Sau hơn một năm rong ruổi qua nhiều thị trường âm nhạc lớn trên thế giới, Billie Eilish chính thức khép lại chuyến lưu diễn Hit Me Hard and Soft Tour với doanh thu lên đến 276,6 triệu USD. Thành tích này không chỉ khẳng định sức hút của nữ ca sĩ trên thị trường âm nhạc quốc tế mà còn đưa cô trở thành nghệ sĩ sinh trong thế kỷ 21 sở hữu chuyến lưu diễn có doanh thu cao nhất từ trước đến nay.

Theo số liệu được Touring Data công bố ngày 25/11, Hit Me Hard and Soft Tour ghi nhận tổng cộng 106 đêm diễn, bán ra 1,846 triệu vé trên toàn cầu. Với tổng doanh thu 276,6 triệu USD, chuyến lưu diễn đạt mức trung bình khoảng 2,61 triệu USD mỗi đêm diễn. Giá vé trung bình được thống kê ở mức 149,85 USD.

Đáng chú ý, Bắc Mỹ là thị trường đóng góp doanh thu lớn nhất cho toàn bộ hành trình, với 158,56 triệu USD. Con số này cho thấy sức ảnh hưởng đáng kể của Billie Eilish tại quê nhà, đồng thời phản ánh khả năng thu hút khán giả của nữ ca sĩ ở quy mô các sân vận động và nhà thi đấu lớn.

Thành tích chung cuộc cũng cho thấy sự tăng trưởng đáng kể so với những thống kê trước đó. Ở thời điểm ghi nhận 83 đêm diễn, Hit Me Hard and Soft Tour đã thu về 213,36 triệu USD từ 1,43 triệu vé bán ra. Như vậy, trong phần chặng lưu diễn còn lại, Billie Eilish tiếp tục mang về hơn 63 triệu USD doanh thu, nâng tổng thành tích lên một cột mốc ấn tượng.

Được khởi động vào tháng 9/2024 và kết thúc vào tháng 11/2025, chuyến lưu diễn được tổ chức nhằm quảng bá album phòng thu thứ ba cùng tên của Billie Eilish, phát hành vào tháng 5/2024. Đây cũng là dự án âm nhạc đánh dấu một giai đoạn mới trong sự nghiệp của nữ ca sĩ sau những thành công vang dội từ các sản phẩm trước đó.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của tour diễn nằm ở cách dàn dựng sân khấu. Thay vì bố trí sân khấu ở một đầu khán phòng như mô hình biểu diễn arena truyền thống, ê-kíp lựa chọn thiết kế sân khấu trung tâm (in-the-round), cho phép khán giả theo dõi màn trình diễn từ nhiều hướng khác nhau. Cách tổ chức này không chỉ tạo nên trải nghiệm thị giác mới mẻ mà còn giúp tăng tính kết nối giữa Billie Eilish với người hâm mộ trong suốt chương trình.

Bên cạnh thành tích thương mại, Hit Me Hard and Soft Tour còn ghi dấu ấn bởi những hoạt động hướng đến cộng đồng. Billie Eilish từng công bố khoản đóng góp lên đến 11,5 triệu USD từ nguồn thu của chuyến lưu diễn dành cho các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực chống bất bình đẳng lương thực và ứng phó với biến đổi khí hậu. Đây cũng là những vấn đề mà nữ ca sĩ nhiều lần lên tiếng ủng hộ trong sự nghiệp, đặc biệt thông qua các hoạt động biểu diễn và chiến dịch nâng cao nhận thức về môi trường.

Sức sống của chuyến lưu diễn cũng không dừng lại sau đêm diễn cuối cùng. Những màn trình diễn trong tour được đưa lên màn ảnh rộng thông qua bộ phim hòa nhạc định dạng 3D do Billie Eilish và đạo diễn James Cameron đồng đạo diễn, ra mắt vào tháng 5/2026. Bên cạnh đó, một album live cũng được phát hành, giúp khán giả có thêm cơ hội sống lại những khoảnh khắc đáng nhớ của hành trình âm nhạc này.

Trong khi dư âm từ Hit Me Hard and Soft Tour vẫn còn được nhắc đến, Billie Eilish đã bắt đầu hé lộ những kế hoạch biểu diễn tiếp theo. Nữ ca sĩ dự kiến trở thành nghệ sĩ trình diễn chính tại sự kiện BST Hyde Park ở London (Anh) vào ngày 3/7/2027.

Đáng chú ý, đợt mở bán vé sớm cho chương trình từng ghi nhận hơn 165.000 người tham gia hàng chờ trực tuyến, trong khi sức chứa được công bố của địa điểm tổ chức vào khoảng 70.000 khán giả. Sự chênh lệch đáng kể giữa lượng người quan tâm và sức chứa sự kiện phần nào cho thấy sức nóng của Billie Eilish, ngay cả khi cô vừa khép lại một chuyến lưu diễn quy mô toàn cầu.

Với doanh thu 276,6 triệu USD cùng gần 1,85 triệu vé được tiêu thụ, Hit Me Hard and Soft Tour trở thành một dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp Billie Eilish. Thành công này cũng cho thấy vị thế ngày càng vững chắc của nữ ca sĩ trong ngành công nghiệp lưu diễn quốc tế, đồng thời thiết lập một chuẩn mực doanh thu đáng chú ý đối với thế hệ nghệ sĩ sinh ra trong thế kỷ 21.