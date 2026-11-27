Trận chung kết nội dung pool 9 bi đơn nữ giữa hai cơ thủ Hà Nội Tôn Nữ Huệ Trân và Dương Yến Vi (ngồi). Ảnh: Anh Tuấn.

Đáng chú ý, trận chung kết pool 9 bi đơn nữ là cuộc so tài nội bộ của hai cơ thủ Hà Nội. Sau khi cùng vượt qua các đối thủ của đoàn chủ nhà Thành phố Hồ Chí Minh ở bán kết, Dương Yến Vi và Tôn Nữ Huệ Trân gặp nhau trong trận tranh Huy chương vàng. Với phong độ ổn định, Dương Yến Vi giành chiến thắng 7-4, mang về tấm HCV thứ ba cho Billiards - Snooker Hà Nội.

Trước đó, đội Hà Nội đã có hai lần bước lên bục cao nhất. Ở nội dung pool 9 bi đôi nam, bộ đôi Lường Đức Thiện - Phạm Phương Nam giành HCV sau khi đánh bại cặp Ngô Hồng Thắng - Nguyễn Ngọc Nhuận của đoàn Thanh Hóa với tỷ số 9-6 trong trận chung kết. Trên hành trình vào chung kết, hai cơ thủ Hà Nội thể hiện phong độ ấn tượng với những chiến thắng cách biệt, lần lượt 9-2 và 9-1 trước các đối thủ.

Lãnh đạo Đoàn Thể thao Hà Nội trao thưởng nóng, chia vui với bộ đôi cơ thủ Lường Đức Thiện - Phạm Phương Nam giành HCV nội dung đôi nam pool 9 bi. Ảnh: Anh Tuấn.

Tấm HCV còn lại thuộc về cơ thủ Thái Văn Nam ở nội dung snooker 6 bi đỏ đơn nam. Như vậy, với ba tấm HCV ở các nội dung pool 9 bi đôi nam, snooker 6 bi đỏ đơn nam và pool 9 bi đơn nữ, đội Billiards - Snooker Hà Nội đã hoàn thành mục tiêu thành tích đặt ra trước Đại hội.

Theo Trưởng bộ môn Billiards - Snooker thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội Bùi Anh Tuấn, kết quả này phản ánh sự nỗ lực, bản lĩnh và quá trình chuẩn bị của các vận động viên. Đặc biệt, việc hai cơ thủ Hà Nội cùng góp mặt ở chung kết đơn nữ cho thấy chiều sâu lực lượng của đội.

Đội Billiards - Snooker Hà Nội ăn mừng tấm HCV thứ ba của đội tại Đại hội. Ảnh: Anh Tuấn

Cũng theo ông Bùi Anh Tuấn, việc hoàn thành chỉ tiêu 3 HCV còn tạo thêm động lực để đội Billiards - Snooker Hà Nội tiếp tục hướng tới những thành tích tốt hơn trong các ngày thi đấu còn lại của môn Billiards - Snooker tại Đại hội.

Tính riêng trong ngày thi đấu 27-11, đoàn Hà Nội tiếp tục giành thêm 14 Huy chương vàng, nhưng vẫn còn cách thành tích của Thành phố Hồ Chí Minh 20 Huy chương vàng.

Tính đến 21h ngày 27-11, ba vị trí đầu bảng xếp hạng vẫn chưa có sự thay đổi: đoàn Hà Nội tiếp tục giữ vững vị trí thứ Nhì với 75 HCV, 59 HCB, 69 HCĐ; đoàn Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu với 95 HCV, 72 HCB, 100 HCĐ; đoàn Quân đội tiếp tục đứng thứ Ba với 40 HCV, 42 HCB và 58 HCĐ.