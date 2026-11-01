Binance chi hơn 6,34 tỷ USD khắc phục hậu quả vụ tấn công mạng

Ảnh minh hoạ sàn giao dịch tiền mã hóa Binance. Ảnh: BINANCE

Theo tờ Business Standard, khoảng 10% số token còn lại chưa được mua lại do có tính thanh khoản thấp, khiến quá trình tìm kiếm và thu mua đủ số lượng cần thiết có thể kéo dài hơn. Binance cam kết bù đắp toàn bộ thiệt hại cho người dùng.

10 đồng tiền mã hóa lớn bao gồm: Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Tether (USDT), BNB, Solana (SOL), USDC, XRP, USD1, RLUSD và ZEC hiện được đảm bảo đầy đủ 100% giá trị.

Theo trang thông tin của Binance, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), Cơ quan Mật vụ Mỹ cùng Cơ quan Điều tra Tội phạm thuộc Cục Thuế Nội địa Mỹ (IRS-CI) xác định, nhóm tin tặc TraderTraitor đứng sau vụ tấn công. Các đối tượng đã liên tục hoán đổi dòng tiền chiếm đoạt sang mạng lưới ETH để tìm cách rửa tiền qua các giao thức tài chính phi tập trung (DeFi) và dịch vụ đổi tiền nhanh.

Điều tra ban đầu cho thấy vụ việc có thể liên quan đến một máy tính xách tay bị xâm nhập, nhưng quá trình kiểm tra sau đó phát hiện thêm các điểm xâm nhập khác.

Trên mạng xã hội X, đồng Tổng Giám đốc điều hành Binance Richard Teng cho biết, vụ tấn công do nhiều đối tượng thực hiện, sử dụng thủ đoạn phức tạp, trong đó có cơ chế tự hủy gây khó khăn cho công tác điều tra.

Công ty phân tích an ninh chuỗi khối (blockchain) TRM Labs của Mỹ ước tính tin tặc đã chuyển khoảng 6,36 tỷ USD khỏi các ví của Binance trên 10 blockchain, phần lớn chỉ trong khoảng 20 phút. Thông tin về vụ việc đã gây sức ép lên thị trường tiền mã hóa, khiến giá phần lớn các đồng tiền mã hóa lớn giảm.