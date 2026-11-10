Billy Joel chuẩn bị trở lại sân khấu sau khi tiết lộ mắc chứng rối loạn não hiếm gặp

Sau thời gian dài phải tạm dừng các hoạt động biểu diễn vì vấn đề sức khỏe, huyền thoại âm nhạc Billy Joel vừa thông báo về buổi diễn chính thức đầu tiên kể từ khi công khai mắc chứng não úng thủy áp suất bình thường (NPH). Thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ, đặc biệt là những khán giả đã lo lắng cho tình trạng sức khỏe của nam ca sĩ trong suốt thời gian qua.

Ngày 9/11, Billy Joel thông báo trên mạng xã hội rằng ông sẽ tham gia một chương trình đặc biệt mang tên "Billy Joel: An Evening of Questions... and a Little Music". Sự kiện dự kiến diễn ra vào lúc 19h ngày 14/12 tại Đại học Florida Atlantic (FAU).

Theo thông tin được công bố, chương trình sẽ kết hợp giữa phần giao lưu, hỏi đáp và những tiết mục âm nhạc do chính Billy Joel thể hiện. Tuy nhiên, sự kiện này chỉ dành riêng cho sinh viên đang theo học tại trường, khiến cơ hội trực tiếp chứng kiến màn trở lại của nam ca sĩ trở nên khá đặc biệt.

Đây được xem là buổi biểu diễn chính thức đầu tiên của giọng ca Piano Man kể từ khi ông công khai tình trạng sức khỏe vào tháng 5/2025. Trước đó, Billy Joel buộc phải hủy hàng loạt buổi hòa nhạc đã lên lịch sau khi được chẩn đoán mắc chứng não úng thủy áp suất bình thường (NPH). Căn bệnh này ảnh hưởng đến khả năng nghe, thị lực và giữ thăng bằng của ông. Nam ca sĩ cũng cho biết tình trạng bệnh trở nên nghiêm trọng hơn do lịch trình biểu diễn.

Dù phải tạm xa sân khấu, Billy Joel từng khiến người hâm mộ bất ngờ khi xuất hiện tại một buổi biểu diễn ở Wellington, Florida vào tháng 1. Khi đó, khán giả đang thưởng thức phần trình diễn của một ban nhạc chuyên hát lại các ca khúc của ông thì chính chủ nhân những bản hit bất ngờ xuất hiện.

Trước sự ngạc nhiên của mọi người, Billy Joel hài hước nói: "Tôi không định làm việc tối nay đâu", sau đó ngẫu hứng thể hiện hai ca khúc We Didn't Start the Fire và Big Shot. Khoảnh khắc này được xem là lần đầu tiên ông trở lại biểu diễn trước công chúng kể từ khi công bố chẩn đoán bệnh.

Trong cuộc phỏng vấn với PEOPLE vào tháng 7/2025, Billy Joel từng chia sẻ rằng ông vẫn đang cố gắng thích nghi với tình trạng sức khỏe của mình. Nam ca sĩ thừa nhận căn bệnh khiến bản thân gặp nhiều khó khăn, nhưng cũng trấn an người hâm mộ rằng ông không rơi vào tình trạng nguy kịch.

Đến tháng 9/2025, trong một lần xuất hiện trên kênh SiriusXM dành riêng cho mình, Billy Joel tiếp tục cập nhật tình hình sức khỏe. Ông tiết lộ đã trải qua phẫu thuật đặt ống dẫn lưu não nhằm hỗ trợ điều trị bệnh. Khi ấy, nam ca sĩ nhấn mạnh: "Tôi vẫn ổn. Tôi chỉ muốn mọi người biết rằng, đừng lo lắng cho tôi. Tôi sẽ không đi đâu cả. Tôi vẫn ở đây".

Việc Billy Joel chủ động công bố một chương trình có phần âm nhạc sau thời gian dài vắng bóng vì bệnh tật được xem là tín hiệu đáng chú ý đối với người hâm mộ. Dù chưa thể khẳng định đây là khởi đầu cho một hành trình trở lại sân khấu với lịch trình dày đặc, sự kiện vào tháng 12 vẫn mang đến hy vọng về những chuyển biến tích cực trong cuộc sống và hoạt động nghệ thuật của nam ca sĩ.

Ở tuổi đã dành nhiều thập kỷ cống hiến cho âm nhạc, Billy Joel vẫn nhận được tình cảm đặc biệt từ công chúng. Với những người yêu mến ông, đôi khi điều đáng mong chờ nhất không phải một tour diễn hoành tráng, mà đơn giản là được nhìn thấy người nghệ sĩ mình yêu quý tiếp tục đứng trên sân khấu và sống trọn vẹn với âm nhạc.