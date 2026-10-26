Bill Gates hình dung tương lai AI làm thay việc để ông đi chơi pickleball

Bill Gates cảnh báo 20 năm tới có thể là một trong những giai đoạn biến động nhất lịch sử nhân loại, khi AI làm thay đổi sâu sắc thị trường lao động, từ các công việc văn phòng đến những ngành nghề đòi hỏi kỹ năng thực hành.

“Mối lo lớn nhất của tôi là giai đoạn chuyển đổi kéo dài 20 năm này, khi sẽ có người thắng, kẻ thua và rất nhiều xáo trộn”, nhà đồng sáng lập Microsoft nói trong tập mới nhất của podcast Decoder.

Tỷ phú Bill Gates tiếp tục đưa ra những dự báo về AI. Ảnh: Wired

Theo Gates, những công việc như bán hàng qua điện thoại, hỗ trợ khách hàng từ xa và kế toán có nguy cơ biến mất, khi AI có thể thực hiện chúng với chi phí thấp hơn đáng kể, tốc độ nhanh hơn và độ chính xác cao hơn.

Đối với lao động chân tay, ông dự báo robot hình người sẽ dần đảm nhận nhiều nhiệm vụ vốn do con người thực hiện.

“Nếu chúng ta không chủ động làm chậm lại đáng kể hoặc dừng quá trình này, robot sẽ có thể xây nhà, trồng trọt và phẫu thuật”, ông nói. “Khi đó, phần lớn hàng hóa và dịch vụ sẽ không còn cần đến sức lao động của con người để tạo ra”.

Viễn cảnh này cũng đặt ra thách thức đối với chính Gates, người đã dành nguồn lực khổng lồ cho các hoạt động từ thiện, trong đó có nỗ lực xóa sổ bệnh sốt rét và giải quyết những cuộc khủng hoảng nhân đạo.

Ông hình dung một ngày AI có thể nói với mình: “Không, tôi làm tốt hơn ông. Ông cứ đi chơi pickleball, còn tôi sẽ lo việc này. Nghe có vẻ buồn cười, nhưng thực ra không hề buồn cười”.

Dù dự báo AI có thể tạo ra sự dư dả chưa từng có, Gates cho rằng việc làm vẫn giữ vai trò quan trọng đối với đời sống con người, không chỉ vì thu nhập mà còn bởi nó mang lại mục đích sống, tạo cơ hội xây dựng quan hệ đồng nghiệp và giúp con người phát triển ý tưởng, giải quyết vấn đề.

Theo ông, một số lĩnh vực như nghệ thuật, thể thao, nấu ăn và chăm sóc trẻ em có thể được dành riêng cho con người trong tương lai, ngay cả khi AI có khả năng thực hiện những công việc này tốt hơn.

Gates cũng đề cập các giải pháp nhằm duy trì việc làm trong bối cảnh tự động hóa gia tăng, chẳng hạn nghỉ hưu sớm hoặc giới hạn thời gian làm việc. Những biện pháp này có thể giúp phân bổ công việc cho nhiều người hơn, thay vì để máy móc thay thế hoàn toàn lao động con người.

Một số người thậm chí có thể lựa chọn cách tiếp cận thận trọng, tương tự cộng đồng Amish vốn hạn chế sử dụng công nghệ trong nhiều khía cạnh của đời sống, chỉ áp dụng AI ở những lĩnh vực nhất định. Theo Gates, cách làm này giúp con người tiếp tục hỗ trợ lẫn nhau và phát huy khả năng sáng tạo độc đáo.

Nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos và CEO JPMorgan Chase Jamie Dimon cũng từng đề xuất rút ngắn tuần làm việc như một phương án giảm tác động tiêu cực của AI đối với việc làm.

(Theo Insider)