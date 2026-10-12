Bill Gates cảnh báo những “khó chịu" từ AI vào năm 2027

Trong cuộc phỏng vấn mới nhất với kênh truyền hình CNN, ông Bill Gates nhận định rằng trong vòng một năm tới, thế giới có thể phải đối mặt với nhiều “bất ngờ khó chịu” khi các hacker tận dụng sức mạnh của AI để tiến hành các chiến dịch tấn công mạng, tống tiền quy mô lớn, thậm chí làm gián đoạn hạ tầng trọng yếu và thao túng thị trường tài chính.

Ông Gates nhấn mạnh: “Khi phe tấn công nắm trong tay các mô hình AI mới nhất mà chúng ta lại thiếu hụt các hệ thống phòng thủ tương xứng, đó chính là lúc thảm họa an ninh mạng sẽ bùng nổ”

Dù thừa nhận các tập đoàn công nghệ đang nỗ lực thiết lập rào chắn bảo vệ chống lại tội phạm mạng và nguy cơ khủng bố sinh học, ông Gates cho rằng các biện pháp này vẫn còn rất mỏng manh và dễ dàng bị vô hiệu hóa. Theo ông, mối đe dọa lớn nhất trong ngắn hạn không nằm ở việc AI tự mất kiểm soát, mà chính là hành vi sử dụng AI vào mục đích độc hại của con người.

Bên cạnh Bill Gates, giới khoa học cũng đồng loạt cảnh báo rủi ro của AI đối với sự sinh tồn của nhân loại trước năm 2100. Một báo cáo mới công bố của tạp chí y khoa danh tiếng The Lancet nhận định sự lạm dụng trí tuệ nhân tạo (AI), vũ khí sinh học và chiến tranh hạt nhân có thể dẫn đến kịch bản tuyệt chủng của nhân loại từ nay đến năm 2100.

Báo cáo mang tựa đề “Ủy ban The Lancet về các mối đe dọa toàn cầu đối với sức khỏe trong thế kỷ 21” đã xác định 17 mối đe dọa lớn nhất đối với sức khỏe và sự sống còn của con người trong 75 năm tới. Đáng chú ý, nhóm 35 chuyên gia quốc tế nhấn mạnh rằng mặc dù xác suất xảy ra thảm họa tuyệt chủng vẫn ở mức thấp, song các nguy cơ từ việc sử dụng trái phép AI, phát tán vũ khí sinh học độc hại hay xung đột hạt nhân (dẫn đến nạn đói hạt nhân toàn cầu) là có thật và cần được ngăn chặn ngay từ bây giờ.

Theo báo cáo, AI không chỉ mang lại các bước tiến công nghệ mà còn tiềm ẩn rủi ro bị lợi dụng để thiết kế, tổng hợp các loại vũ khí sinh học nguy hiểm có thể đe dọa hàng triệu sinh mạng.

Cảnh báo này củng cố thêm những lo ngại gần đây từ giới lãnh đạo công nghệ. Nhiều lãnh đạo ngành công nghệ lớn như CEO Anthropic Dario Amodei hay CEO OpenAI Sam Altman cũng từng lên tiếng kêu gọi thiết lập các cơ chế kiểm soát chặt chẽ, khi các thực thể AI tự chủ hoàn toàn có khả năng qua mặt hệ thống phòng thủ mạng với tốc độ chưa từng có.