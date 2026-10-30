Binance bị hack, hé lộ khả năng tin tặc xâm nhập qua laptop kỹ sư

Theo kết quả điều tra ban đầu của Binance, vụ tấn công có thể bắt nguồn từ laptop của một kỹ sư DevOps, phụ trách phát triển và vận hành hệ thống. Sau khi xâm nhập thiết bị, hacker có thể đã tiếp cận hệ thống dịch vụ của sàn, gửi các lệnh rút tiền trái phép.

Binance nhấn mạnh đây mới là nhận định sơ bộ và chưa phát hiện bằng chứng khóa riêng dùng để kiểm soát ví tiền mã hóa bị lộ.

Binance cam kết sử dụng quỹ bảo vệ tài sản người dùng SAFU (Secure Asset Fund for Users) cùng nguồn tiền của công ty để bù đắp toàn bộ tổn thất liên quan đến việc bị tấn công. Ảnh: HackRead

Về quy mô vụ việc, Reuters dẫn phân tích của công ty Mỹ TRM Labs cho biết khoảng 6,36 tỷ USD tài sản đã được chuyển khỏi các ví Binance trên 10 mạng lưới chuỗi khối (blockchain). Phần lớn số tài sản này được chuyển đi chỉ trong khoảng 20 phút.

Để ngăn chặn tổn thất và phục vụ kiểm tra an ninh, Binance đã tạm dừng hoạt động nạp, rút tiền, đồng thời thu hồi quyền truy cập đã cấp cho địa chỉ liên quan. Sàn cũng phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật và các đối tác phân tích chuỗi khối để truy tìm, thu hồi tài sản. Đến nay, khoảng 3 tỷ USD đã được phong tỏa.

Trong thời gian khắc phục sự cố, Binance cam kết sử dụng quỹ bảo vệ tài sản người dùng SAFU (Secure Asset Fund for Users) cùng nguồn tiền của công ty để bù đắp toàn bộ tổn thất. Sàn cho biết sẽ công bố báo cáo kỹ thuật sau khi hoàn tất điều tra, đồng thời cập nhật thông tin chứng minh lượng tài sản đang nắm giữ để bảo đảm nghĩa vụ với khách hàng.

Thông tin về vụ tấn công cũng nhanh chóng tác động tới thị trường tiền mã hóa. Theo Reuters, trong phiên giao dịch sáng 30/10 tại châu Á, Bitcoin có lúc giảm xuống 77.646 USD, mức thấp nhất trong sáu tuần.

ABC News của Australia thì nhấn mạnh quy mô tài sản bị ảnh hưởng trong vụ việc vượt xa vụ đánh cắp khoảng 1,5 tỷ USD tại sàn Bybit hồi tháng 2/2025. Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý rằng tổn thất thực tế còn phụ thuộc vào kết quả truy vết, phong tỏa và thu hồi tài sản.