Billy Joel cập nhật sức khỏe sau ca phẫu thuật não, tiết lộ vấn đề còn gặp phải

Sau khi trải qua ca phẫu thuật não để giảm các triệu chứng liên quan đến chứng não úng thủy áp lực bình thường, Billy Joel mới đây đã trực tiếp lên tiếng cập nhật tình hình sức khỏe. Ở tuổi 77, nam ca sĩ khẳng định ông vẫn ổn và mong người hâm mộ không quá lo lắng.

Trong buổi giao lưu trực tiếp với người hâm mộ trên kênh SiriusXM, Billy Joel cho biết ông hiểu vì sao công chúng lo lắng sau khi thông tin về tình trạng sức khỏe của mình được công bố. Tuy nhiên, theo nam ca sĩ, vấn đề thực tế không nghiêm trọng như cách nó có thể được mô tả trên truyền thông.

"Tôi biết mọi người lo lắng cho tôi vì họ đọc được rằng tôi bị rối loạn não, nghe có vẻ nghiêm trọng hơn thực tế", Billy Joel chia sẻ.

Nam ca sĩ thừa nhận khả năng giữ thăng bằng của ông hiện không còn tốt như trước. Bên cạnh đó, ông cũng gặp tình trạng giảm thính lực. Billy Joel cho rằng vấn đề này có thể một phần liên quan đến tuổi tác, đồng thời cuộc sống nhiều năm gắn với âm nhạc và những sân khấu có âm lượng lớn cũng có thể đã góp phần ảnh hưởng đến thính giác.

Dù vậy, điều Billy Joel muốn nhấn mạnh là ông vẫn đang ổn và không muốn người hâm mộ quá lo lắng. "Tôi vẫn ổn. Tôi muốn mọi người không phải lo lắng cho tôi. Tôi vẫn ổn. Và tôi rất cảm ơn cuộc gọi của các bạn", ông nói.

Trước đó, vào tháng 5/2025, Billy Joel từng công khai việc được chẩn đoán mắc chứng não úng thủy áp lực bình thường (normal pressure hydrocephalus - NPH). Đây là tình trạng dịch não tủy tích tụ bất thường trong não, có thể gây ảnh hưởng đến khả năng vận động, thăng bằng và một số chức năng khác.

Đến đầu tháng 9/2026, nam ca sĩ tiết lộ ông đã trải qua một ca phẫu thuật não nhằm giảm bớt một số triệu chứng liên quan đến căn bệnh này. Vì tình trạng sức khỏe, Billy Joel trước đó cũng phải hủy một số buổi biểu diễn và được khuyến cáo tạm thời không tiếp tục hoạt động biểu diễn cho đến khi hồi phục. Dù vậy, ông từng có dấu hiệu trở lại sân khấu vào tháng 1 năm nay khi xuất hiện cùng một ban nhạc cover và biểu diễn hai ca khúc. Tuy nhiên, Billy Joel cho biết các bác sĩ nhìn chung vẫn yêu cầu ông tránh làm việc quá sức và hạn chế căng thẳng.

Điều này cho thấy dù mong muốn trở lại với âm nhạc, nam ca sĩ vẫn cần đặt vấn đề sức khỏe lên hàng đầu sau nhiều thập kỷ hoạt động nghệ thuật.

Billy Joel là một trong những tên tuổi có ảnh hưởng lớn của âm nhạc Mỹ. Trong sự nghiệp kéo dài nhiều thập kỷ, ông sở hữu hàng loạt ca khúc được khán giả quốc tế biết đến và duy trì sức hút đặc biệt trên sân khấu.

Ở tuổi 77, những chia sẻ mới nhất của Billy Joel vì thế nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. Thay vì đưa ra những thông tin quá bi quan về tình trạng của mình, nam ca sĩ chủ động trấn an công chúng rằng ông vẫn ổn, đồng thời cho thấy mình đang từng bước thích nghi với những thay đổi về sức khỏe.

Với Billy Joel, hành trình phía trước có thể không còn giống những năm tháng ông liên tục đứng trên các sân khấu lớn. Tuy nhiên, việc ông chủ động cập nhật tình hình và nhấn mạnh rằng bản thân vẫn ổn phần nào giúp người hâm mộ yên tâm hơn sau những thông tin đáng chú ý về ca phẫu thuật não.