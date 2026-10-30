Binance bị đánh cắp 6,3 tỷ USD, thị trường tiền số chao đảo

Nền tảng giao dịch tiền số Binance vừa bị tin tặc đánh cắp hơn 6 tỷ USD tài sản. Ảnh: Unplash

Theo công ty phân tích blockchain TRM Labs, tin tặc nhắm vào các ví của Binance trên 10 mạng blockchain và chuyển phần lớn tài sản chỉ trong khoảng 20 phút. Quá trình chuẩn bị bắt đầu ít nhất 36 giờ trước vụ tấn công. Các đối tượng được cho là đã sử dụng dịch vụ trộn tiền điện tử Tornado Cash để chuyển tiền vào ví trước khi thực hiện hành vi đánh cắp.

Điều tra ban đầu của Binance cho thấy vụ xâm nhập có thể bắt nguồn từ máy tính xách tay của một kỹ sư bị tin tặc kiểm soát. Từ thiết bị này, kẻ tấn công truy cập hệ thống và thực hiện các giao dịch rút tiền trái phép.

Binance cho biết đã phối hợp với các đối tác phong tỏa khoảng 3 tỷ USD tài sản. Trong đó, Tether đóng băng gần 1,57 tỷ USD, Circle hơn 800 triệu USD và Ripple khoảng 200 triệu USD.

Đồng sáng lập Binance Yi He cam kết công ty sẽ bù đắp toàn bộ thiệt hại bằng nguồn vốn riêng. Sàn giao dịch khẳng định tài sản khách hàng vẫn an toàn, đồng thời tạm ngừng hoạt động nạp, rút tiền để kiểm tra an ninh và dự kiến khôi phục dịch vụ rút tiền trong vòng 48 giờ.

Tuy nhiên, việc phong tỏa tài sản không đồng nghĩa với khả năng thu hồi ngay số tiền bị đánh cắp. Các đồng tiền ổn định (stablecoin) như USDT và USDC có thể được đơn vị phát hành đóng băng, hủy và phát hành lại để hoàn trả cho chủ sở hữu. Trong khi đó, bitcoin và ether khó thu hồi hơn do không có đơn vị phát hành có thẩm quyền đóng băng trực tiếp. Quá trình truy vết và hoàn trả có thể kéo dài nhiều tháng, thậm chí nhiều năm.

Ông Sean Farrell, chuyên gia tại Fundstrat Global Advisors, nhận định vụ việc chưa tạo ra rủi ro mất khả năng thanh toán đáng kể đối với Binance. Hiện vẫn còn khoảng 3,3 tỷ USD tài sản chưa được phong tỏa. Quỹ bảo vệ tài sản người dùng SAFU của sàn, trị giá khoảng 1,2 tỷ USD, có thể bù đắp gần một phần ba khoản thiệt hại còn lại nếu số stablecoin bị đóng băng được hoàn trả.

Thị trường tiền điện tử phản ứng mạnh sau thông tin vụ tấn công. Các đồng tiền chủ chốt như Bitcoin, Ether và BNB giảm từ 2% đến hơn 5% trong phiên giao dịch ngày 30-10.

Theo TRM Labs, năm 2025, tin tặc đã đánh cắp khoảng 2,9 tỷ USD tiền điện tử trong gần 150 vụ tấn công. Vụ việc tại Binance tiếp tục đặt ra yêu cầu nâng cao tiêu chuẩn an ninh mạng và tăng cường phối hợp quốc tế nhằm bảo vệ tài sản của người dùng.