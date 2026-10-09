Bimini - Hòn đảo ở Caribbean sở hữu làn nước ngọc lam khiến du khách mê mẩn

Khi thời tiết dần chuyển lạnh, nhiều du khách bắt đầu lên kế hoạch cho những chuyến nghỉ dưỡng tại các vùng biển ấm áp.

Trong số đó, Caribbean tiếp tục là lựa chọn hấp dẫn nhờ khí hậu dễ chịu, cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp và nhiều hoạt động khám phá ngoài trời.

Đáng chú ý, Bimini, hòn đảo thuộc quần đảo Bahamas, đang nổi lên như một điểm đến được săn đón trong năm 2027.

Một chiếc thuyền buồm neo đậu trên vùng biển màu ngọc lam của Bimini, Bahamas. Ảnh:Chris Hannant Photography/Getty Images

Theo báo cáo Xu hướng Du lịch năm 2027 của Skyscanner, được chia sẻ với tạp chí Travel + Leisure, Bimini là một trong những điểm đến được du khách Mỹ quan tâm nhiều nhất.

Lượng tìm kiếm về hòn đảo này đã tăng 149,69% trong 12 tháng qua, cho thấy sức hút ngày càng lớn của điểm đến nằm giữa vùng biển Caribbean.

Bimini cách bờ biển Florida khoảng 50 hải lý và là một trong những hòn đảo gần Mỹ nhất thuộc Bahamas.

Du khách có thể bay từ Fort Lauderdale đến đây trong khoảng 30 phút hoặc lựa chọn phà với thời gian di chuyển khoảng 2 giờ.

Đô la Mỹ cũng được chấp nhận rộng rãi tại Bahamas và có giá trị ngang bằng với đô la Bahamas, giúp du khách Mỹ thuận tiện hơn khi chi tiêu.

Một bãi biển ở Bimini, nằm cách bờ biển Miami chưa đầy 60 dặm. Ảnh: American Airlines

Sức hấp dẫn của Bimini đến từ những bãi biển cát mịn, làn nước màu ngọc lam trong vắt và bầu không khí yên bình.

Đây là lựa chọn phù hợp cho những ai muốn tạm rời xa nhịp sống bận rộn để tận hưởng kỳ nghỉ thư thái giữa thiên nhiên, đặc biệt trong những tháng mùa đông.

Không chỉ có cảnh quan đẹp, Bimini còn nổi tiếng với hoạt động câu cá thể thao.

Vùng biển xung quanh đảo là nơi sinh sống của nhiều loài cá như cá mòi, cá kiếm xanh, cá ngừ và cá cam, thu hút những người yêu thích câu cá từ nhiều nơi trên thế giới.

Cá đuối lướt nhẹ trên mặt nước màu ngọc lam nông. Ảnh: Bimini, Bahamas

Bên cạnh đó, du khách có thể tham gia các chuyến đi biển để quan sát hoặc bơi cùng cá heo hoang dã, tùy thuộc vào điều kiện thực tế và các quy định bảo vệ động vật.

Những rạn san hô và xác tàu đắm quanh đảo cũng tạo nên sức hút đối với những người đam mê lặn biển, mang đến cơ hội khám phá hệ sinh thái dưới nước phong phú của vùng Bahamas.

Một trong những trải nghiệm đáng chú ý khác là lặn ngắm cá mập đầu búa. Trong khoảng thời gian từ tháng 11 đến tháng 4, những cá thể cá mập đầu búa lớn thường xuất hiện ngoài khơi Bimini, khiến khu vực này trở thành điểm đến được giới lặn biển quan tâm.

Tuy nhiên, việc quan sát loài vật này phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên, và du khách cần tham gia các chuyến lặn do đơn vị chuyên nghiệp tổ chức để bảo đảm an toàn.

Trở lại đất liền, Bimini còn có những điểm tham quan mang đậm dấu ấn văn hóa địa phương. Nổi bật trong số đó là Bảo tàng Nhà Cá Heo (Dolphin House Museum), công trình độc đáo được trang trí bằng vỏ sò, gạch men và nhiều vật liệu tái chế hoặc tìm thấy trong tự nhiên.

Tòa nhà được xây dựng bởi Ngài Ashley B. Saunders, người bản địa Bimini, đồng thời là nhà sử học, giáo viên, nghệ sĩ và nhà thơ.

Công trình được hình thành và phát triển trong gần ba thập kỷ, với diện mạo liên tục được bổ sung, thay đổi.

Không chỉ là một điểm tham quan khác biệt, bảo tàng còn thể hiện tình yêu của người sáng lập đối với lịch sử, văn hóa và cảnh quan quê hương.

Dolphin House. Ảnh: sailor323/Atlas Obscura

Bimini cũng gắn liền với tên tuổi nhà văn Ernest Hemingway. Hòn đảo từng là nơi ông lui tới, tìm cảm hứng sáng tác và tận hưởng cuộc sống bên biển.

Dấu ấn văn học này góp phần tạo nên sức hấp dẫn riêng cho Bimini, bên cạnh những bãi biển và hoạt động du lịch biển vốn đã nổi tiếng.

Bãi biển Bimini riêng tư có làn nước màu ngọc lam trong vắt, cát mịn và những chòi nghỉ mát biệt lập dọc bờ biển. Ảnh: Bimini, Bahamas

Theo bảng xếp hạng của Skyscanner, Bimini là điểm đến duy nhất tại vùng Caribbean góp mặt trong danh sách những địa điểm được du khách Mỹ quan tâm nhất cho năm 2027.

Với sự kết hợp giữa cảnh quan biển nhiệt đới, các hoạt động khám phá đại dương và nét văn hóa địa phương độc đáo, Bimini đang dần khẳng định sức hút trên bản đồ du lịch quốc tế.

Mức tăng trưởng tìm kiếm ấn tượng cũng cho thấy hòn đảo Bahamas này có thể trở thành lựa chọn đáng cân nhắc cho những du khách muốn tìm kiếm một kỳ nghỉ biển khác biệt trong năm 2027.