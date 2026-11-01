Binance chi hơn 6,34 tỷ USD khắc phục hậu quả vụ tấn công mạng

Trong thông báo trên mạng xã hội X, Binance cho biết đã dành hơn 6,34 tỷ USD từ nguồn lực tài chính của công ty để khắc phục hậu quả vụ việc. Khoảng 10% số token còn lại chưa được mua lại do có tính thanh khoản thấp, khiến quá trình tìm kiếm và thu mua đủ số lượng cần thiết có thể kéo dài hơn.

Binance khẳng định cam kết chịu toàn bộ tác động tài chính từ vụ tấn công. Sàn giao dịch này cũng cho biết hoạt động rút tiền của người dùng dự kiến được khôi phục trong ngày 1/11, sau khi phải tạm dừng để xử lý sự cố.

Vụ tấn công xảy ra trong bối cảnh các chuyên gia ngày càng lo ngại năng lực phát triển nhanh chóng của các mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) có thể đe dọa những phương thức mã hóa và giao thức bảo mật công nghệ thông tin hiện nay.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 30/10 cho biết Washington đang xem xét vụ việc. Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cũng xác nhận đang phối hợp với các đối tác thuộc khu vực công và tư nhân để đánh giá quy mô vụ tấn công, đồng thời sẵn sàng tiến hành điều tra.

Thông tin về vụ việc đã gây sức ép lên thị trường tiền mã hóa, khiến giá phần lớn các đồng tiền kỹ thuật số lớn giảm.

Theo Binance, điều tra ban đầu cho thấy vụ việc có thể liên quan đến một máy tính xách tay bị xâm nhập, song quá trình kiểm tra sau đó phát hiện thêm các điểm xâm nhập khác.

Trên mạng xã hội X, đồng Tổng giám đốc điều hành Binance Richard Teng cho biết vụ tấn công do nhiều đối tượng thực hiện, sử dụng thủ đoạn phức tạp, trong đó có cơ chế tự hủy gây khó khăn cho công tác điều tra.