũng sẽ trả cho Binance khoản phí khuyến khích hàng tháng dựa trên lượng USDC được nắm giữ thông qua hạ tầng ví của Circle.

Cấu trúc này kết hợp thế mạnh phân phối và tệp người dùng toàn cầu của Binance với hạ tầng phát hành và vận hành đồng USD số của Circle. Việc gắn khoản đầu tư vốn với thỏa thuận thương mại 5 năm và thời hạn hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu lên tới 2 năm cũng thể hiện tính chất dài hạn của quan hệ hợp tác.

Ông Richard Teng, Co-CEO Binance cho biết, Circle đã xây dựng vị thế trong lĩnh vực phát hành stablecoin thông qua USDC, Arc và hệ thống hạ tầng phục vụ việc luân chuyển giá trị xuyên biên giới.

Theo ông Teng, khoản đầu tư 100 triệu USD và cam kết hợp tác 5 năm nằm trong định hướng xây dựng một nền kinh tế số toàn diện, minh bạch và tuân thủ hơn, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận đồng USD số thông qua các thiết bị di động.

Về phía Circle, ông Jeremy Allaire, đồng sáng lập, Chủ tịch kiêm CEO, cho rằng quy mô nền tảng và mạng lưới người dùng của Binance có thể giúp USDC mở rộng khả năng tiếp cận đồng USD, hỗ trợ các nhu cầu tiết kiệm và đầu tư thông qua sản phẩm tài sản số, đặc biệt tại các thị trường mới nổi.

Cuộc đua stablecoin mở rộng sang phân phối

Stablecoin, loại tài sản số được thiết kế để duy trì giá trị tham chiếu với các tài sản như USD, đã mở rộng đáng kể so với vai trò ban đầu chủ yếu phục vụ giao dịch trên thị trường tiền số. Tổng vốn hóa thị trường stablecoin hiện đã vượt 300 tỷ USD, trong đó USDC đạt gần 76 tỷ USD.

Sau khi Mỹ thông qua Đạo luật GENIUS năm 2025, thiết lập khung pháp lý liên bang đối với stablecoin thanh toán, trọng tâm cạnh tranh của ngành đang ngày càng mở rộng sang khả năng phân phối, tích hợp và đưa stablecoin vào các nhu cầu tài chính thực tế.

Các thị trường mới nổi vì vậy trở thành một trong những trọng tâm của thỏa thuận giữa Binance và Circle. Tại nhiều nền kinh tế đang phát triển, khả năng tiếp cận USD phục vụ tiết kiệm, thanh toán hoặc giao dịch xuyên biên giới vẫn tồn tại nhiều rào cản. Stablecoin neo theo USD có thể trở thành một kênh bổ sung để người dùng tiếp cận và chuyển giá trị bằng USD thông qua các nền tảng số.

Circle hiện không chỉ phát hành USDC mà còn phát triển Circle Payments Network phục vụ thanh toán toàn cầu và Arc, blockchain hướng tới các ứng dụng tài chính và doanh nghiệp.

Arc đã đưa mainnet vào hoạt động trong tháng 9 với hơn 100 tổ chức và dự án tham gia hệ sinh thái. Nhóm founding validators của mạng lưới bao gồm các tổ chức như BlackRock, DTCC, ICE, Mastercard và Visa. USDC đồng thời được sử dụng làm tài sản thanh toán phí giao dịch trên Arc.

Từ công cụ giao dịch đến hạ tầng tài chính

Thỏa thuận giữa Binance và Circle diễn ra trong bối cảnh phạm vi ứng dụng của stablecoin đang mở rộng từ giao dịch tài sản số sang thanh toán, chuyển tiền quốc tế, tiết kiệm và đầu tư.

Với Circle tập trung vào hạ tầng phát hành và thanh toán, trong khi Binance sở hữu mạng lưới phân phối với hàng trăm triệu người dùng, thỏa thuận mới cho thấy phân phối và khả năng đưa stablecoin vào các tình huống sử dụng thực tế đang trở thành một phần quan trọng hơn trong chiến lược tăng trưởng của ngành.

Trong giai đoạn tiếp theo, mức độ sử dụng USDC ngoài hoạt động giao dịch tài sản số, đặc biệt tại các thị trường mới nổi, sẽ là một chỉ dấu đáng chú ý về hiệu quả của chiến lược này.