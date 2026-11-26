Binance chọn ba đơn vị bảo mật độc lập sau sự cố hàng tỷ USD

Verichains, doanh nghiệp an ninh mạng của Việt Nam vừa được Binance lựa chọn tham gia đánh giá bảo mật cùng hai đối tác quốc tế. Động thái này được công bố ngày 23/11/2026, sau sự cố an ninh mạng nghiêm trọng xảy ra tại sàn giao dịch tài sản số lớn này.

Theo thông báo của Binance, ba đơn vị được lựa chọn gồm Mandiant thuộc Google Cloud, SlowMist và Verichains. Các doanh nghiệp sẽ tiến hành đánh giá độc lập hệ thống bảo mật, quy trình vận hành và khả năng phòng thủ của nền tảng.

Trong đó, Mandiant có hơn hai thập kỷ kinh nghiệm ứng phó sự cố và điều tra các cuộc tấn công mạng phức tạp. SlowMist tập trung vào tình báo mối đe dọa và bảo mật hệ sinh thái blockchain. Verichains có thế mạnh về nghiên cứu bảo mật, phân tích kỹ thuật và điều tra những sự cố nghiêm trọng trong lĩnh vực Web3.

Theo Binance, đợt đánh giá nhằm kiểm chứng năng lực bảo mật hiện tại, xác định những điểm cần cải thiện và đề xuất biện pháp củng cố hệ thống. Phạm vi rà soát không chỉ giới hạn ở công nghệ, mà còn hướng đến các quy trình và chính sách bảo mật.

Ba đơn vị được Binance lựa chọn gồm Mandiant thuộc Google Cloud, SlowMist và Verichains tham gia đánh giá bảo mật.

Quyết định này diễn ra sau sự cố ngày 29/10/2026, khiến khoảng 6,34 tỷ USD tài sản số bị ảnh hưởng. Theo thông tin Binance công bố, tin tặc đã lợi dụng quyền truy cập trái phép vào hệ thống nội bộ để thực hiện các giao dịch chuyển tài sản.

Trong bản cập nhật ngày 3/11, Binance cho biết khoảng 2,85 tỷ USD tài sản liên quan đã được phong tỏa hoặc ngăn chặn. Sàn cũng tuyên bố sẽ chịu trách nhiệm tài chính đối với khoản tài sản bị đánh cắp.

Đáng chú ý, tài liệu điều tra được công bố sau đó cho thấy máy tính của nhân viên Binance có thể đã bị xâm nhập thông qua một thủ đoạn giả mạo tuyển dụng. Kẻ tấn công dụ nhân viên tải phần mềm chứa mã độc, từ đó mở đường tiếp cận hệ thống nội bộ.

Sự cố cho thấy rủi ro an ninh mạng không chỉ xuất phát từ lỗ hổng phần mềm hay hạ tầng công nghệ. Con người, thiết bị đầu cuối và quy trình kiểm soát quyền truy cập cũng có thể trở thành mắt xích bị khai thác.

Từ vụ Bybit đến Binance: Năng lực điều tra của chuyên gia Việt Nam

Đây không phải lần đầu Verichains tham gia xử lý một sự cố an ninh mạng quy mô hàng tỷ USD. Tháng 2/2025, doanh nghiệp Việt Nam này từng hỗ trợ điều tra vụ tấn công sàn giao dịch Bybit.

Ngày 21/2/2025, Bybit bị tin tặc đánh cắp khoảng 401.000 ETH, trị giá gần 1,5 tỷ USD tại thời điểm xảy ra sự cố. Đây là một trong những vụ tấn công tài sản số có quy mô thiệt hại lớn nhất từng được ghi nhận.

Ngay sau sự cố, nhóm kỹ sư Verichains đã đến Dubai (UAE) để phối hợp điều tra. Ngày 24/2, nhóm công bố báo cáo kỹ thuật dài 28 trang, phân tích phương thức tin tặc xâm nhập và thao túng quy trình xác nhận giao dịch.

Sự đồng hành cùng Mandiant và SlowMist minh chứng năng lực và uy tín quốc tế của Verichains.

Theo kết quả điều tra của Verichains, cuộc tấn công liên quan đến nền tảng ví đa chữ ký Safe được Bybit sử dụng. Tin tặc đã can thiệp mã JavaScript, thay đổi nội dung hiển thị trên giao diện phê duyệt giao dịch. Những người có thẩm quyền tưởng đang xác nhận giao dịch hợp lệ, nhưng thực tế đã phê duyệt thao tác chuyển quyền kiểm soát tài sản cho tin tặc.

Phân tích của Verichains trở thành một trong những tài liệu kỹ thuật sớm nhất lý giải phương thức tấn công. Báo cáo giúp các bên liên quan hiểu rõ hơn nguyên nhân và diễn biến của sự cố. Đây là minh chứng cho khả năng tham gia giải quyết những bài toán an ninh mạng phức tạp của đội ngũ chuyên gia Việt Nam.

Việc tiếp tục được Binance lựa chọn bên cạnh Mandiant và SlowMist cho thấy Verichains đang có cơ hội khẳng định năng lực trong môi trường quốc tế.

An ninh theo thiết kế: Yêu cầu mới trong kỷ nguyên AI

Từ những sự cố tại Binance và Bybit, vấn đề đặt ra không chỉ là khả năng phát hiện lỗ hổng. Các tổ chức cần thay đổi cách tiếp cận, chuyển từ phòng thủ bị động sang chủ động kiểm soát rủi ro.

Ông Nguyễn Lê Thành, CEO Verichains, cho rằng ngành an ninh mạng cần hướng đến việc thiết kế hệ thống sao cho các cuộc tấn công khó có thể thành công ngay từ đầu. Thay vì chỉ chạy đua vá lỗ hổng, doanh nghiệp phải tính đến rủi ro ngay trong quá trình xây dựng kiến trúc công nghệ.

Cách tiếp cận này gắn với hai nguyên tắc quan trọng là Security by Design (an ninh ngay từ khâu thiết kế) và Zero Trust (không tin tưởng mặc định). Theo đó, mọi yêu cầu truy cập đều cần được xác thực, kiểm soát và giám sát phù hợp.

Trong môi trường blockchain, việc bảo vệ khóa riêng, kiểm soát giao dịch và phân quyền phê duyệt có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Một mắt xích bị xâm phạm có thể tạo điều kiện cho tin tặc tiếp cận những tài sản có giá trị rất lớn.

Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo cũng khiến bài toán bảo mật trở nên phức tạp hơn. AI có thể hỗ trợ phân tích mã nguồn, tìm kiếm điểm yếu và tự động hóa một số công đoạn trong quá trình tấn công. Điều này buộc các tổ chức phải nâng cao năng lực giám sát, phát hiện bất thường và ứng phó sự cố.

Ông Nguyễn Lê Thành, CEO Verichains, cho rằng ngành an ninh mạng cần thiết kế hệ thống chống tấn công ngay từ đầu, thay vì chỉ vá lỗ hổng.

Đặc biệt, các hệ thống tài chính số cần được thiết kế theo hướng hạn chế quyền truy cập và giảm thiểu thiệt hại khi xảy ra xâm nhập. Cơ chế phân quyền nhiều lớp, xác thực độc lập và giám sát giao dịch bất thường cần được triển khai đồng bộ.

Với Việt Nam, những sự kiện như Binance lựa chọn Verichains mang đến góc nhìn tích cực về nguồn nhân lực an ninh mạng trong nước. Năng lực chuyên môn của kỹ sư Việt không chỉ được thể hiện qua sản phẩm công nghệ, mà còn qua khả năng điều tra và xử lý những sự cố quốc tế.

Tuy nhiên, để tạo dựng vị thế bền vững, các doanh nghiệp Việt Nam cần tiếp tục đầu tư nghiên cứu, phát triển nhân lực và xây dựng năng lực cạnh tranh. Những thành công riêng lẻ cần được chuyển hóa thành hệ sinh thái an ninh mạng có khả năng tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Từ Bybit đến Binance, hành trình của Verichains cho thấy chuyên gia Việt Nam hoàn toàn có cơ hội góp mặt trong những nhiệm vụ bảo mật phức tạp. Đây cũng là tín hiệu tích cực đối với ngành an ninh mạng Việt Nam trong cuộc đua bảo vệ không gian số.