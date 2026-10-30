Binance công bố nguyên nhân ban đầu vụ hack 6,3 tỷ USD, cam kết bồi thường toàn bộ

Sáng 30/10, Binance công bố kết quả điều tra sơ bộ về sự cố an ninh mạng khiến hàng tỷ USD tài sản kỹ thuật số bị dịch chuyển khỏi các ví liên quan đến sàn.

Theo thông báo trên tài khoản X chính thức và kênh Telegram, Binance ước tính tổng giá trị tài sản bị ảnh hưởng khoảng 6,3 tỷ USD. Đây là con số cao hơn các ước tính ban đầu của giới phân tích blockchain, vốn dao động trong khoảng 5,6-5,7 tỷ USD.

Binance cho biết nguyên nhân ban đầu có thể xuất phát từ việc máy tính xách tay của một kỹ sư DevOps bị xâm nhập. Thông qua thiết bị này, kẻ tấn công được cho là đã truy cập vào một container dịch vụ nội bộ, từ đó gửi các giao dịch rút tiền trái phép.

DevOps là vị trí kỹ thuật phụ trách việc kết nối, triển khai và vận hành các hệ thống phần mềm. Theo Binance, đến thời điểm hiện tại, sàn chưa tìm thấy bằng chứng cho thấy khóa riêng (private key) của các ví bị lộ.

Binance cho biết sẽ công bố báo cáo kỹ thuật chi tiết sau khi hoàn tất điều tra và xác minh đầy đủ các dữ kiện, song chưa đưa ra thời điểm cụ thể.

Trước đó, các chuyên gia phân tích dữ liệu blockchain ghi nhận kẻ tấn công sử dụng cơ chế ủy quyền EIP-7702 để chiếm quyền kiểm soát ví nóng Binance 14. Cơ chế này cho phép ví thực hiện một số thao tác thông qua việc ủy quyền bằng chữ ký hợp lệ.

Nếu nhận định ban đầu của Binance được xác nhận, vụ việc có thể không xuất phát từ việc hacker trực tiếp đánh cắp khóa riêng của ví, mà từ việc xâm nhập hệ thống nội bộ để lợi dụng quyền truy cập và thực hiện các lệnh rút tiền.

Khoảng 3 tỷ USD bị phong tỏa, Binance lấy tiền đâu để bồi thường?

Theo Binance, khoảng 3 tỷ USD tài sản liên quan đến vụ việc đã được phong tỏa trên blockchain, tăng so với mức 2,54 tỷ USD được công bố trước đó.

Phần lớn tài sản bị đóng băng đến từ sự phối hợp của các tổ chức phát hành stablecoin. Cụ thể, Tether đã phong tỏa hơn 1,567 tỷ USDT, Circle đóng băng hơn 800 triệu USDC, trong khi Ripple phong tỏa khoảng 200 triệu USD. Theo CoinDesk, Hội đồng Bảo mật của mạng Arbitrum cũng đã phong tỏa 74,56 triệu token từ ví của hacker.

Việc phong tỏa giúp ngăn chặn một phần tài sản tiếp tục được dịch chuyển hoặc sử dụng. Tuy nhiên, không phải toàn bộ tiền điện tử đều có thể bị đóng băng theo cách này. Với các tài sản như Ethereum và Bitcoin, khả năng thu hồi phụ thuộc vào việc truy vết dòng tiền và sự phối hợp của các bên liên quan.

Binance nhấn mạnh con số 6,3 tỷ USD phản ánh tổng giá trị tài sản bị ảnh hưởng, không phải khoản thiệt hại thực tế cuối cùng. Một phần đáng kể đã bị phong tỏa và có khả năng thu hồi.

Để xử lý hậu quả, Binance cam kết bù đắp toàn bộ thiệt hại bằng quỹ khẩn cấp Secure Asset Fund for Users (SAFU) và nguồn vốn của công ty. Đồng CEO Yi He cũng xác nhận cam kết này vào khoảng 7h30 sáng 30/10.

Theo thông tin được công bố, quỹ SAFU hiện nắm giữ khoảng 15.000 BTC, tương đương 1,2 tỷ USD theo thị giá tại thời điểm đưa tin. Phần thiệt hại vượt quá khả năng chi trả của quỹ sẽ được Binance sử dụng vốn doanh nghiệp để bù đắp.

Sau khi xử lý sự cố, sàn dự kiến công bố báo cáo Proof of Reserves (PoR) mới nhằm chứng minh khả năng bảo chứng tài sản cho khách hàng.

Dữ liệu của DefiLlama cho thấy trước sự cố, Binance nắm giữ khoảng 144 tỷ USD tài sản trên nền tảng. Trong khi đó, hoạt động nạp và rút tiền vẫn đang bị tạm dừng để phục vụ kiểm tra an ninh. Binance chưa công bố thời điểm mở lại các giao dịch này.

Sự cố cũng tạo áp lực lên thị trường tiền điện tử. Theo CoinDesk, vào khoảng 8h sáng 30/10, Bitcoin giao dịch quanh 77.315 USD, giảm 5% trong 24 giờ và xuống mức thấp nhất trong hơn một tháng. Ethereum giảm 5,7%, còn 2.214 USD, trong khi BNB, đồng tiền mã hóa gắn với hệ sinh thái Binance, mất 8,2%, xuống 713,82 USD.

Một số tổ chức lớn cũng lên tiếng về mức độ ảnh hưởng. Bybit cho biết không bị tác động bởi sự cố tại Binance. Trong khi đó, hai công ty tạo lập thị trường Wintermute và GSR cho biết lượng tiền đặt tại Binance lần lượt chiếm dưới 20% và dưới 5% vốn chủ sở hữu ròng của họ.