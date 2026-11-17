Người dùng iPhone đang được cảnh báo về một lỗ hổng bảo mật có khả năng đe dọa trực tiếp đến tài sản tiền điện tử. Theo Binance, lỗi này cho phép ứng dụng độc hại vượt qua cơ chế Sandbox của Apple để tiếp cận dữ liệu từ những ứng dụng khác. Trong trường hợp thông tin nhạy cảm như cụm từ khôi phục ví (seed phrase) hoặc khóa riêng tư (private key) bị lộ, kẻ tấn công có thể chiếm quyền kiểm soát tài sản mà không cần sự cho phép của chủ sở hữu.

Lỗ hổng worse_query bị cáo buộc có thể vượt qua cơ chế Sandbox trên iOS, tiếp cận dữ liệu của các ứng dụng khác.

Lỗ hổng có tên worse_query được nhà nghiên cứu bảo mật sử dụng biệt danh forcequit phát triển cùng cộng tác viên 0xjohnny và công bố trên GitHub ngày 9/11. Đáng chú ý, phương thức khai thác không yêu cầu thiết bị phải jailbreak hay sử dụng lỗ hổng kernel. Mã thử nghiệm (proof of concept) được công bố cho thấy công cụ có thể tiếp cận vùng lưu trữ dữ liệu của các ứng dụng trên iPhone, thậm chí một số thư mục hệ thống trên iOS 27. Điều này làm dấy lên lo ngại về khả năng bảo vệ dữ liệu của cơ chế Sandbox, vốn được Apple thiết kế để cô lập hoạt động giữa các ứng dụng.

Mức độ rủi ro càng đáng chú ý khi một ứng dụng quản lý tệp mang tên WQ Files đã được phát triển dựa trên mã khai thác worse_query. Công cụ này có khả năng truy cập, chỉnh sửa và xóa dữ liệu của những ứng dụng khác. WQ Files hiện được phân phối thông qua các phương thức cài đặt ngoài App Store như AltStore và SideStore. Khi sử dụng cùng Apple ID, những công cụ này có thể tạo App Group container, thành phần được sử dụng trong quá trình khai thác. Hiện chưa rõ liệu phương thức tương tự có thể được triển khai thông qua ứng dụng phân phối chính thức trên App Store hay không.

Binance khuyến cáo người dùng iPhone kiểm tra ứng dụng cài ngoài và bảo vệ thông tin khôi phục ví tiền điện tử.

Trước nguy cơ trên, Binance khuyến cáo người dùng iPhone rà soát và gỡ bỏ những ứng dụng được cài đặt từ nguồn không đáng tin cậy, đặc biệt là ứng dụng sideload hoặc được ký thủ công. Người dùng cũng nên cập nhật iOS và các ứng dụng lên phiên bản mới nhất. Nếu nghi ngờ thiết bị đã bị xâm nhập, sàn giao dịch khuyến nghị tạo ví mới trên một thiết bị an toàn, chuyển tài sản sang ví này và đăng xuất các phiên truy cập đang hoạt động. Đây là những biện pháp nhằm giảm thiểu nguy cơ mất quyền kiểm soát tài sản số nếu thông tin bảo mật đã bị lộ.

Đáng chú ý, Apple đã phát hành iOS 27.2.1 và iOS 26.7.3 vào ngày 9/11 để khắc phục một số lỗi liên quan đến iMessage và Bluetooth. Tuy nhiên, ghi chú bảo mật của hai bản cập nhật không đề cập đến worse_query hoặc vấn đề vượt qua Sandbox. Do đó, hiện chưa có xác nhận chính thức rằng Apple đã xử lý lỗ hổng này. Nhà nghiên cứu forcequit cho biết ban đầu không có ý định công bố công cụ sớm, nhưng thay đổi quyết định vì lo ngại việc phản hồi chậm có thể khiến rủi ro gia tăng. Dù chưa ghi nhận vụ đánh cắp tiền điện tử nào liên quan đến worse_query, sự việc vẫn là lời cảnh báo đối với người dùng lưu trữ tài sản số trên iPhone.

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