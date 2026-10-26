Bill Gates đưa ra cảnh báo: '20 năm tới sẽ là giai đoạn hỗn loạn nhất đối với nhân loại'

Trong một cuộc phỏng vấn với The Observer, ấn phẩm 'chị em' của tờ The Guardian, ông Gates mô tả AI là một "sự kiện mang tính tiến hóa", ví nó như một bước ngoặt căn bản trong quá trình phát triển của sự sống trên Trái Đất, tương tự như quá trình tiến hóa từ vượn thành người.

Ông giải thích rằng, khái niệm về "thực thể thông minh nhất" đang được định nghĩa lại, cho thấy con người có thể không còn là sinh vật thông minh nhất trên hành tinh này nữa. Nói cách khác, một kỷ nguyên đang đến gần, trong đó AI sẽ vượt qua năng lực trí tuệ của con người.

Ông Gates dự đoán rằng, mặc dù các nhà toán học có thể tận hưởng một "kỷ nguyên vàng" trong khoảng năm năm tới, nhưng trong vòng hai thập kỷ, AI nhiều khả năng sẽ vượt xa con người trên nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm toán học, sinh học và thiết kế kỹ thuật. "Chúng ta đang ở một thời điểm vô cùng kịch tính trong lịch sử," ông nhấn mạnh.

Ông lưu ý rằng, ngay cả những kỹ năng mà một người đã dành cả đời để trau dồi cũng không nằm ngoài tầm ảnh hưởng của trí tuệ nhân tạo (AI): "Vào cuối năm ngoái, tôi nhận ra rằng, kỹ năng lập trình của mình, điều mà tôi đã say mê từ năm 13 tuổi, về cơ bản đã trở nên lỗi thời". Ông nói thêm rằng, trong tương lai, sẽ ngày càng khó để bất kỳ ai có thể duy trì vị thế là một lập trình viên đẳng cấp thế giới.

Ông cũng cho rằng, AI không chỉ có khả năng thay thế lao động chân tay hay công việc văn phòng, mà thậm chí có thể thay thế cả quá trình sáng tạo. Ông giải thích rằng, nhiều nhiệm vụ vốn do con người thực hiện theo cách truyền thống có thể được tự động hóa, chẳng hạn như thông qua việc sử dụng các robot hình người.

Trong một lần xuất hiện trên chương trình podcast Decoder cùng ngày, Gates chỉ ra rằng, mặc dù AI có thể mở ra một kỷ nguyên của sự sung túc thực sự, nhưng quá trình chuyển đổi này cũng có thể gây ra những biến động xã hội sâu sắc: "Mối lo ngại lớn nhất của tôi là giai đoạn chuyển đổi kéo dài 20 năm. Khoảng thời gian này có thể tạo ra những người thắng cuộc và kẻ thua cuộc, đồng thời dẫn đến rất nhiều hỗn loạn. Đối với hầu hết hàng hóa và dịch vụ, sức lao động của con người sẽ không còn cần thiết nữa".

Đồng thời, ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì những lĩnh vực vốn là đặc trưng riêng của con người. Ngay cả khi AI thể hiện năng lực vượt trội, các hoạt động như nghệ thuật, thể thao, nấu nướng và chăm sóc trẻ em vẫn có thể và nên tiếp tục do con người đảm nhận. Vì vậy, Gates kêu gọi các nhà hoạch định chính sách hãy bắt đầu cân nhắc về vai trò của con người trong kỷ nguyên AI, đồng thời xây dựng các chiến lược để quản lý những thay đổi xã hội phát sinh từ quá trình này.

Ông đưa ra một tình huống giả định: "AI có thể nói với ông rằng: Tôi làm việc này giỏi hơn ông, vậy tại sao ông không đi chơi môn pickleball đi? Để tôi lo việc này rồi lát nữa sẽ báo lại cho ông" và ông nhấn mạnh rằng, đây không chỉ là một kịch bản để cười cho qua chuyện.