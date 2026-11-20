Các cơ thủ sẽ tranh tài ở 10 nội dung thuộc 4 thể loại carom, pool, snooker và English billiards. Giải đấu quy tụ những đơn vị có phong trào billiards & snooker phát triển như: TP.HCM, Hà Nội, Đồng Nai, Thanh Hóa, Bắc Ninh, Lâm Đồng, Đà Nẵng, Gia Lai, Hải Phòng, Nghệ An, Huế, Cần Thơ và Khánh Hòa.

Không gian thi đấu tại Nhà thi đấu Nguyễn Du - nơi diễn ra môn billiards & snooker của Đại hội năm nay

Đây là cơ hội để những cơ thủ giàu kinh nghiệm tiếp tục khẳng định đẳng cấp, đồng thời tạo điều kiện cho các cơ thủ trẻ thử sức, tích lũy kinh nghiệm và tìm kiếm cơ hội vươn lên ở sân chơi thể thao thành tích cao cấp quốc gia.

Billiards & snooker lần đầu góp mặt tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IV năm 2002. Sau 24 năm phát triển, môn thể thao này đã ghi dấu sự trưởng thành của nhiều thế hệ cơ thủ Việt Nam, đóng góp tích cực vào công tác tuyển chọn, đào tạo lực lượng và thúc đẩy phong trào tại các địa phương.

Thành tích của các cơ thủ Việt Nam trên đấu trường quốc tế cũng góp phần nâng cao vị thế billiards nước nhà.

Đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị tại Nhà thi đấu Nguyễn Du đang được hoàn thiện. Hệ thống bàn thi đấu, khu vực trọng tài, khán đài, ánh sáng và các hạng mục kỹ thuật đã được bố trí đồng bộ. Đội ngũ nhân sự, kỹ thuật viên đang kiểm tra, rà soát những khâu cuối cùng nhằm bảo đảm điều kiện thi đấu tốt nhất.

Với sự chuẩn bị chu đáo cùng lực lượng cơ thủ đông đảo, billiards & snooker hứa hẹn mang đến những cuộc tranh tài hấp dẫn, góp phần tạo nên không khí sôi động tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026.