Binance bù 95% tài sản bị đánh cắp, lên lịch mở lại rút tiền

Ngày 1/11/2026, sàn giao dịch tài sản số Binance công bố bản cập nhật số 4 về sự cố an ninh mạng, cho biết tỷ lệ tài sản bị ảnh hưởng đã được bù lên khoảng 95%, tăng so với mức 90% công bố một ngày trước. Phần còn lại chủ yếu là những token có thanh khoản thấp, cần thêm thời gian để mua đủ trên thị trường.

Trước đó, trong bản cập nhật số 3 ngày 31/10, Binance thông báo đã nâng tỷ lệ tài sản được bù từ khoảng 80% lên 90%. Sàn cho biết BTC, ETH, USDT, BNB, SOL, USDC, XRP, USD1, RLUSD và ZEC đã có lượng tài sản bảo đảm tương ứng 100%.

Theo Binance, nguồn lực bù đắp gồm một phần Quỹ Tài sản An toàn cho Người dùng (SAFU), quỹ bảo hiểm giao dịch hợp đồng tương lai và vốn doanh nghiệp. Sàn từng thông báo đã dành hơn 6,34 tỷ USD để xử lý thiệt hại sau vụ tấn công mạng, đồng thời cam kết không chuyển tổn thất sang người dùng.

Tuy nhiên, mức bù 95% không đồng nghĩa Binance đã thu hồi 95% tài sản bị đánh cắp. Con số này phản ánh việc bố trí hoặc mua tài sản thay thế nhằm bảo đảm nghĩa vụ với khách hàng. Giá trị tài sản bị phong tỏa, truy vết và thực sự thu hồi cần được xác định riêng.

Binance công bố tiến độ bù tài sản bị đánh cắp và kế hoạch khôi phục dịch vụ rút tiền. Ảnh minh họa: Binance Square.

Binance cũng công bố ảnh chụp dữ liệu dự trữ lúc 00h00 UTC ngày 31/10, tương ứng 7h cùng ngày tại Việt Nam, trên hệ thống Proof of Reserves (PoR).

Sàn dự kiến hoàn tất bằng chứng mật mã không tiết lộ tri thức (zero-knowledge proof) vào ngày 3/11, giúp người dùng tự kiểm tra mức bảo đảm tối thiểu 1:1 đối với các tài sản được liệt kê. Quá trình tạo bằng chứng cần khoảng 40–50 giờ xử lý tính toán.

Về hoạt động rút tiền, thông báo ngày 1/11 xác định giai đoạn đầu dự kiến triển khai từ 06h00 đến 09h00 UTC, tức 13h00 đến 16h00 giờ Việt Nam.

Các mạng và tài sản được ưu tiên gồm BTC, ETH, BNB, SOL, XRP cùng một số stablecoin trên những mạng được chỉ định. Binance cảnh báo giao dịch có thể xử lý chậm trong giai đoạn đầu; các mạng khác sẽ được mở dần sau kiểm tra an toàn.

Đây vẫn là kế hoạch khôi phục theo giai đoạn, chưa xác nhận toàn bộ dịch vụ rút tiền đã hoạt động bình thường. Người dùng cần kiểm tra trạng thái từng tài sản và mạng trước khi giao dịch.

Các số liệu dự trữ và cam kết bồi hoàn đều do Binance công bố, chưa được kiểm chứng độc lập. Tài sản đã được bù, bằng chứng dự trữ có thể xác minh và khả năng rút tiền thực tế là ba thước đo khác nhau về tiến độ khắc phục sự cố.